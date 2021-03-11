 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.03.2021
08:12  "Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат.., - ЦарьГрад
08:05  "Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате
08:02  "Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
07:59  Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel
07:01  Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова
06:56  Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"
06:49  Укус черной снохи. Британская монархия рискует пойти к черту, - М.Соколов

06:46  Вакцина AstraZeneca лечит коронавирус тромбозом
06:41  Нахлобучившего допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"
06:24  Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:23  Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:22  Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу
06:21  Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:20  Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице
05:56  Узбекистан меняет свои киловатты на воду Киргизии, - В.Панфилова
01:58  Узбекистан открывает Южную Азию, - А.Перминова
01:54  Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:51  Зеленский и Саакашвили: переселение душ, - Р.Ищенко
00:15  Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12  Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07  Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02  Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов
00:01  Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00  Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
Четверг, 11.03.2021
22:17  Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин
22:09  Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07  Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
18:58  Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08  Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07  В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03  Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00  Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57  Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15  Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар
12:05  За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"
10:46  Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:14  Полковника КНБ Казахстана Арыстана посадили на 6 лет. Оказался мошенником
10:04  Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский
09:17  В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин
08:02  Почему все протесты против капитализма обречены на неудачу? - Дм.Буянов
07:59  Иран указал США границы дозволенного на переговорах, - Г.Петров
07:56  За афганских гостей соперничают Москва и Стамбул, - "НГ"
07:40  Появятся ли американские ракеты у берегов Китая? - А.Кошкин
01:30  Чем Йемен успокоится: почему ситуацию в стране решат только переговоры
01:11  Инвесторы обходят Туркменистан стороной, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
08:02 12.03.2021

11 марта 2021 г.
Ален Фрашон | Le Monde

"Благодаря нормализации отношений между Израилем и большинством его соседей утверждается новый геополитический порядок, структурированный, в частности, иранским экспансионизмом", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"8 марта небо Ближнего Востока бороздило удивительное авиационное соединение. В боевых учениях участвовали два американских стратегических бомбардировщика B-52H. В глаза бросалось сопровождение: израильские истребители F-15, затем саудовские и катарские истребители. Пентагон упомянул о "многонациональном патруле" - американо-израильско-арабском", - говорится в статье.

"На той же неделе Томас Фридман, один из комментаторов The New York Times, отметил такую цифру: с октября 2020 года и объявления о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в столице ОАЭ Абу-Даби побывали 130 тыс. израильтян. (...) Граждане обеих стран освобождены от визы. Могущественные финансовые фонды ОАЭ рассматривают возможность участия в израильских высоких технологиях", - указывает автор статьи.

"(...) Авраамова дипломатия", названная по имени вселенского пророка, не состоялась бы без разрешения Саудовской Аравии. Ее одобрила Лига арабских государств - несмотря на протесты палестинцев. Инициативу администрации Трампа приветствовали в унисон и республиканцы, и демократы в Соединенных Штатах, а также в Европе, в Москве и Пекине, причем каждый произносил расплывчатые речи по палестинскому вопросу", - отмечает Фрашон.

"После долгой ссоры политико-идеологического характера эмират Катар в какой-то мере помирился с домом Саудов, но еще не придерживается авраамовой линии, - говорится в публикации. - Однако по просьбе Израиля Катар регулярно доставляет гуманитарную помощь в сектор Газа, палестинскую территорию, контролируемую ХАМАСом, напоминает политолог Жиль Кепель в своей последней книге "Пророк и пандемия".

"(...) Как заметил осенью 2020 года журналист Гай Ситбон, ветеран ближневосточных приключений, "об этом никто не объявляет, но война окончена". Для большинства арабских государств - мы не говорим об арабском общественном мнении - состояние войны с Израилем, мотивированное палестинским вопросом, закончилось. "Можно будет сказать, что эта ситуация возникла не вчера, но "Авраамовы соглашения" ее официально оформляют. Есть очевидные факты, которые следует четко сформулировать. Эти соглашения "похоронили арабо-израильский конфликт как структурный фактор на Ближнем Востоке", - пишет Кепель.

"(...) Есть немало причин для маргинализации палестинского вопроса: конец холодной войны; крах арабского национализма; меньшее значение ближневосточной нефти; преступная американская и европейская снисходительность по поводу израильской колонизации; разделение палестинского национального движения; всплеск джихадистского радикализма", - анализирует автор публикации.

"Остановимся на одной из них: это иранский экспансионизм в арабском мире. (...) На протяжении многих лет, с учетом войн и американского вмешательства, Тегеран выстраивает свой "шиитский полумесяц" - своего рода арабский доминион, где через вмешательство местных шиитских ополченцев Иран частично контролирует власть в Сирии и вассализирует Ирак и Ливан. (...) Иранская теократия, заявляющая во всеуслышание о палестинском вопросе и ставящая под сомнение устойчивость Израиля, иногда завоевывала симпатии арабского общественного мнения", - пишет Фрашон.

"Однако длительный и агрессивный иранский экспансионизм, осуществляемый страной с, мягко говоря, двусмысленными ядерными планами, сегодня рассматривается частью арабского общественного мнения как провокация и почти реальная угроза для существующих режимов - как для Эр-Рияда, так и для Иерусалима. "Персидский" империализм понизил значимость палестинского вопроса и породил арабо-израильский союз", - рассуждает Фрашон.

"Теперь ведущую роль в регионе играют три неарабских державы - Иран, Израиль и Турция. Их взаимодействие и формирует Ближний Восток. Израильтяне укрепляют свой антииранский союз с арабами. Иранцы цепляются за свой "шиитский полумесяц". Турция РеджепаТайипаЭрдогана играет на всех фронтах, чтобы удовлетворить свою неистовую тягу к неоосманскому возрождению", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты остаются доминирующей стратегической державой на Ближнем Востоке. Россия восстановила свое место, воспользовавшись войной в Сирии. Китай утверждается экономически и развертывает все более плотную сеть портов. Европа тоже присутствует. Но окончание арабо-израильского конфликта способствовало автономизации региона. Кепель красиво говорит о "Ближнем Востоке, взбодрившемся по отношению к великим державам". Началась другая история", - резюмирует Ален Фрашон.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615525320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы
- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК
- Н.Нигматулин принял посла Великобритании
- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования
- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания
- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре
- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства
- Об усилении привлечения иностранных инвестиций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  