Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии"

00:03 13.03.2021

НОВИНКА Абхазия 2020 "Флора Абхазии" набор памятных монет 7 шт, тираж 1000шт



Уважаемые коллеги!



Всем любителям современных монет представляем новинку 2021г:

Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии".



Набор памятных монет из недрагоценных металлов "Флора Абхазии"

Тираж: 1000 шт.

Диаметр: 27,0 мм

Материал: Нейзильбер

Номинал: 2 апсар

Отделка: антициркулейтед

Художник: Каитан Тимур Давидович

Серия "Памятные монеты из недрагоценных металлов"



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