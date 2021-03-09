Чем грозит России идея поставить крест на Украине, - Дм.Скворцов

08:16 13.03.2021 Есть другая Украина – Русь, загнанная во внутреннюю эмиграцию…



Пару месяцев назад я вдруг обнаружил, что мне нечего ответить на комментарии некоторых россиян в соцсетях вроде "проживем и без Украины / без вас – хохлов". Или – "приехали тут нас учить" по отношению к политологам и публицистам, бежавшим с Украины. И речь не о "безродных либералах", говорят это люди, считающие себя русскими патриотами.



Последний пример – травля Евгения Копатько на "Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым" (смотреть рекомендую с 2:30:50).



Самое удивительное, что подобное слышишь уже и от некоторых украинских беженцев, прочно обосновавшихся в РФ.



Еще недавно я считал аксиомой, что без цивилизационного единства с Малой и Белой Русью, с другими землями исторической России говорить о целостности Русского мира не приходится. Русский народ три десятилетия остается самым большим разделенным народом в мире. Но, оказывается, и это не аксиома: такое утверждение требует доказательств и обнаружилось, что их у меня нет... Пришлось обратиться за помощью к подписчикам моей страницы в "Фейсбуке".



"В словах "Проживем и без Украины" просто досада, – попытался "утешить" легендарный российский радиоведущий Владимир ТУЗ. – А с Украиной жилось бы лучше".



"Великорусские сепаратисты – это маргиналы", – успокаивал и завотделом Института стран СНГ Кирилл ФРОЛОВ.



Киевлянка Ольга МУКОИД предположила, что россиян просто "пугает опасность, исходящая от украинских радикалов". А затем сама же согласилась с тем, что дерзость украинских неонацистов лишь от безнаказанности.



Наиболее обстоятельно ответила публицист, активный деятель сопротивления обоим киевским майданам Ольга ШЕЛКОВА, вынужденная бежать из Киева в конце февраля 2014 г. По ее мнению, главная проблема в том, что "диалог идет в разных плоскостях":



"Украинская сторона говорит о "вечном" и идеологическом: "Киев – мать городов русских, Украина – русская земля, мы единый народ" и т. д. Теоретически все правильно. А практически Украина – нацистское уродство, крайне враждебное государство, откуда ежечасно льется грязь.



Де-факто Россия живет без Украины уже 30 лет, а после 2014 г. живет еще лучше: строит промышленность, проводит импортозамещение, одерживает победы.



Т. е. "проживем" – это констатация факта.



Конечно, власть, политическое сообщество, военные, аналитики понимают, что с Украиной было бы лучше. Однако обывателя "вопрос цивилизационного единства территорий" волнует примерно так же, как "есть ли жизнь на Марсе". "Мать городов русских" – вообще какая-то заумь... И понятных им аргументов быть не может… Земли русской им уж точно хватает.



При этом большинство хочет, чтобы признали Донбасс, потому что там люди, которые 7 лет воюют, четко говоря о том, что они русские и хотят в Россию. И за них русские, мол, пасть порвут. А с Украины слышно совсем другое. Так зачем она нужна дяде Васе из Новосибирска?"



На осторожную надежду на то, что есть в Новосибирске и Василии помнящие, что Русь крестил князь Василий (христианское имя Владимира Святого) в Киеве, Ольга заверила: "Да это бесполезно. Рассказывайте дальше". Однако если бесполезно, то и "Россия" такая нужна ли? Впрочем, об этом ниже.



"Зачем России такая Украина, где нацисты ненавидят ее за "агрессию", а противники майдана за то, что "Россия не пришла и не спасла"? – продолжила Шелкова. – Где нет желающих жить в исторической России. Где все хотят поддержки в незалежности. Принуждать силой Россия не будет".



На вопрос, откуда сведения, что нет желающих жить в исторической России, Ольга ответила: "Это должно звучать. Не индивидуально в виде редких голосов в соцсетях, а с митингов, от больших политических партий, от объединенных лидеров мнений, в Раде, по телевизору, из утюга и микроволновки. Как звучит из Донбасса. Звучать: "Мы русские, мы хотим жить с Россией – разделяя все тяготы, лишения и судьбу России. Мы хотим домой, а там хоть камни с неба"… Вот когда вы это поймете, тогда и отношение изменится".



"Аргументы для обывателя в РФ – это задача русских киевлян, – считает и главный редактор сайта "Политнавигатор" Сергей СТЕПАНОВ. – Должен быть такой же фон постоянный. К примеру, ответ на билборды СБУ". Речь идет, очевидно, о билбордах "Крым – это Украина", выставленных у посольства РФ в Киеве.



Билборды Крым Украина



Не предлагает ли севастопольский журналист в ответ установить, скажем, билборд "Украина – это Россия" перед зданием СБУ с подписью "Русская община Киева"?



"Вот один из организаторов митинга Партии Шария, – ответил я Сергею и Ольге. – И это партия, которая работает в парадигме "единой Украины". Никаких тебе "Россия забери нас домой!".



