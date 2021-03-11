В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев

19:49 12.03.2021

Задержание подполковника милиции в Оше: Что о нем известно?



В Оше начальника городского отделения милиции №1 подозревают в вымогательстве взятки.



ГОМ руководит Токобаев Турдубек Маканович, он в звании подполковника милиции.



В середине января 2021 года Turmush со ссылкой на УВД города Ош писал, что отделение милиции №1 УВД города Ош признано "Лучшим отделением года". Отличившимся по итогам года начальник городской милиции Муратбек Боронов вручил дипломы и денежные поощрения.



Как сообщал 11 марта ГКНБ, подполковник милиции "Т.Т.М." был задержан 10 марта сотрудниками ГКНБ в рамках досудебного производства по статье 326 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса.



"Руководством ГОМ №1 была организована и функционировала устойчивая коррупционная схема по незаконному регулярному сбору денежных средств с предпринимателей рынка в сумме от 6 до 7 тыс. сомов. В ходе проведенного обыска в служебном кабинете были обнаружены ранее переданные в качестве взятки денежные средства", - говорится в сообщении.



Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по городу Ош и Ошской области.



Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.