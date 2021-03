Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel

07:59 12.03.2021 Статья о Сирии берлинской газеты больше похожа на детскую страшилку. Здесь и злобный правитель Башар Асад, отказавшийся от реформ и угнетающий народ. И его злой брат-воевода Махир, который вместе с российскими "интервентами" нарочно уничтожал больницы. "Интервенты" из РФ, отметим, были приглашены в Сирию ее властями по закону, а вот по какому праву нефтеносные районы Сирии захватили США, авторы не объясняют. Интересно, как бы авторы описали ужасы, которые творятся в Ливии и Ираке, куда Запад принес "демократию и свободу".

Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов (Der Tagesspiegel, Германия)

20 лет власть в Сирии находится в руках диктатора Башара Асада. Десять лет страна страдает от войны. Сумеет ли режим удержаться у власти?



12.03.20214673

Кристиан Беме (Christian Böhme), Томас Зайберт (Thomas Seibert)

Сирия находится на пороге исторического переломного момента - и на пороге страшного юбилея. Вот уже десять лет страна охвачена войной, которая унесла сотни тысяч человеческих жизней и заставила миллионы людей покинуть родные места. Президент Башар Асад находится в беспрецедентной изоляции, причем не только из-за коронавируса, который вынудил 55-летнего президента и его также заразившуюся супругу Асму на 2-3 недели скрыться от глаз общественности.



Вполне возможно, что этой возможности исчезнуть из общественного пространства он только и ждал. Ведь если учесть катастрофическую экономическую ситуацию в его стране, то Асад производил впечатление беспомощного и потерявшего интерес к реальной жизни человека. По утверждению газеты New York Times, недавно этот диктатор предложил отказаться от показа кулинарных шоу на ТВ, потому что ведущие таких программ упоминают продукты, которых в Сирии давно уже нет в продаже. (Так в тексте, информация NYT, давно потерявшей аккредитацию на корпункт в Сирии, не подтверждается никакими независимыми источниками. К тому же настоящий диктатор не "предлагает отказаться" от телепередач, он просто их запрещает - прим. ред.). По сути, это было не что иное, как признание собственной немощи. Однако сдаваться Асад даже не думает.



Восстание



rabota.ru

Первая демонстрация против Асада состоялась 15 марта 2011 года в Дамаске. Именно ее можно считать началом восстания против диктатора, который правит Сирией с 2000 года, причем делает это, по меньшей мере, так же авторитарно, как это на протяжении трех десятилетий делал его отец Хафез Асад. "Арабская весна" подарила сирийцам надежду на перемены.



Многим казалось, что Асад-младший готов к реформам. Однако он с самого начала отреагировал на протесты беспощадным насилием. (Так в тексте, на самом деле к мирным протестующим очень скоро присоединились радикально настроенные исламисты и агенты стран Персидского Залива, ненавидящих Сирийскую Арабскую Республику - прим. ред.). Тем самым он спровоцировал гражданскую войну, в которую очень скоро оказалось втянуто множество стран и народов. В ходе боевых действий временами казалось, что диктатору вот-вот придет конец, но в 2015 году, когда ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ и в 150 странах мира - прим. ред.) контролировала половину страны и теснила его войска, Асада спасла интервенция приглашенных сирийским правительством российских войск. Сейчас Асад вновь контролирует примерно две трети территории страны. На остальной территории хозяйничают повстанцы, курды или США. Минувшее десятилетие унесло жизни более полумиллиона человек; каждый второй из 22 миллионов сирийцев остался без родины. По подсчету норвежского Совета по делам беженцев, в одном лишь 2020 году насиженные места были вынуждены покинуть более двух миллионов человек, из них лишь 460 тысяч вернулись домой.



Клан Асадов



Семейство Асадов держит в своих руках судьбу Сирии вот уже 50 лет. Отец Башара Хафез Асад пришел к власти после путча 1970 года и создал систему правления, до сих пор опирающуюся на подавление противников, насилие и страх. Правда, других правительств на Ближнем Востоке было мало. Люди воказались ынуждены жить по принципу: "Или подчиниться, или быть уничтоженным". Армия и спецслужбы являются при этом "правой рукой" властителя.



Ключевые посты в органах безопасности на протяжении десятилетий занимали верные правящему режиму члены религиозного меньшинства алавитов, к которому принадлежат и сами Асады. Они создали клан, который извлекает из своего особого положения политическую и финансовую выгоду.



Еще до прихода к власти окружение отца убедило Башара Асада, что готовность к компромиссам его противники будут трактовать как проявление слабости. Выступая в парламенте непосредственно после вспышки протестов в 2011 году, он четко и ясно дал понять, каким именно путем пойдет дальше: по его словам, он считал своим национальным, моральным и религиозным долгом подавление протестов честнейших людей своей страны.



Аналогичного мнения придерживается и его ближайшее окружение, в которое входит, к примеру, его брат Махир. Он командует президентской гвардией и считается ключевой фигурой при принятии решений о жестоком подавлении оппозиции. Махир, будучи военным, часто возглавлял подобные операции.



Многие сирийцы боятся его еще больше, чем самого президента. Асма Асад, будучи консультантом своего мужа, также играет центральную роль во властной системе. Жена Башара, имеющая финансовое образование, поначалу считалась этаким восточным аналогом принцессы Дианы. Сейчас же многие сирийцы считают ее "первой леди Дьявола".



