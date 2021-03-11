Нахлобучившего допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"

06:41 12.03.2021 "Больше он не причинит боль девушкам"

Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками



Самый громкий сексуальный скандал в американском спорте вновь оказался в центре внимания. В 2018 году спортивный врач Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за неоднократные изнасилования юных гимнасток. Вслед за ним обвинения были предъявлены бывшему главному тренеру женской сборной США по гимнастике Джону Геддерту. Специалист не только покрывал доктора, зная о его преступлениях, но и сам подвергал спортсменок насилию. Но буквально накануне судебных слушаний Геддерт покончил с собой. Эта новость сильно расстроила его жертв, которые ждали этого процесса, чтобы рассказать о том, что им пришлось пережить. Как тренеру удавалось долгое время скрывать свои и чужие преступления, почему следствие не сомневается в его виновности и о чем хотели поведать суду пострадавшие - разбиралась "Лента.ру".



Это не конец

24 января 2018 года американская спортивная общественность, казалось, смогла вздохнуть с облегчением. Суд поставил точку в сексуальном скандале, который поверг в шок миллионы американцев: врач Ларри Нассар, долгие годы растлевавший юных гимнасток и хранивший детскую порнографию, получил 175 лет тюрьмы. Нассар признал себя виновным в десяти случаях домогательств по отношению к спортсменкам, а обвинения в его адрес выдвинули почти две сотни девушек, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Мароуни.



Но приговор доктору не был финалом этой скандальной истории. Прокуратура штата Мичиган начала расследование деятельности бывшего тренера Джона Геддерта, который возглавлял национальную команду на победных для нее Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Он был давним другом Нассара и, по заявлению жертв доктора, покрывал его, а порой лично присутствовал при домогательствах. Кроме того, специалист славился жестокостью и беспринципностью, и его методы "воспитания" чемпионов также следовало проверить на законность. Расследование заняло почти три года.



Джон Геддерт

Джон Геддерт

Фото: Greg DeRuiter / Reuters

И вот 25 февраля 2021 года Геддерту предъявили обвинения по 14 пунктам, в том числе в словесном и физическом насилии, торговле людьми, принуждении несовершеннолетних к тяжелому труду, а также в даче ложных свидетельских показаний по делу Нассара. Спустя несколько часов стало известно, что 63-летний американец, который должен был на следующее утро явиться в суд, совершил самоубийство. Это официально подтвердила генеральный прокурор штата Дана Нессель в комментарии CNN. "Мой офис уведомлен о том, что тело Джона Геддерта было найдено сегодня вечером. Он покончил с собой", - заявила она.



Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вот уже больше двух недель в США это одна из главных тем для обсуждения.



Противоположности притягиваются

Геддерт и Нассар познакомились в 1984 году и работали вместе на протяжении десятилетий - сначала в клубе Great Lakes Gymnastics, а потом в Twistars, который открыл Джон. Это был многообещающий тандем - тренер с блестящей репутацией и талантливый врач. Целью приятелей была победа женской сборной США на Олимпийских играх, и для этого у них было все: авторитет среди коллег, признание родителей спортсменок и доверие национальной федерации (USA Gymnastics). При этом, несмотря на то что в профессиональном плане Геддерт и Нассар годами оставались неразлучны, характеры у них были совсем разные.



Так, Геддерт был настоящим тираном и результатов добивался бесчеловечными способами. В пресс-релизе, предоставленном CNN прокуратурой, говорится, что в период с 2008 по 2016 год тренер довел нескольких учениц (их имена не раскрываются) до булимии и анорексии, а также попыток самоубийства. Он принуждал к тяжелому труду несовершеннолетних спортсменок, даже когда они были травмированы, унижал их и был уличен в "преступном сексуальном поведении". Речь идет о двух случаях домогательств по отношению к девушкам 13 и 16 лет.



