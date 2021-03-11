"Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат.., - ЦарьГрад

08:12 12.03.2021

Ельцин-центр: детали и нюансы

"Ельцин-центр" зарегистрирован в обычной квартире, а миллиарды ушли "левой" фирме"



"Эффективные менеджеры" из времен лихолетья с успехом продолжают применять схемы перекладывания расходов на государство и приватизации доходов. "Ельцин-центр" показывает пример: там все так, как было во всей России в лихие 90-е.



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"Ельцин-центр" давно вызывает множество нареканий у наших сограждан. Во-первых, тем, что в него вбухали миллиарды бюджетных, то есть государственных рублей. Во-вторых, что эти деньги были потрачены, по сути, чтобы в его стенах была развязана не только антисоветская, но и откровенно антироссийская пропаганда. Которая продолжается и в наши дни. Чего стоят многочисленные лекции и мероприятия, проводимые тут организацией "Мемориал" (признана в России иностранным агентом), выступления иностранных дипломатов и заезжих заграничных лекторов.



Но, как выясняется, ситуация в реальности заключается не только в этих особенностях, а куда как интереснее.



А кому устав не писан, если писан, то не читан



Если посмотреть на устав "Ельцин-центра", а потом на его реальную деятельность, то выяснится, что одно с другим сочетается как-то не очень. Судите сами, по уставу "основными задачами центра являются:



а) популяризация позитивного опыта государственного строительства и становление, и развитие института президентства в Российской Федерации как важнейшей составляющей этого процесса;



б) содействие становлению и развитию институтов гражданского общества;



в) поддержка приоритетных направлений научных исследований в области истории и политологии, в том числе исследований по истории реформ, проводившихся в России в конце века;



г) поддержка молодых талантов в области культуры, науки, образования и творчества, а также иное содействие в сферах образования, науки, культуры, искусства, просвещения, спорта для духовного и физического развития личности" и т. д.



Нет, проекты всякого рода действительно есть. Но очень похоже, что главной задачей и целью стало получение доходов. Так, например, руководство комплекса предоставило (и наверняка не бесплатно) юридические адреса 90 коммерческим организациям Екатеринбурга.



"Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат, состоящий из современного коммерческого выставочного центра вместимостью 3000 человек и офисного 8-этажного офисного комплекса площадью 24 тыс. кв. м, торговых помещений в 5 тысяч кв. м. и паркинга на 200 мест. Стоимость всего этого хозяйства превышает 11 млрд бюджетных рублей, отданных налогоплательщиками с 2009 по 2013 год на строительство комплекса памяти Б. Н. Ельцина.



Так что основной приносящей доход деятельностью являются не "научные исследования и разработки", а донельзя простая схема сдачи в аренду за деньги этих пространств местным предпринимателям с предоставлением юрадреса и заезжим московским звездам либерализма.



Кстати, тот же иноагент "Мемориал" выступал в "Ельцин-центре", отрабатывая грант в 500 тыс. долларов, предоставленный американским фондом OAK Foundation на 3 года на программу идеологически верного просвещения граждан России.



Фонды, центры – как они сами не путаются?



У себя на сайте американцы обозначили целью предоставления денег "поощрение гражданской активности с помощью мероприятий, которые используют историческую информацию для улучшения понимания и анализа прав и свобод человека в России".



Но права свободами, а денежки – важнее.



Здания по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 3 – действительно числятся на бухгалтерском балансе самого "Ельцин-центра". Вот только с большой вероятностью можно сказать, что управлять и снимать сливки с этого конгломерата "Ельцин-центру" "помогает" некое ООО "Агора-центр", зарегистрированное в Москве по адресу: 119180, Москва, улица Большая Полянка, д. 23, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 11.



Актуальный баланс "Агора-центра" с 9 сотрудниками списочного состава на начало прошлого года составляет более 8 млрд рублей. Целью его деятельности по уставу является извлечение прибыли. И с большой степенью уверенности можем предположить – извлечение прибыли именно из управления недвижимостью "Ельцин-центра". Многочисленные решения арбитражных судов по искам "Агора-центра" к другим организациям по неуплате арендной платы лишь подтверждают это предположение.



