Экономический спад: Путин надел розовые очки

00:50 13.03.2021 Президент отчитался о ситуации после пандемии и заразил всех оптимизмом



Дмитрий Родионов



России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, уверен президент Росси Владмир Путин. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.



По словам главы государства, Россия уже справилась с экономическим спадом "благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление".



Он отметил, что с учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, должны завершить 2021 год с хорошим финансовым результатом, сообщил Путин.



Президент также заявил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились.



- О завершении спада говорить еще рано, - уверена экономист Татьяна Куликова. - Можно лишь сказать, что по сравнению с другими странами локдаун в России во вторую волну пандемии - осенне-зимнюю был значительно слабее, практически отсутствовал, поэтому и экономика пострадала меньше. Но все имеет свою цену - избыточная смертность в России в процентном отношении выше, чем в подавляющем большинстве стран. При этом рано еще говорить о преодолении экономических последствий кризиса. Мы видим усиление закредитованности компаний, и как только придет время отдавать льготные кредиты, у многих возникнут проблемы. То есть сейчас многие проблемы - они просто отложены.



Для сравнения в Китае был избран в более жесткий подход к борьбе с пандемией, более жесткие локдауны были, и в результате этого удалось не допустить распространение коронавируса из эпицентров, то есть фактически за два месяца с пандемией в Китае было покончено, и это позволило начать восстановление. В результате этого Китай восстанавливается быстрее других стран, однако сейчас восстановление уже замедлилось: активность не вышла на предкризисный уровень, не вышли на предкризисный уровень транспортные потоки, динамика восстановления остановилась, все показатели вышли на плато. Так что даже там говорить о восстановлении пока рано, тем более, что экономика Китая зависит от экспорта в страны, экономика которых в плохом состоянии.



Что касается Европы и США, особенно Европы, то там были жесткие локдауны, которые уменьшили скорость распространения вируса, но ценой стали еще большие, чем в России, экономические кризисы, безработица до сих пор находится на немыслимом для мирного времени уровне.



"СП": - Путин говорит о том, что все благодаря достаточным мерам поддержки экономки…



- У меня другое мнение - они явно недостаточно по сравнению с тем, как поддерживают свои экономики европейские страны. На мой взгляд, меры поддержки с учетом имеющихся у нас резервов, могли бы быть больше.



"СП": - А как бы вы оценили финансовые результаты года? Путин их хвалит…



- Насчет финансовых результатов экспортно-ориентированных отраслей - здесь надо разделять два типа отраслей. Есть экспортно-ориентированные отрасли, которые экспортируют сырье, и здесь будет все в порядке. Дело в том, что, благодаря безудержному печатанию денег со стороны ведущих мировых центробанков, цены на сырьевые товары растут опережающими темпами. То есть они растут гораздо выше, чем общая инфляция. Это означает, что нефть и другие экспортные товары, те же металлы, которые Россия тоже экспортирует, продовольствие - все это будет расти в цене чисто инфляционно. И это действительно даст России дополнительную экспортную выручку.



Что касается статей высокотехнологичного и других несырьевых видов экспорта, то по итогам 2021-го я не жду восстановления их экспортного потенциала. Дело в том, что мировая экономика в текущем году, по моему мнению, не восстановится до докризисных уровней, и поэтому спрос на наши несырьевые экспортные товары будет ниже, чем до пандемии. Никаких особенных прибылей здесь ждать не приходится.



А вот насчет инвестиционного ресурса - здесь можно согласиться с тем, что действительно в этом году у нас появятся дополнительные доходы от экспорта сырья благодаря инфляционному росту цен на сырье. И это действительно принесет дополнительные доходы в бюджет, но будет ли это использоваться на развитие - это очень большой вопрос. Для этого в первую очередь надо бы изменить бюджетное правило, потому что пока у нас такая цена отсечения - сорок семь долларов, то все эти сверхдоходы будут просто копиться в Фонде национального благосостояния, и к развитию экономики они не будут иметь никакого отношения.



Политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин считает, что мировая экономика начинает расти, поэтому, вполне возможно, что в России также может рассчитывать на некоторый экономический рост.



- Тем более, что администрация Байдена не станет поддерживать добычу сланцевой нефти в США, а потому мировые цены на нефть будут относительно высокими. Другое дело, что экономический рост в России будет не слишком высоким, и никак не скажется на социальном положении массовых социальных групп, которые страдают от низкого уровня оплаты труда и быстрого повышения цен на продукты питания.



