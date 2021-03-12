 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США предлагают Центральной Азии отречься от советского наследия? - В.Прохватилов
18:48 12.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.03.2021

Неуместная дискуссия

Американский портал Центральноазиатской аналитической сети (CAAN) опубликовал статью узбекского политолога Рустама Махмудова "Актуально ли постсоветское пространство и насколько реальна интеграция Центральной Азии и Афганистана?". Узбекский автор приглашает к "интеллектуальной дискуссии" о "переосмыслении геополитической природы региона", апеллируя к автору концепции "Большая Центральная Азия" Фредерику Старру. Старр утверждает, что понятие "постсоветское пространство" неактуально, а понятие Центральной Азии следует расширить, включив в него Афганистан.

Средняя Азия

В 2017 году в интервью узбекским СМИ Старр подверг критике тех, кто имеет в виду под Центральной Азией совокупность пяти постсоветских республик. Дескать, носители таких взглядов "застряли в советском прошлом", а "пришло время смотреть вперед". Что касается Афганистана, который Старр добавляет к Центральной Азии, то его, пишет он, нужно воспринимать не как источник проблем, а как источник будущего богатства.

Центральноазиатская аналитическая сеть (CAAN) – это региональная платформа, созданная группой экспертов под руководством Старра по заказу Госдепа США в рамках Программы изучения Центральной Азии (Central Asia Program, CAP). Цель разработанной Фредериком Старром концепции "Большая Центральная Азия" – вытеснить из региона Россию и Китай, делая упор на контролируемую Вашингтоном интеграцию республик Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном. Локомотивом такой "интеграции" должен стать Узбекистан.

В 2018 году в Узбекистан пришла американская "мягкая сила": в республике была зарегистрирована первая американская НПО за последние полтора десятилетия – American Councils for International Education. Сегодня в Центральной Азии развернута широкая сеть прозападных информационных ресурсов, и "интеллектуальная дискуссия", к которой призывают Старр и Махмудов, уже идет. Например, статью Рустама Махмудова перепечатали финансируемые Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED)*** таджикистанское издание Asia Plus и некоторые другие.

Во время недавнего визита в Узбекистан архитектор американской стратегии в Центральной Азии Фредерик Старр не уставал напоминать, что Россия и Китай в свое время завоевали Центральную Азию, поэтому центральноазиатские республики должны сегодня двигаться не в сторону бывших "оккупантов", а на юг – к Индии, Пакистану, Афганистану.

Между тем мониторинг общественного мнения экспертами Пентагона показывает, что в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Таджикистане наибольшими симпатиями пользуется Россия (80 процентов респондентов), значительно меньшим – Китай (46 процентов) и лишь 30 процентов жителей выражают предпочтение Америке. Несколько десятков лет среднеазиатские республики существовали в рамках одного государства, одной общественно-политической системы. В Великой Отечественной войне воевали полтора миллиона узбеков, 640 тысяч из них были ранены, 420 тысяч погибли. Узбекская ССР укомплектовала в войну 15 дивизий и бригад.

Что могут противопоставить этому Соединенные Штаты? Возвращение с Ближнего Востока боевиков-салафитов в рамках программы Human Terrain Sistem (HTS), применявшейся в Ираке и Афганистане, но свернутой из-за протестов американских ученых?

Недавно Азиатский банк развития, крупнейшими акционерами которого являются США и Япония, подписали с Афганистаном соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана Сурхан – Пули – Хумри. Сообщается, что строительство этой линии позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт/ч в год.

Этот проект пополнит бюджет Узбекистана и улучшит энергоснабжение Афганистана, но не решит проблему энергодефицита других республик Центральной Азии. Строящаяся линия рассчитана на мощность 500 киловольт, что является вчерашним днем электроэнергетики и не дает возможность перебрасывать избыток электроэнергии на большие расстояния. Между тем в экспорт электроэнергии за пределы Центральной Азии при ее дефиците в регионе осуществляют и Узбекистан, и Таджикистан, что в конечном счете работает на американскую концепцию "Большая Центральная Азия".

Правда, в последнее время Узбекистан делает шаги в сторону ЕАЭС и России. В декабре 2020 года он получил статус наблюдателя в ЕАЭС, 31 января Узбекистан впервые принял участие в сессии ЕАК. На сессии руководитель узбекской делегации уделил внимание проблемам укрепления промышленной кооперации, в частности в энергетике.

Российские компании помогают Узбекистану модернизировать электроэнергетические мощности. Завершен второй этап модернизации крупнейшей электростанции Центральной Азии, Сырдарьинской ТЭС. С окончанием третьего этапа Узбекистан сможет сократить дефицит электричества. Электростанция модернизируется при помощи российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины". Оборудование для Сырдарьинской ТЭС производят Ленинградский металлический завод, заводы "Электросила", "Красный котельщик", Калужский турбинный завод.

Присоединение Узбекистана к энергетическим проектам ЕАЭС позволит начать строительство ЛЭП 1150 и ЛЭП постоянного тока – это вершина мировой технологической мысли. В настоящее время такие технологии имеются только у России. Ультравысокое напряжение снижает потери и позволяет перебрасывать энергию на любые расстояния почти без потерь. Такие ЛЭП могут закрыть тему энергетической недостаточности региона. Центральная Азия может стать энергетической столицей Евразийского материка, продавать энергию не только на юг, в Афганистан, но и в Европу.

В этом контексте "интеллектуальная дискуссия", к которой склоняют Рустам Махмудов и Фредерик Старр, становится неуместной.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615564080
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