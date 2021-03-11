|20:13 Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев
19:49 В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев
18:48 США предлагают Центральной Азии отречься от советского наследия? - В.Прохватилов
11:43 Спустя 10 лет. Японцы признали, что скрывали данные о радиации развалин Фукусимы
11:35 Первый Ашаршылык (Голодомор) ЦентрАзии, 1921-22 годы: вопрос о количестве жертв – самый сложный
08:12 "Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат яда и гнили.., - ЦарьГрад
08:05 "Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате
08:02 "Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
07:59 Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel
07:01 Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова
06:56 Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"
06:49 Укус черной снохи. Британская монархия рискует пойти к черту, - М.Соколов
06:46 Вакцина AstraZeneca лечит коронавирус тромбозом
06:41 Нахлобучившего "спортсменок" допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"
06:24 Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:23 Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:22 Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу
06:21 Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:20 Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице
05:56 Узбекистан меняет свои киловатты на воду Киргизии, - В.Панфилова
01:58 Узбекистан открывает Южную Азию, - А.Перминова
01:54 Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:51 Зеленский и Саакашвили: переселение душ, - Р.Ищенко
00:15 Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12 Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07 Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02 Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов
00:01 Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00 Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
|22:17 Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин
22:09 Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07 Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев
18:58 Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08 Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07 В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03 Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00 Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57 Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07 Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05 Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06 Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37 Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35 "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50 Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15 Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар
12:05 За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"
10:46 Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:14 Полковника КНБ Казахстана Арыстана посадили на 6 лет. Оказался мошенником
10:04 Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский
09:17 В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин
08:02 Почему все протесты против капитализма обречены на неудачу? - Дм.Буянов
|В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев
19:49 12.03.2021
Задержание подполковника милиции в Оше: Что о нем известно?
В Оше начальника городского отделения милиции №1 подозревают в вымогательстве взятки.
ГОМ руководит Токобаев Турдубек Маканович, он в звании подполковника милиции.
В середине января 2021 года Turmush со ссылкой на УВД города Ош писал, что отделение милиции №1 УВД города Ош признано "Лучшим отделением года". Отличившимся по итогам года начальник городской милиции Муратбек Боронов вручил дипломы и денежные поощрения.
Как сообщал 11 марта ГКНБ, подполковник милиции "Т.Т.М." был задержан 10 марта сотрудниками ГКНБ в рамках досудебного производства по статье 326 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса.
"Руководством ГОМ №1 была организована и функционировала устойчивая коррупционная схема по незаконному регулярному сбору денежных средств с предпринимателей рынка в сумме от 6 до 7 тыс. сомов. В ходе проведенного обыска в служебном кабинете были обнаружены ранее переданные в качестве взятки денежные средства", - говорится в сообщении.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по городу Ош и Ошской области.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.