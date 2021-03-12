Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"

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06:56 12.03.2021

В Дохе родился новый формат переговоров с участием России, Катара и Турции

Газета "Коммерсантъ" №42 от 12.03.2021, стр. 5
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион Персидского залива завершился встречей в необычном формате. В четверг за одним столом в Дохе встретились министры иностранных дел России, Катара и Турции. В центре их внимания была ситуация в Сирии. Теперь такие встречи "на троих" станут регулярными.

Министры иностранных дел России, Катара и Турции Сергей Лавров, Мухаммед Абдеррахман Аль Тани и Мевлют Чавушоглу официально объявили в Дохе о зарождении нового формата, посвященного Сирии. Теперь Россия, Катар и Турция будут обсуждать проблемы этой страны на троих - на уровне как экспертов, так и министров иностранных дел. О встречах на высшем уровне пока речь не идет.

Официальное название формата - "консультативные встречи по сирийской проблематике". Но вполне возможно, что он получит название "дохийского" по аналогии с "астанинским", в котором участвуют Россия, Турция и Иран.

По словам Сергея Лаврова, консультативные встречи - не замена "Астаны", а лишь ее дополнение.
Министр пояснил, что уже год катарские, турецкие и российские эксперты обсуждают сирийскую проблематику и продолжат эту практику. Периодически будут встречаться и главы МИДов. Следующая встреча планируется в Турции, а затем в России.

Как отметил российский министр, "астанинский формат" посвящен всем аспектам урегулирования, но "можно только приветствовать желание Катара помочь братской стране". В заявлениях катарского министра был сделан акцент на гуманитарной помощи Сирии, в которой, по его словам, нуждаются миллионы сирийцев. До сих пор Доха оказывала им помощь в лагерях беженцев на севере Сирии, у турецкой границы, а также в Иордании. Большой вопрос - расширит ли Доха помощь на территории, подконтрольной сирийскому лидеру Башару Асаду.

Как прошел визит Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию
Мевлют Чавушоглу сказал, что в ходе переговоров обсуждалась важная для Анкары тема - ситуация в Сирии в контексте деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической в Турции. Господин Чавушоглу пообещал, что Турция и дальше будет продолжать борьбу с террористами. Но дальше тему развивать не стал.

Три министра также объявили о поддержке работы Конституционного комитета и в целом усилий ООН по стимулированию политического урегулирования в Сирии.

К радости Москвы стороны сошлись в поддержке добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.
Однако Сергей Лавров был единственным, кто в ходе пресс-конференции упомянул о пагубности санкций Запада для экономики и гуманитарной ситуации в Сирии. Анкара и Доха в этом вопросе придерживаются мнения, что на власти в Дамаске нужно продолжать оказывать давление. Но из уважения к российскому коллеге остальные участники "тройки" вслух об этом не сказали.

Помимо Сирии у трех министров были и другие общие темы для обсуждения. Среди них - урегулирование в Ливии и Афганистане. Последнее особенно актуально, учитывая, что на 18 марта планируется встреча по Афганистану в Москве. Напомним, что Доха также предоставляла свою площадку для афганских переговоров между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и правительством. Кроме того, в Катаре было подписано первое мирное соглашение между США и "Талибаном".

Мы все заинтересованы в том, чтобы трагедия Афганистана как можно скорее прекратилась... Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще. И мы не выступаем с позиции, которую можно сделать предметом какой-то ревности",- подчеркнул Сергей Лавров.

Он напомнил, что еще до того, как начался дохийский процесс, существовали и другие форматы - стамбульский, московский… "Никто даже не подумал упрекать наших катарских друзей за то, что они как бы "перетягивают" одеяло на себя,- эта логика ущербна",- подчеркнул он. При этом Сергей Лавров добавил: он не может согласиться с тем, что дохийские переговоры "успешно развивались": "Там много нерешенных проблем, и мы сегодня об этом говорили".

Как прошел визит Сергея Лаврова в ОАЭ
Напомним, что с приходом новой администрации в США перспективы афганского урегулирования оказались весьма туманными. В Вашингтоне открыто дают понять, что опасаются выводить остающихся в Афганистане военных к 1 мая, хотя это требование закреплено в соглашении, подписанном в Дохе год назад. Согласно источникам американских, афганских и российских СМИ, администрация Джо Байдена намерена заключить новое соглашение на конференции в Стамбуле 27 марта. Из утекшего в СМИ письма госсекретаря США Энтони Блинкена известно, что Вашингтон пытается подталкивать своих афганских партнеров к заключению новой сделки, что уже вызвало недовольство в Кабуле.

Впрочем, еще до стамбульской встречи, которая пройдет под эгидой ООН, свое слово попытается сказать Москва, проведя 18 марта консультации так называемой расширенной тройки по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай и Пакистан), на которые приглашена делегация талибов, а также афганские политики. "Мы хотим помочь продолжению дохийских переговоров с более конструктивных позиций, которые необходимо занять каждой стороне-участнице этого процесса,- заявил в этой связи в четверг Сергей Лавров.- Московская встреча ровно для этого и созывается".

Марианна Беленькая, Доха; Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
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