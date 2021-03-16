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Где находится центр Азии - в России или Китае?Где находится центр Азии - в России или Китае?
02:20 13.03.2021

Привет, друзья! В XXI веке центр экономической активности сместится в Азию.

В связи актуальным стал вопрос, на территории какой страны расположен географический центр самой большой части света?

На фото:
Памятник в центре Азии в Кызыле
Памятник в центре Азии в Юнгфене

До распада Советского Союза, который занимал большую часть территории Азии, этот вопрос никем не оспаривался. Всеми странами принималось, что эта географическая точка расположена в СССР на территории республики Тыва.

Правда, в начале XX века, когда появилась эта версия, Тува еще не была частью Российском Империи. Только в 1914 году она была присоединена к нашей стране под названием Урянхайский край, затем вновь стала независимой, и уже окончательно вошла в состав СССР в 1944 году.

В начале 1960-х годов были проведены расчеты, которые окончательно подтвердили, что центр Азии находится на территории Тывы.

Точное месторасположение этой точки определили на территории города Кызыл, столицы республики, недалеко от слияния Большого и Малого Енисеев.

В 1964 году здесь был установлен монумент по эскизу художника Василия Демина. Он представлял из себя размещенный на постаменте глобус, развернутый вверх той частью, где находится Азия. Рядом с глобусом возвышалась высокая каменная стела.

Практически сразу после развала СССР лидерство в вопросе о принадлежности центра Азии попытался перехватить Китай.

Ученые из этой страны обосновали собственную заявку, в соответствии с которой центр Азии находится на территории китайского города Юнгфен, расположенного примерно в 30 км южнее Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В 1992 году в Юнгфене тоже был установлен памятный знак, обозначающий центр Азии. Его высота – 18 метров, а по внешнему виду он напоминает башню на четырех стальных опорах, ориентированных по четырем сторонам света.

Со всех сторон этот памятник выглядит, как буква "А", что символизирует слово Asia. Эти опоры удерживают стилизованный земной шар.

С него вниз свисает маятник с грузом в форме сердца, который указывает на географический центр самой большой части света.

Китайский знак "Центр Азии" находится примерно на 700 км южнее от своего российского собрата.

Ответ с российской стороны последовал в 2014 году. Он был приурочен к 100-летнему юбилею объединения Тывы и России. К этой дате на месте прежнего знака в центре Азии был сооружен новый грандиозный мемориальный комплекс.

В центре комплекса расположена высокая стела, водруженная на земной шар, который держится на спинах трех львов. Венчает стелу фигура оленя, которая соотносится со знаменитым скифским "звериным" стилем.

Вокруг памятника находятся 12 мифологических животных, которые составляют буддийский календарь. Автор этого ансамбля – российский скульптор Даши Намдаков.

Территорию вокруг знака "Центр Азии" тоже облагородили. Сейчас здесь разбит уютный и красивый парк.

Еще одним украшением парка является известная скульптура "Царская Охота", также созданная Даши Намдаковым. Скульптура изображает сюжет из народного эпоса тувинцев.

В настоящее время российская "заявка" на принадлежность центра Азии выглядит весомее. С интересом будем ждать ответа китайской стороны!

Источник - Загадки Сибири
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615591200
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