 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 11.03.2021
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Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:24 12.03.2021

Несмотря на то, что народный артист Украины Андрей Данилко завершил выступления в образе Верки Сердючки, знаменитый персонаж вернулся, передает zakon.kz.

Верка Сердючка с мамой и Вера Брежнева стали новыми ведущими "Орла и решки"

В этом году популярному тревел-шоу исполняется 10 лет и в путешествие отправились 10 пар звездных ведущих

Как стало известно, одними из ведущих стали Вера Брежнева и Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) с "мамой".

Артисты отправились в Барселону. Они посетили собор Саграда Фамилия, стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу", неблагополучный район Ла Мина, при этом поселившись в замке Санта-Флорентина, отправились в ресторан молекулярной кухни и даже опробовали дайвинг с акулами.

Кто из них путешествовал с золотой картой, а кто - с рюкзаком и 100 долларами, по традиции решила монетка.
Вера Брежнева призналась, что осталась в восторге от поездки.

Источник - zakon.kz
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