"СП": - Все испытали спад. Но как выходят Китай, Европа, США? Сравнение в пользу России?



- США обладают значительными финансовыми ресурсами, благодаря которым уровень доходов американских наемных работников не снизился, несмотря на падение занятости. Поэтому социальные последствия относительно медленного восстановления американской экономики будут незначительными. Китай, как известно, стал самой быстро растущей крупной экономикой. Правда, насколько можно понять, экономический рост в Китае во многом обеспечивает государственный заказ и реализация КНР глобальных инфраструктурных проектов. Как следует из выступления президента на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, руководство России также намерено использовать государственные инвестиции для обеспечения экономического роста и рассчитывает, что ведущие корпорации последуют данному примеру. Однако трудно судить о том, насколько обоснованными являются подобные расчеты российской власти. Тем более, что американские и европейский санкции (которые вполне возможны в обозримом будущем) могут создать трудности для реализации российских инвестиционных проектов и существенно ухудшить положение российских корпораций.



"СП": - По слова Путина, благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, что видно по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы. Можно ли по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы судить? И все ли дело в своевременных просчитанных мерах поддержки отраслей и бизнеса?



- Официальный уровень безработицы в России - это цифра, которая ничего не отражает, кроме желания власти сообщить о своих успехах. Очевидно, что значительное число людей, потерявших работу, даже не предпринимают попытки зарегистрироваться на бирже труда. А в распоряжении местной власти есть множество способов, позволяющих уменьшить число зарегистрированных безработных и продемонстрировать рост числа незанятых вакансий. Некоторый рост внутреннего спроса может иметь характер, связанный со снятием карантинных ограничений и возвращением предприятий и учреждений к нормальному режиму работы. Кроме того, люди могут совершать крупные покупки, опасаясь роста инфляции. Так что данные критерии мне представляются недостаточно надежными для того, чтобы на их основании делать вывод о начале восстановления экономики.



"СП": - По словам президента, впервые во время кризиса Россия смягчала макроэкономическую политику. Так, ставку Центробанка уменьшили на два пункта до исторического минимума 4,25%, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, несмотря на то что цены на нефть в прошлом году значительно снизились. О чем это говорит?



- Снижение зависимости от российской экономики от глобальной конъюнктуры действительно произошло. Оно обусловлено главным образом сокращением объемов нефтегазового экспорта. В результате российские корпорации, связанные с нефтегазовой сферой, оказались в сложном финансовом положении. И теперь государство собирается оказать им финансовую помощь, выделив средства для реализации инвестиционных проектов. Вряд ли подобные последствия снижения зависимости от внешнего рынка можно считать признаком укрепления экономики.



"СП": - С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, должны завершить 2021 год с хорошим финансовым результатом, сообщил Путин. Оптимистично. Вы в это верите?



- Во всяком случае, с лучшим, чем в прошлом году, который для российских корпораций (да и для транснациональных компаний, занимающихся добычей углеводородов) оказался очень тяжелым. Но дело в том, что 2021 год только начался, и пока трудно сказать, как будут развиваться события дальше. К примеру, восстановление мировой экономики может быть сорвано появлением новых штаммов коронавируса. Кроме того, экономический конфликт между США и КНР может принять более жесткие формы, чем ожидается. Это самым неблагоприятным образом скажется на состоянии мирового рынка. Не стоит забывать и о возможных антироссийских санкциях. Так что оптимизм российского президента, как представляется, вызван не столько экономическими прогнозами, сколько стремлением внушить российским гражданам уверенность в том, что тяжелые времена уже позади.



"СП": - Будет сформирован солидный инвестиционный ресурс, риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. Серьезно? И что, теперь потекут инвестиции? А если и так, где гарантия, что этот ресурс сработает на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках?



- Конечно, на приток иностранных инвестиций в российскую экономику, особенно в нынешней геополитической ситуации, не стоит рассчитывать. Президент, насколько я понимаю, намекнул главам российских корпораций, что ожидает от них реализации инвестиционных проектов внутри России (а не покупки предприятий за рубежом). Мне кажется, что эти увещевания не будут иметь сколько-нибудь существенных последствий. Источник - СвободнаяПресса

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