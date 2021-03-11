 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:21 12.03.2021

11 марта 2021,

Текст: Татьяна Косолапова
Любое литературное слово можно использовать в заголовках СМИ, даже если речь идет о медицинских терминах, обозначающих половые органы человека. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя реакцию популярных блогеров на заголовок статьи Елены Кондратьевой.

Некоторые известные общественники высказали мнение о недопустимости использования слова "вагина" в заголовках СМИ после выхода статьи газеты ВЗГЛЯД "Манижа разбудила у националистов зависть к вагине". По их мнению, использование подобных медицинских терминов в текстах немедицинской тематики в СМИ некорректно. Так, например, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе написал в Twitter, что "должны же быть границы у хайпа и пошлости". А российский журналист и политолог Виталий Третьяков посчитал, что "у автора заголовка тоже что-то разбудили...".

"Такие слова абсолютно точно можно использовать в заголовках. С моей точки зрения, любое литературное слово можно использовать. Когда уже речь идет о непарламентских выражениях и так далее, то это уже вопрос другой. Хотя в художественной литературе используются всякие слова, в том числе классиками, тем же Александром Сергеевичем Пушкиным. Что касается обычных медицинских терминов, то я вообще не понимаю, в чем могут быть претензии", – говорит журналист и телеведущий Владимир Познер.

В свою очередь журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов также не увидел ничего возмутительного в употреблении в заголовках подобного рода слов. "Если имеется в виду слово "вагина", то что же тут такого, собственно говоря. Это вполне литературное нормативное слово. Есть же даже такой бестселлер "Монологи вагины", я не вижу здесь ничего плохого и вообще удивляюсь, когда это слово воспринимается как нечто запретное и брутальное. Это же часть человеческого тела, что же здесь может быть стыдного или неприличного?" – задается вопросом собеседник.

Он отмечает, что по этому принципу можно вообще запретить огромное количество литературных произведений, кинофильмов, пьес и так далее. "Это ханжеский подход к восприятию текста", – заключил Новоженов.

Кстати, "Монологи вагины" в своем посте упомянул и российский публицист, блогер и политический деятель Егор Холмогоров, отвечая на критику в свой адрес в статье газеты ВЗГЛЯД. "Мичиганский колледж отменил постановку "Монологов вагины" – популярной феминистической пьесы, потому что это название дискриминирует "женщин", у которых нет вагин, то есть трансженщин. Многие прогрессивные активисты считают, что феминизму больше не нужна эта пьеса, потому что она отражает "устаревшие взгляды старого поколения феминисток", – написал он.

Источник - vz.ru
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