Один из активистов Партии Шария



Напомнил, что сожгли квартиру главе Союза православных братств Валентину Лукиянику (и не ему одному). Что убийца Бузины получил… государственный грант на проект по патриотическому воспитанию молодежи. Так о каких "митингах", "телевизорах", "лидерах мнений" можно говорить?



"Недостаточно русские"? Что доносит российское ТВ



"Для россиян на сегодня нет ничего более опостылевшего, чем новости с Украины, и одно только упоминание этой темы вызывает отторжение, – пишет москвич Михаил ШАВРАДЗЕ. – Все началось с незабываемых прыжков "хто нэ скачэ…" и речевок про москаляку и гиляку. Далее – многолетние шоу с ковтунами, череда украинских "зирок" эфира типа Гордона – и зелье готово!"



Но разве не вели российские каналы трансляции с площадей Харькова, Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья, Одессы, Николаева? Разве не было репортажей о киевском и днепропетровском антимайданах? Разве своим присутствием на самых рейтинговых ток-шоу не демонстрировали Ирина Бережная и Елена Бондаренко, Владимир Скачко и Юрий Молчанов, что есть другая Украина? Здравомыслящие киевские политологи и сейчас записываются как эксперты для аналитических программ российских телеканалов. И доносят до широкого зрителя, что кум Путина на "тотально фашистской Украине" – уже второй по популярности политик после президента.



Так почему даже ведущие этих шоу и программ, включая таких столпов, как Соловьев и Куликов (уроженец Донбасса, кстати), не в состоянии понять, что Копатько ведет речь о "чувствах добрых" не к государству Украина и не к тем, кто сейчас там определяет повестку дня (а это и Банковая, и свидомое "гражданское общество"), а о Руси, загнанной во внутреннюю эмиграцию?



Черпая информацию из этих шоу уже и такой политолог, как директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир БУКАРСКИЙ утверждает, что "антироссийскую злобу испытывает подавляющее большинство населения Украины". Подкрепляется это утверждением о том, что "большинство одобрило закрытие трех телеканалов и санкции против Медведчука". Так вот даже по опросам грантоедских контор, отрицательно к РФ относятся на Украине 42%. Что же касается одобривших закрытие "медведчуковских" телеканалов, то таких от 46% до 49%. И где здесь большинство, тем более подавляющее?



Процентами оперирует и замредактора сыктывкарской газеты "Вера – Эском" Владимир ГРИГОРЯН: "Отчаянно жалко наших, но сколько их? Четверть, треть? Сколько было в 2014-м? примерно 45%, желающих быть союзниками. А из этих 45 процентов немалая часть говорила, что даст русским отпор, если сунутся. То есть не антироссийские, но и не пророссийские. И что с этим делать? Это вроде жены, которая любит тебя. Иногда. А так, малость недолюбливает. И вот она сбегает к соседу. Вместе с детьми, которых по закону тебе не отдадут, возвращать можно только с женой и соседом. Очень запутанная ситуация, которая побуждает все это забыть, как страшный сон". Действительно, в начале 2014 года не все из большинства населения Украины, настроенного пророссийски (а не 45%), желали, скажем так, союзного государства. Однако майдан всех поставил перед выбором. Результаты Юга и Востока видны по референдумам в Тавриде и в Донбассе.



И все же, как видим, даже от тех, кто определился в кошмарном 2014-м, некоторые россияне требуют более явных признаков готовности "жить в Русском мире". "Думают, у них получилось бы, поменяйся они с нами местами", – кратко охарактеризовала такие претензии народная артистка Украины.



"Я очень хорошо помню, как разного рода ясновидящие говорили, что Крым никогда не будет русским, что интересы русского населения слиты… А потом настал 2014 год, и все оказалось совсем по-другому. Просто русский мир приходит только к тем, кто его очень сильно хочет", – написал московский журналист Дмитрий РУДНЕВ, отчего-то не упомянув о таком факторе Русского мира, как группировка ВС РФ в Тавриде, сопоставимая по мощи со всей армией Украины. И вряд ли Русского мира хотели меньше в Одессе и Мариуполе.



В нескольких комментариях прозвучало сравнение Украины с блудным сыном. Однако вопрос состоял ведь в том, отводит ли себе Россия роль отца.



Куда более пессимистичный сценарий видится киевскому журналисту Сергею МУСТАФИНУ: "Россияне истосковались по победам, а борьба за "украину" скорой победы не гарантирует. Тогда как заявление "подыхайте там самостийно" выглядит почти как победа". "Когда нам говорят "сами-сами", то имеют в виду Киев или максимум Харьков, – продолжает мысль Сергея подписчик Петр Гринев. – Однако они забывают, что под контролем Киева находится бОльшая часть Донбасса. Получается, что они и Донбассу (большей части) говорят "сами-сами"?"



