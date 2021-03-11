Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице

06:20 12.03.2021

Эпатажный блогер Юрий Толочко женился на резиновой курице (ВИДЕО)

Опубликовано: 11 Марта 2021 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан



Месяц назад Юрий Толочко анонсировал, что решил обзавестись гаремом из секс-кукол и что его новая жена будет резиновой курицей. И вот этот день наступил – новобрачная оказалась в постели блогера.



Свою новую супругу Юрий Толочко назвал Лолой. Он считает, что она квир, то есть еще не определилась со своей сексуальной идентичностью. У Лолы голова девушки, а тело стилизовано под курицу. Кроме того, у секс-куклы есть как мужские, так и женские половые органы. Со своей первой кукольной женой по имени Марго он развелся.



У жителя столицы поломалась жена

читайте далее

С недавних пор Толочко ориентируется в своем блоге на англоязычных поклонников. Но даже они порой недоумевают.



"Я не знаю, вы серьезно или шутите", – пишет один из них.



"Серьезно", – отвечает блогер.



"Ваша жена счастливица", – утверждает другая подписчица.



Тем временем популярность Юрия Толочко за рубежом растет. Недавно у него брали интервью немецкие СМИ. Особенный интерес у них вызвала дружба блогера со знаменитой транс-девушкой Долли Шагри.



фоо и видео тут -



https://express-k.kz/news/shoubiz/epatazhnyy_bloger_yuriy_tolochko_zhenilsya_na_rezinovoy_kuritse-177291