Экономический кризис



Война, санкции и финансовый кризис в соседнем Ливане привели к краху сирийской экономики. В настоящий момент один доллар США стоит почти четыре тысячи сирийских фунтов, тогда как в самом начале войны десять лет назад курс составлял 1:47. При этом зарплаты в государственном секторе, где трудятся около половины сирийцев, с 2011 года выросли лишь на 2,7%.



Так, среднестатистический сирийский врач сейчас зарабатывает около 40 евро в месяц. Цены на основные продукты питания, по данным ООН, в течение года выросли на 236%. Кроме того, страна охвачена всепоглощающей коррупцией. В рейтинге организации Transparency International Сирия находится на 178 месте из 180 стран.



Бедственное положение народа



Насилие и экономические трудности привели к катастрофическим последствиям для сирийцев. Более 80% населения выживают на менее 1,60 евро в день. То есть они живут за чертой бедности, установленной Всемирным банком. Повсюду страх голода.



В этом году, по оценке США, гуманитарная помощь потребуется 13,4 миллионам сирийцев, что на два миллиона больше, чем в 2020 году. Некоторые женщины в Сирии вынуждены продавать свои волосы производителям париков, чтобы заработать хоть что-то. Дети войны собирают мусор, попрошайничают, девочек рано выдают замуж. О школе во многих случаях и думать не приходится. По оценке ЮНИСЕФ, после поддержанной Западом войны радикальной оппозиции с правительством два миллиона девочек и мальчиков не ходят в школу. А одна треть школ в стране не используется. По данным оппозиции, они были разрушены целенаправленными авиаударами режима, а теперь используются в качестве приютов для беженцев или в военных целях.



Кроме того, разрушена система здравоохранения. Больниц больше нет, потому что армия и российские истребители разрушили их все нарочно авиационными и артиллерийскими ударами. Тысячи медиков покинули страну. По данным Международного комитета спасения, на 10 тысяч сирийцев приходится только один врач. Медикаменты в дефиците, и это в то время, когда стремительно распространяется пандемия коронавируса.



Сторонники режима



Режим Асада пытается создать для сирийцев иллюзию нормальной жизни. Государственная энергетическая компания рекомендует гражданам в пиковые часы воздержаться от использования фенов из-за частых отключений электричества, сообщает в Твиттере эксперт по Сирии Элизабет Цурков (Elisabeth Tsurkov) из аналитического центра Newlines Institute. При этом практически никто в стране не может себе позволить купить фен.



Некоторые представители элиты, в том числе родственники президента, кичатся своим богатством, в то время как миллионы сирийцев не знают, откуда взять еду на день. Многие после заражения президента коронавирусом даже желали Асаду смерти, пишет Цурков со ссылкой на знакомого в городе Кардаха, родном городе отца Башара Асада.



Президент настолько непопулярен, что некоторые наблюдатели предполагают, что он разыграл болезнь, чтобы расположить к себе население - в первую очередь, из стана своих сторонников.



Несмотря на все это, Асад держится у власти. Он контролирует армию и спецслужбы, которые уничтожают любое сопротивление в зародыше. Кроме того, он, как и прежде, может положиться на своих союзников, Россию и Иран, которые, хотя и не особо симпатизируют президенту, но предпочитают статус-кво нестабильности в результате смены режима. Не позднее середины мая Асад планирует провести псевдо-выборы, в ходе которых намерен закрепить за собой следующие семь лет у власти.



Санкции



Крах попытки свергнуть режим Асада при помощи международных санкций, и растущая опасность голода подталкивают некоторых экспертов к размышлениям о новом пути в сирийской политике. Среди них американский дипломат Джеффри Фелтман (Jeffrey Feltman), который может занять должность представителя США по Сирии.



Фелтман и Хрэир Бэлиан из аналитического центра Carter Center считают, что можно предложить Асаду постепенную отмену санкций, если он позволит беспрепятственно работать гуманитарным организациям и другим западным НГО, а также будет продвигать восстановление школ, больниц и сельскохозяйственных предприятий.



Также таким образом можно добиться освобождения политических заключенных, включая попавших в тюрьму исламистов. Если Асад воспротивится этому, санкции снова возобновятся, пишут Бэлиан и Фелтман в аналитической статье для Brookings Institution.



Самое неприятное в том, что при любом варианте помощи голодающим Запад будет вынужден временно отказаться от смены режима в Дамаске и смириться с горьким фактом, что Асад останется у власти еще какое-то время. И все же непонятно, согласится ли Дамаск на такую модель. После того, как Асада не свергли десять лет войны и разрушений, стоит порпобовать новый метод, считают Бэлиан и Фелтман. Вот только пока что Асад отвергает любой компромисс насчет западных организаций. Он хочет продолжать править, а его сын Хафез должен унаследовать власть. Как это принято в династии.



* - террористическая организация, запрещена в России



Оригинал публикации: Zehn Jahre Krieg in Syrien: In den Fängen des Assad-ClansОпубликовано 10/03/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615525140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы

- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК

- Н.Нигматулин принял посла Великобритании

- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования

- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания

- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре

- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства

- Об усилении привлечения иностранных инвестиций