"Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате

08:05 12.03.2021

Историк Циденков объяснил обвинения Гузель Яхиной в плагиате

"Эшелон на Самарканд" оказался в центре скандала



Скандал разразился с новым романом Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", действие которого происходит в 1923 году в поезде, который везет на юг детей голодающего Поволжья. Самарский историк, специалист по голоду 1921–23 гг., кандидат социологических наук Григорий Циденков, по сути, обвинил писательницу в плагиате. В своем посте в социальной сети он так и написал: "Весь роман состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикаций моего блога в ЖЖ". Единственное фактическое отличие, по словам ученого, состоит в том, что "Яхина переименовала Самару в Казань и округлила число детей до 500". Корреспонденту "МК" удалось связаться с Циденковым.



- Историю про эвакуацию детей в Самарканд и особенности такой эвакуации она могла узнать только из моего блога или архива ЦГАСО (Центральный государственный архив Самарской области. - Прим. ред.), где она не была, - заявил Циденков корреспонденту "МК". - Сопровождающий детей уполномоченный списан с выдуманного мной героя из серии постов "Сценарий фильма, который никогда не снимут". Случайно придумать пунктом назначения Самарканд она не могла. Детей эвакуировали в Ташкент, в Сибирь и Западную Украину. Прямой маршрут в Самарканд из Самары - отдельный редкий случай. Т.е. если бы она изучала источники, то написала бы, например, про Сибирь (из Казани же детей редко везли в Ташкент - железнодорожная ветка неудобная).



В свою очередь, Яхина ответила на обвинения Циденкова, заявив, что "в романе "Эшелон на Самарканд" очень много правды, почерпнутой из архивных документов и кинохроники 1920-х годов. Список главных (но далеко не всех) первоисточников - мемуарных книг, писем, дневников - приводится в конце книги. Нет ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях и ситуациях: об эвакуационных поездах с детьми, о бедственном положении детей в учреждениях и так далее. Я с большим уважением отношусь к тем публицистам и блогерам, кто занимается просветительской работой о теме голода в Поволжье".



Однако Циденков считает, что писательница не работала с источниками, о которых она упоминает в интервью.



ГРИГОРИЙ ЦИДЕНКОВ.

- Например, она говорит о самарской "Книге о голоде" и утверждает, что там рассказы голодающих. Это не так: там есть раздел рассказов профессиональных литераторов о голоде. Все остальное - фото и статистика с мест, - говорит историк корреспонденту "МК". - Сборником "Советская деревня глазами ВЧК-ГПУ" она тоже не пользовалась, так как утверждает, что взяла оттуда "правдивые истории". В сборнике нет историй, тем более про эвакуацию, - это оперативные сводки по уездам: какие настроения, есть ли банды, сколько продовольствия, сколько коммунистов и сочувствующих. Что такое "Музей голода", она также не знает, сочиняя при этом, что его создателей репрессировали. Все ляпы и неточности в ее пересказе сюжета романа очень похожи на изменения, которые вносят в свои работы студенты, чтобы обмануть "Антиплагиат". Например, если бы она действительно изучала источники, то никогда не указала бы 1923 год временем действия - в этот год детей уже везли обратно. Она просто сменила действие на ближайший год, совершенно не представляя, что это ведет к абсурду.



По словам историка, о художественных фильмах о голоде Гузель Яхина могла узнать только у него или из специальной киноведческой литературы, а сами фильмы, утверждает ученый, она не видела - они утрачены, есть только маленькие отрывки. Фильм 60-х годов есть в Сети, но он про бандитизм и засуху, там нет детей и эвакуации. Кинохроники по эвакуации также очень мало.



Однако выяснилось, и Циденков этого не отрицает, - он не читал роман, а выводы о плагиате подчерпнул исходя из заявлений писательницы, сделанных во время презентации романа. "Книгу разберем с коллегами, историками голода, отдельно", - сказал Циденков "МК". Он также отметил, что не связывался с писательницей, чтобы обсудить заимствования и неточности в ее романе, прежде чем опубликовать свой пост. "Она со мной не связывалась, когда заимствовала материалы. Выступила публично - публично ей и ответил", - прокомментировал он свое решение корреспонденту "МК".



- Намерены ли вы предпринимать какие-то дальнейшие действия? Например, подавать в суд?



- Пока не знаю.



Александр Трегубов