Чемпионат мира-2011. Джон Геддерт и гимнастка Джордин Уибер

Чемпионат мира-2011. Джон Геддерт и гимнастка Джордин Уибер

Фото: Kimimasa Mayama / EPA

По словам бывшей гимнастки Сары Кляйн, все началось гораздо раньше, в 1988 году. Она стала одной из первых, кто обвинил Геддерта в домогательствах и жестоком обращении. Другая экс-спортсменка Линдси Лемке указала, что Геддерт начал избивать ее сразу после того, как она пришла в его группу в 2003 году. А Маккайла Траш заявила, что ушла из спорта после разрыва мышц живота: тренер толкнул ее, она упала и получила травму. Пожаловаться на наставника было некому, поэтому тем девушкам, которые хотели добиться результатов на международном уровне, приходилось терпеть.



Единственный эпизод, который был своевременно придан огласке, относится к 2012 году, когда Геддерт избил одну из учениц на парковке у гимнастического зала, а потом ударил ее о стену и наступил ей на пальцы. Впрочем, до суда тогда дело не дошло



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Нассар, наоборот, производил впечатление очень мягкого, неравнодушного человека, которому хотелось доверять. Он окружал гимнасток заботой, жалел их во время тяжелых сборов, разговаривал с ними. Он никогда не повышал голос, был учтив, поэтому многие гимнастки даже не осознавали, что во время медицинских манипуляций он переходит грань дозволенного. После тренировок они бывали так подавлены, что иногда не отдавали себе отчет в том, что Нассар их домогается или вовсе насилует. Например, он приходил к расстроенной спортсменке или вызывал ее к себе, чтобы успокоить и сделать массаж, и она оказывалась в его власти. При этом по большей части происходило все-таки обратное, то есть девушки полностью понимали, что происходит, - просто боялись об этом заявить.



Для тренера не было секретом происходящее в кабинете врача, хотя в 2016 году под присягой он назвал Нассара "чрезвычайно профессиональным доктором", который "делает все возможное" для своих пациенток, а также заявил, что никогда не слышал о насилии в сборной. Эти показания были признаны ложными после того, как одна из спортсменок рассказала, что Геддерт присутствовал при медицинском осмотре, на котором Нассар ощупывал ее и проникал пальцами во влагалище. Тренер, по ее словам, отреагировал шуткой и не воспрепятствовал увиденному.



"Мы знали, что Геддерт и Нассар - близкие друзья, и было бы немыслимо надеяться на сочувствие тренера. Джон прикрывал Ларри, позволял ему заходить в комнату, где мы переодевались, и делать все, что ему хотелось", - заметила Кляйн. "Не было бы Ларри Нассара без Джона Геддерта, и не было бы Джона Геддерта без Ларри Нассара", - подтвердил NBC один из юристов, занятых в расследовании.



Джон Геддерт, гимнастка Джордин Уибер, Катрин Геддерт (слева направо)

Джон Геддерт, гимнастка Джордин Уибер, Катрин Геддерт (слева направо)

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

"Это разрушает и травмирует нас"

Разумеется, после того как Нассар получил наказание, жертвы ждали разбирательств против Геддерта. Пожизненный тюремный срок для него, по их признанию, стал бы проявлением настоящей справедливости и поставил бы точку в многолетнем кошмаре. Самоубийство тренера они восприняли как уход от ответственности.



Если бы мне пришлось выбирать, я бы согласилась на 17 лет почти ежедневного сексуального насилия со стороны Ларри Нассара, чем провести еще один день рядом с Джоном Геддертом. То, что он делал с нами, было гораздо хуже, чем изнасилование. Он психологически ломал нас. Он причинял нам физическую боль. Он позорил нас. Он пугал нас и терроризировал



