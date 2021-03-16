 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Суббота, 13.03.2021
02:20  Где находится центр Азии - в России или Китае?
01:58  Геополитика российско-китайского сближения: взгляд из Пекина
01:51  Скончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох Азизов
00:50  Экономический спад: Путин надел розовые очки
00:26  Вымираем. История России через призму демографии, - В.Катасонов
00:03  Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии"
Пятница, 12.03.2021
20:13  Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев

19:49  В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев
18:48  США предлагают Центральной Азии отречься от советского наследия? - В.Прохватилов
11:43  Спустя 10 лет. Японцы признали, что скрывали данные о радиации развалин Фукусимы
11:35  Первый Ашаршылык (Голодомор) ЦентрАзии, 1921-22 годы: вопрос о количестве жертв – самый сложный
08:12  "Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат яда и гнили.., - ЦарьГрад
08:05  "Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате
08:02  "Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
07:59  Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel
07:01  Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова
06:56  Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"
06:49  Укус черной снохи. Британская монархия рискует пойти к черту, - М.Соколов
06:46  Вакцина AstraZeneca лечит коронавирус тромбозом
06:41  Нахлобучившего "спортсменок" допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"
06:24  Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:23  Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:22  Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу
06:21  Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:20  Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице
05:56  Узбекистан меняет свои киловатты на воду Киргизии, - В.Панфилова
01:58  Узбекистан открывает Южную Азию, - А.Перминова
01:54  Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:51  Зеленский и Саакашвили: переселение душ, - Р.Ищенко
00:15  Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12  Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07  Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02  Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов
00:01  Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00  Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
Четверг, 11.03.2021
22:17  Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин
22:09  Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07  Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
18:58  Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08  Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07  В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03  Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00  Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57  Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
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Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет Флора Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии"
00:03 13.03.2021

НОВИНКА Абхазия 2020 "Флора Абхазии" набор памятных монет 7 шт, тираж 1000шт

Уважаемые коллеги!

Всем любителям современных монет представляем новинку 2021г:
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии".

Набор памятных монет из недрагоценных металлов "Флора Абхазии"
Тираж: 1000 шт.
Диаметр: 27,0 мм
Материал: Нейзильбер
Номинал: 2 апсар
Отделка: антициркулейтед
Художник: Каитан Тимур Давидович
Серия "Памятные монеты из недрагоценных металлов"

Данная банкнота доступна в нашем интернет магазине продавца zemavip на auction.ru

Источник - papermoney.pro
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