Геополитика российско-китайского сближения: взгляд из Пекина

01:58 13.03.2021

Российско-китайский союз – требование времени, "альтернативой" которому служит только лишь возобновление глобального американского доминирования. Третьего не дано. С точки зрения большой геополитики это означает выдавливание Запада с Евразийского континента в евроатлантический "естественный" ареал его исторического обитания.



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 12 марта 2021, 13:42 - REGNUM В Валдайском клубе с участием китайских товарищей прошло обсуждение на актуальнейшую тему: "Как будут развиваться экономические отношения между США, Россией и Китаем при новой американской администрации?". Помимо российско-китайского центра CITIC-фонда, выступившего одним из организаторов, китайскую сторону непосредственно в дискуссии представлял профессор Пекинского госуниверситета Цао Хэпин. И надо учитывать, что люфт высказываемых позиций на международных конференциях гораздо уже, чем на внутренних. Поэтому все, что он сказал, и как расставил акценты, во многом отражает фактический взгляд на ситуацию официального Пекина. И это интересно российскому читателю, которого некоторые СМИ, в особенности либеральные и национал-патриотические, "кормят" байками "бородатой" пятидесятилетней давности, пытаясь разубедить в актуальности российского поворота на Восток. Разберем все по порядку. Первое, с чего начала Цао Хэпин, - ключевая роль в международной политике "большого" треугольника Россия - Китай - США. И если Москва и Пекин смогут объединиться в ключевых сферах конкуренции, в частности, в цифровой экономике, которую Китай в ближайшие 3?7 лет собирается развивать "впечатляющими" темпами, то треугольник станет более прочным, а США отстанут. Концепт треугольника появился не сегодня, он в ходу с Мюнхенской речи Владимира Путина. Но в отличие от России, где многие грезят европейскими иллюзиями, в Китае подходят к оценке глобальной ситуации прагматично и прекрасно понимают придаточный характер Европы по отношению к США. Самое интересное в тезисе Цао Хэпина - связь прочности треугольника с ослаблением США, а также упоминание о том, что если Москве и Пекину не удастся создать платформу тесного сотрудничества, американцы, предупреждает китайский профессор, "вернутся к мировому доминированию". Причем для этого они втягивают Европу в геополитическую конфронтацию с Россией. Ничего нового: еще Збигнев Бжезинский в "Великой шахматной доске" четверть века назад предупреждал будущих американских лидеров о недопустимости создания в Евразии альянса, способного бросить вызов США. Однако китайская позиция подкупает своей четкостью и прямотой: не ходит вокруг да около и не изыскивает "политкорректные" формулировки, а рубит правду-матку по конфуцианскому принципу: "Если вещам давать неправильные имена - дела не исполняются". Нашим "европейничающим", по Николаю Данилевскому, либералам бы так! Следующий тезис от Цао Хэпина важен тем, что у нас существуют предубеждения относительно китайского отношения к американским республиканцам и демократам, и к последним-де "китайцы ближе". Это заблуждение опровергнуто. Разницу между партиями в Китае делают, но при этом демократами не обольщаются. Республиканцы более "тянут" к государству, основываясь на традиционной идеологии, демократы - к неограниченному рынку, поэтому у первых имеются точки соприкосновения с Россией, а вторые воспринимают ее главным противником. Разве не так? Добавим только сюда известную аксиому: "Если A равно B, а B равно C, то A равно C". И неважно даже, что Цао Хэпин, даже признавая, что трампизм себя еще не исчерпал, рассматривает республиканцев как партию ретроградов, которой руководят "старые люди" и которая вернулась к никсоновской "консервативной" повестке. Так что если в Китае говорят об укреплении российско-китайского партнерства как средства противостоять США в целом и делают это на фоне смены у власти республиканцев демократами, то как минимум из этого следует, что ни в какие компромиссы с администрацией Джо Байдена в Пекине не верят. Не надо на этот счет либеральных спекуляций. Это одно, но есть и другое. Стихия демократов, по Цао Хэпину, - бизнес, заметим, что преимущественно крупный, олигархический и в первую очередь банковско-финансовый. Когда