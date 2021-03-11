Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова

07:01 12.03.2021

Как Минобразования предотвращает отток казахстанской молодежи

Акционерное общество "Информационно-аналитический центр" министерства образования и науки Республики Казахстан опубликовало "Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан по итогам 2019 года".



Во вступительном слове министра образования и науки Асхата Аймагамбетова сообщается, что доклад приурочен к завершению реализации Госпрограммы развития образования и науки на 2016–2019 гг. В нем освещены итоги и социально-экономические эффекты Госпрограммы, проанализированы индикаторы и показатели состояния и развития системы образования как в целом по стране, так и в разрезе регионов в динамике за 4 года.



Одной из проблем Казахстана является тот факт, что общее количество выезжающих студентов в 4 раза больше въезжающих. По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2018 г. 89505 казахстанских студентов получали образование за рубежом. 78% казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, приходится на Россию, 5,5% – Кыргызстан, 2,2% – Турцию.



Между тем, по данным Федеральной миграционной службы РФ только на первичный миграционный учет с целью въезда на учебу в 2016 году встало 77812 казахстанцев, в 2017-м – 73752, в 201-м - 86447, в 2019-м – 90782. И только в 2020-м этот показатель снизился до 30494 человек, во многом благодаря пандемии и закрытым вследствие этого границам. Итого 359 тысяч 287 человек за пять лет. Министерство образования и науки в национальном докладе отмечает: "Сегодня получение зарубежного образования – это глобальный феномен, эпидемия, в рамках которой каждой стране необходимо стать участником процесса интернационализации".



Вместе с тем министерством ведется активная работа по предотвращению оттока казахстанской молодежи. На протяжении последних десяти лет страна входит в топ-10 стран по числу казахстанских студентов, обучающихся за рубежом. Для сокращения оттока студенческой молодежи с 2016 г. снято требование необходимости сдачи ЕНТ при переводе казахстанских граждан из зарубежных вузов.



"Внедрение данной меры позволило более 63 тыс. казахстанским студентам перевестись из зарубежных вузов в вузы Казахстана без результатов ЕНТ. За четыре года стране удалось удержать контингент, равнозначный численности студентов г. Нур-Султан", - отмечается в докладе.



Наиболее уязвимыми студенческому оттоку являются приграничные регионы республики. Так, в 2019 г. 11,3% выпускников школ Павлодарской области и 10,5% выпускников школ Северо-Казахстанской области поступили в зарубежные вузы. В Восточно-Казахстанской области отток студенческой молодежи сократился с 9% в 2018 г. до 7,7% в 2019 г. Этому способствовало принятие локальных мер на региональном уровне.



В области реализуется региональный проект "Білікті маман", направленный на повышение конкурентоспособности региональных вузов. С 2017 г. в регионе выделяются образовательные гранты из местного бюджета в дополнение к республиканским образовательным грантам. За три года выделено 1 046 грантов (2017 г. – 200, 2018 г. – 446, 2019 г. – 400). Данный пример говорит об эффективности проведения работы по удержанию выпускников школ не только на национальном, но и на региональном уровнях.



26-й год подряд международная стипендия "Болашақ" продолжает обеспечивать доступ талантливой молодежи страны в мировые вузы. За четыре года 3373 обладателя стипендии обучались в ведущих вузах мира. 79% стипендиатов обучались по программам магистратуры, 12,4% – стажировок, 4,4% – докторантуры, 4% – бакалавриата, менее 1% - аспирантуры. Стипендия отдает приоритет программам обучения гуманитарного направления. Так, более половины стипендиатов обучались на гуманитарных специальностях с 2016 г. по 2019 г. Вслед за гуманитарным направлением идут программы инженерно-технического направления – 24,1%, медицины – 5,7%, культуры и искусства – 1% и другие.



Автор статьи: Айгуль Сарбасова