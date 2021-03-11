 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 12.03.2021
20:13  Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев
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Четверг, 11.03.2021
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Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев
20:13 12.03.2021

Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Нургазиев Рысбек Зарылдыкович.

Как сообщает пресс-служба вуза, он назначен на основании распоряжения премьер-министра Кыргызстана У.Марипова от 12 марта 2021 года за №161.

В КНАУ 6 марта прошли выборы ректора университета. На пост претендовали 4 кандидата. По результатам голосования победу одержал Рысбек Нургазиев, набрав 370 голосов (84%).
Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:1687837/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - bilim.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615569180
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