китайский профессор говорит, что Россия препятствует американскому доминированию, то безусловно вкладывает сюда и посылку о корпоративно-олигархическом, глобалистском содержании устремлений США, особенно при демократах. В Старом свете американцы опираются на альянс по "сдерживанию" России; профессор не детализирует, но нам хорошо известно, что речь идет о НАТО, ЕС, а также о структурах "паллиативного" влияния" - Совете Европе и ОБСЕ. Заметим, что так прямо представители Пекина стали говорить только после провального вояжа в Москву шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля. Китай американцы также "сдерживают" - но с помощью альянсов уже в Южной и Восточной Азии, настраивая эти страны против КНР и пытаясь не допустить ее технологического и экономического подъема. Конкретики блоков политики Вашингтона нет и здесь, но понятно, что речь идет об объединении Quad ("Четырехсторонний диалог по безопасности") - США, Япония, Австралия, Индия, - которое прочат на роль "восточной НАТО". А также о попытках США настроить против Китая страны АСЕАН, получив тем самым повод для военно-морского присутствия в Южно-Китайском море (ЮКМ). Вывод из этих рассуждений Цао Хэпина прям и конкретен: "Сдерживание Китая и России позволит обеспечить доминирование США в глобальном масштабе". Однако это "сдерживание", как следует из вышесказанного, опрокидывается российско-китайским сближением; и это "тот лом, против которого нет приема", по крайней мере у Вашингтона. И далее самое главное: "России удалось за последние тридцать лет преодолеть падение страны. Мы наблюдаем тотальный подъем России". Продолжим логику этой мысли: именно этот подъем, который происходит вслед за подъемом Китая, и является материальным основанием для двустороннего сближения евразийских участников треугольника. Не было бы российского подъема - разговаривать было бы не о чем. И не с кем. Цао Хэпин этим тезисом посрамил многих спекулянтов, которые терзаются измышлениями на тему, что Китаю-де "не нужна" сильная Россия. Глупость! Китаю если что и "не нужно", так это хаос и распад у его северных границ с перспективой попадания этих территорий под контроль недругов - тех же американцев. А Россия, укрепляющая свой суверенитет, дающая отпор западным нападкам и подрывным провокациям, - для Китая мощный партнер, а, выражаясь военным языком, - стратегический тыл. Как, впрочем, и Китай для России. Итак, "сухой остаток". Первое: глобальный треугольник (кстати, жесткая геометрическая фигура) обеспечивает подлинный баланс в мире только при российско-китайском взаимодействии, а лучше - союзе. При возникновении между Москвой и Пекином разногласий треугольник становится инструментом глобалистского ренессанса, допустить это было бы верхом безответственности, в том числе исторической. Второе. Главной задачей внешней политики США новая администрация Байдена видит "сдерживание" России и Китая посредством уже существующих на Западе и проектируемых на Востоке региональных альянсов, которые рассматриваются двумя флангами единой антироссийской и антикитайской стратегии. Третье. В нынешних условиях американская внешняя политика формируется интересами транснациональных банков и корпораций, и именно через призму этого реванша следует рассматривать смену администрации в Белом доме. "Сдерживание" будет продолжено, невзирая ни на какие повороты конъюнктуры в самих США. И из опыта СССР надо понимать, что конечной задачей этой политики - не для публики - рассматривается фрагментация России и КНР по советскому сценарию. Официально подобные планы сданы в архив; фактически они сохраняют актуальность, маскируясь под американскую картину мира и американскую гуманитарную повестку. Вывод прост, и именно о нем говорил на Валдае профессор Пекинского университета Цао Хэпин: у наших двух стран нет вменяемой альтернативы дальнейшему, еще более тесному сближению. Российско-китайский союз - требование времени, "альтернативой" которому служит только лишь возобновление глобального американского доминирования. Генеральный лозунг этого союза звучит так: "Евразия для евразийцев". Третьего не дано. С точки зрения большой геополитики это означает выдавливание Запада с нашего континента в евроатлантический "естественный" ареал его исторического обитания.