Сара Кляйн

бывшая гимнастка, одна из жертв Нассара и Геддерта

По мнению Кляйн, Геддерт поступил как настоящий нарцисс, и его самоубийство - унижение сотен девушек. "Это разрушает и травмирует нас. Джон Геддерт всегда был выше закона, и правила никогда не применялись к нему. Суицидом он вновь оскорбил нас", - заявила она NBC. Лемке добавила, что появление обвинений против бывшего тренера было похоже на свет в конце тоннеля и давало надежду на исцеление пострадавших. "И вдруг мы получаем новость о том, что он покончил с собой. Это просто невероятно. Мы не празднуем его смерть, потому что теперь мы никогда не получим ответов", - подчеркнула она в комментарии ABC News. А еще одна экс-спортсменка Сара Теристи заметила, что самоубийство Геддерта вновь обратило ее в жертву. "Я благодарна, что нам не придется терпеть длительный и болезненный суд, но опечалена тем, что у нас украли шанс увидеть справедливость. Мы заслуживаем лучшего", - сказала она.



Для следствия самоубийство Джона, конечно, тоже большая проблема. Адвокат и профессор конституционного права Дмитрий Шахневич в разговоре с ABC допустил, что тренер мог бы впоследствии раскрыть новые подробности старого дела. "Очевидно, что его смерть - это серьезная потеря. Нассар совершил более тяжкие преступления, чем Геддерт? Это еще неизвестно", - подчеркнул он.



"Они мечтали увидеть его на скамье подсудимых"

Если не считать журналистов, больше всех с жертвами Геддерта сейчас общается представляющий их интересы адвокат Джон Мэнли. По словам юриста, пока девушек трудно успокоить, но это объяснимо. "Они в ужасе, потому что мечтали увидеть его на скамье подсудимых. Но я попросил их сосредоточиться на одном важном факте. Я сказал им: "Зато теперь вы можете спать спокойно. Джон Геддерт больше не причинит боль ни одной девушке"", - заявил Мэнли. Он добавил, что все происходящее, несмотря на невозможность судить Геддерта, должно послужить хорошим уроком для тренеров, которые бывают жестоки с детьми.



Ларри Нассар

Ларри Нассар

Фото: Rebecca Cook / AP

Мэнли обратил внимание на формулировку обвинений, которые выдвинуты против бывшего тренера. Позитивный момент для общества в том, что среди них есть "торговля людьми". Дело в том, что ее даже при наличии оснований редко вменяют. В современном значении это одна из форм насилия, включающая не только куплю-продажу людей или их вербовку, но и злоупотребление властью, уязвимостью положения жертвы для получения выгоды и возможности эксплуатации, в том числе, сексуальной. Это определение действует во всем мире и закреплено в Протоколе к Конвенции ООН.



Другими словами, по версии следствия, Геддерт удерживал спортсменок в рабстве путем психологического и физического принуждения, а также создавал условия для совершения насильственных действий сексуального характера в их отношении. "Он содержал спортсменок в экстремальных условиях, что способствовало травмам и причинению вреда в целом", - цитирует текст обвинения "Би-би-си".



"Сегодня людей не обязательно похищать в прямом смысле, чтобы торговать ими. Речь о том, что Геддерт делал с их карьерой. Мы должны прекратить использовать цепи, прутья и клетки в качестве единственного определения того, как выглядит торговля людьми. Дело в том, что это происходит у нас под носом", - подтвердила The New York Times Улей Ндойе, член совета директоров приюта для людей, подвергшихся эксплуатации, который базируется в Атланте, штат Джорджия.



***

После смерти Геддерта с официальными заявлениями выступили USA Gymnastics, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (в Америке это объединенная организация, именуемая USOPC, - прим. "Ленты.ру"). Их сообщения схожи и содержат пожелания сил, слова сочувствия жертвам и поощрение тех из них, кто "продолжает проявлять храбрость в самых сложных обстоятельствах".



Бывших гимнасток эти слова не удовлетворили. По их мнению, представители обеих организаций ведут себя подло, так как на самом деле состояли в сговоре с Геддертом и Нассаром. Девушки требуют возобновления независимого расследования и возбуждения новых уголовных дел.



Ангелина Никитина Источник - лента

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