Как получилось, что здание на улице Бориса Ельцина, построенное на бюджетные деньги налогоплательщиков, оказалось в распоряжении коммерсантов? Да очень просто. Если обратить внимание на то, что по тому же адресу, что и "Агора-центр", зарегистрирован Фонд Ельцина (не путать с фондом "Президентский центр Б. Н. Ельцина", который "Ельцин-центр") – организация частная и благотворительная. Кстати, единственным учредителем "Агора-центра" является как раз благотворительный Фонд Ельцина.



Прекрасная модель, сконструированная стоявшими у руля государства в "благословенные 90-е", когда расходы кладутся на плечи государства, а доходы уходят в частные руки, продолжает действовать и в наши дни. При участии все тех демократов-реформаторов, которые до сих пор не получили по рукам.



Знакомые все лица!



В руководстве этих двух фондов Ельцина встречаются одни и те же фамилии. В попечительский состав "Ельцин-центра" (назовем его так для простоты) входят Анатолий Чубайс (находится на 3-м месте в нашем рейтинге) и Александр Волошин. Оба работали в правительстве и администрации президента России, оба затем ушли РАО "ЕЭС". Везде, как мы знаем, "успешно" занимались реформированием.



Еще в составе попечительского совета "Ельцин-центра" члены семьи первого российского президента, супружеская пара Татьяна и Валентин Юмашевы. И вы, наверное, не удивитесь, но именно эти люди были учредителями благотворительного Фонда Ельцина, учредившего "Агора-центр": Александр Волошин, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев, Татьяна Юмашева. Татьяна Борисовна еще и президентом этого Фонда Ельцина является.



Вряд ли стоит говорить, что попечительский совет "Ельцин-центра", в котором состоят все эти достойные люди, принимает решения по основным вопросам деятельности, в том числе о хозяйственно-финансовой политике и назначении директора. Вот вам и схема по передаче в управление имущества "Ельцин-центра" коммерческой организации, получившей за счет этого баланс в 8 млрд. За прошедшие несколько лет ни у кого даже не возникло вопроса о конфликте интересов: фигуры управленцев уж больно авторитетные.



Символично, что государственные менеджеры из 90-х вместе с выставочным наследием ельцинской эпохи тащат за собой привычку работы, при которой конфликт интересов – "не ваше дело", а "быть" и "казаться" – совсем разные вещи.



Где находится "Ельцин-центр"?



Это удивительно. "Президентский центр Б. Н. Ельцина" создан и до сих пор работает, если верить адресу юридической регистрации, в квартире у его исполнительного директора Александра Дроздова в Екатеринбурге на улице Коминтерна, 16. По уставу центра в этой квартире хранятся бухгалтерия, печать и учредительные документы центра.



Закон о центрах исторического наследия президентов РФ, на основе которого существует "Ельцин-центр", был принят в декабре 2008 года, сама эта некоммерческая организация зарегистрирована в форме фонда в реестре российских юрлиц после вступления закона в силу в 2009 году. И за 12 лет не нашлось времени для перерегистрации по своему фактическому адресу?



Почему, спрашивается, имущество фонда, которое запрещено использовать не по целевому назначению (так указано в статье 4 закона о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации), фактически находится в управлении коммерческой компании из Москвы, а на площадях "Ельцин-центра" нашли пристанище более 90 юридических лиц, не имеющих с историческим наследием Бориса Ельцина ничего общего?



А если внимательнее присмотреться к "Агора-центру"? По бухгалтерским балансам неясна цель существования "Агора-центра" как коммерческой организации. У него почти 6 млрд рублей – заемные средства, а убыток в деятельности составляет 273 млн рублей. Возможно, он тоже не то, чем кажется.



Как нам кажется, схема распоряжения основными средствами "Ельцин-центра", в которую включены те самые офисно-выставочный комплекс, парковки, конференц-залы и т. д., давно должна была стать не предметом внимания журналистов, а проверок Генпрокуратуры Российской Федерации.



Владимир Тихоньков