Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу

06:22 12.03.2021

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Кандидатов оказалось так много, что 32-летней Тори Блэк пришлось отказаться от затеи.



Наверное, многие мыслили стереотипно, что актрисы подобного жанра не хотят связывать себя узами брака. Но твит порноактрисы говорит об обратном.



Оказалось, что девушки из этой профессии делятся своими сокровенными желаниями и мечтами о семье в социальных сетях.



Порноактриса, при этом в своем объявлении написала, что не станет отказываться от работы ради замужества и ищет мужа, который отнесется с пониманием к ее ремеслу.



А также целовать перед сном и напоминать ей, что она женщина. Ведь рабочие будни в секс-индустрии - это совсем не просто.



Кто же смог оставить этот крик души безответным?



В комментариях под постом мужчины принялись предлагать все, что имеют: руки, сердце и разумеется и другие органы тоже.



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Претендентов на роль мужа не смущало то обстоятельство, что у Тори есть маленький сын.



Среди написавших актрисе были и ее коллеги "по цеху", решившие поддержать девушку. Они сообщили, что испытывают те же самые чувства.



Комментариев было так много, что девушка решила , что она погорячилась и решила прекратить поиски мужа подобным способом.



Актриса следом опубликовала другой пост, в котором поблагодарила за многочисленные предложения, но сообщила, что все, что она говорит, не всегда столь прозрачно как кажется на первый взгляд:



"Тааак, ребят, то, что мне нужен муж, не значит, что я в поиске. Как не значит и то, что я свободна или нуждаюсь в сексе", - подчеркнула она.



Но даже под этим сообщением продолжали сыпаться комментарии с предложением замужества. Эх, Тори, Тори, у скольких мужчин разбилась мечта о такой жене?! Бессердечная ты женщина!