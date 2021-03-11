Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев

20:13 12.03.2021

Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Нургазиев Рысбек Зарылдыкович.



Как сообщает пресс-служба вуза, он назначен на основании распоряжения премьер-министра Кыргызстана У.Марипова от 12 марта 2021 года за №161.



В КНАУ 6 марта прошли выборы ректора университета. На пост претендовали 4 кандидата. По результатам голосования победу одержал Рысбек Нургазиев, набрав 370 голосов (84%).

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