Главный редактор портала "Новый бизнес: социальное предпринимательство" Кирилл ОЛЬГИНСКИЙ остановился на экономической аргументации выгоды гипотетического союзного государства Украины и РФ: "Малороссия – это лучшие русские земли: земля, климат и прочее. Жить в Малороссии намного приятнее, и, будь мы вместе, я бы переехал. А независимая Украина – это всегда анти-Россия: угроза безопасности, перекрывание транспортных путей, закрытые границы в 500 км от Москвы, орудие в руках внешних врагов. И в итоге – средство экономического удушения и деградации РФ. Можно привести мнение Бжезинского, что без Украины Россия никогда не станет вновь империей".



Но что обывателю до имперскости? И только ли обывателю? Понимает ли истеблишмент, что без имперского сознания у России есть все шансы ужаться до размеров и состояния Московского княжества? В лучшем случае – Владимирского.



Имперский долг как присущность русского



Никто из участников обсуждения не стал отрицать, что Россию создала Вселенская Церковь как преемницу слабевшей Ромейской империи. И "программировала" русский этнос именно как имперский. Поэтому в качестве этнологического аргумента мною была приведена цитата из В.Л. Махнача: "Что бывает, когда имперский этнос начинает вести себя не "по-имперски"? По-видимому, это проявляется двояко: в отказе защитить старого союзника, старую провинцию – и в отказе от самой идеи империи, в стремлении к изоляционизму (выделено здесь и везде мной. – Д.С.)… В сегодняшней России такая тенденция есть… Смею полагать, что если русские начинают легко переносить потерю бывших многовековых территорий Российской империи, то вскоре они перестанут по-имперски вести себя и с теми инородцами, которые остались на территории России. Это взаимосвязанные явления. Изоляционизм – опасная штука, изоляционисты гораздо менее справедливы и уж точно менее терпимы к малым сим, нежели империалисты".



Среди участников обсуждения нашлось немало тех, кто обладает чувством "имперского долга". "Я таким – готовым "обойтись без Украины" – говорю: будьте готовы тогда жить без Сибири, Кольского полуострова, Дальнего Востока..." – написал экономист, политолог Александр ДУДЧАК. Метафорически ту же мысль изложил подписчик Владимир МИХАЙЛОВСКИЙ: "Без Украины проживут, конечно, но вот долго ли? Это как в притче об обывателе, за которым пришли в последнюю очередь".



"Подобное отношение к части Большой России стало бы мощнейшим катализатором внутреннего сепаратизма, – заключил писатель Дмитрий ГРОМОВ. – Продемонстрировало бы возможность положительного решения сепаратистских тенденций внутри самой РФ".



"Помните "хватит кормить Кавказ!"? – привел в пример "националистический" период Навального ставрополец Валерий Анатольевич. – И Дальний Восток им тоже не особо нужен (который сегодня во многом нужно дотировать), да и Сибирь – тоже не очень. Им нужна "Россия для русских", в которых они включают только великороссов. Если идти у них на поводу, Россия схлопнется до пределов Московской области. Да и то, если "партнеры" позволят".



"А что с этой Украиной делать? Может, подскажете?" – вклинился в "имперско-патриотический блок" диспута житель Подмосковья под ником Акакий Акакиевич. Но если заменить в подобных вопросах "эту Украину" на "место, откуда есть пошла Земля Русская"? Если заменить "проживем и без Украины" на "проживем и без земли русской, политой кровью наших предков, только потому, что там завелись предатели"… Может, тогда ответы у вопрошающих сами родятся?



Такие, например, как у тольяттинца под ником Михал Михалыч: "Оторвали от нашей общей страны часть. Можно без нее прожить? Можно, но плохо и – с каких хренов?! Все раздадим? Фиг вам! Страну, империю надо собирать обратно. Работать на это надо, а не украинами разбрасываться от бессилия и неумения сохранить данное предками!"



Ответ историка Александра КАРЕВИНА был, разумеется, более нормативным: "Дима, давай я попробую. Северная и Южная Русь исторически составляют единый организм. Если уподобить этот организм человеческому, то можно считать Южную Русь головой (во времена Нестора она таковой и была), можно – ногами (так, говорят, считал Наполеон), можно какой-то другой частью тела. Выживет ли РФ без Украины? Возможно. Но это будет жизнь инвалида".



"Живу без аппендицита и не бедствую", – ответила на это бывшая киевлянка (супруга видного российского ныне политолога, которому также пришлось бежать с Украины ввиду опасности для жизни). Хотя на самом деле у людей с удаленным аппендиксом гораздо труднее происходит восстановление после некоторых инфекционных заболеваний.



Другой бывший киевлянин председатель церковного суда Московской областной епархии прот. Владимир ГАМАРИС так охарактеризовал "изолянтов": "Не готовы жить без долларов, но готовы жить без матери. Без Матери градов русских".



По-военному краток был киевский (а ныне севастопольский) публицист, защитник Славянска Дмитрий ЖУКОВ: "Там наши храмы, и мы к ним вернемся".



"Це якби я сказав: Русь проживе і без Московщини..." – описал ситуацию галицкий кобзарь Василий КИРИЛИЧ.



"Народ, который с готовностью отторгает отрезанную от себя часть и желает с ней поскорее распрощаться – не жилец", – ответил лично Ольге Шелковой народный депутат Украины домайданных созывов, бывший замглавы комитета по делам национальностей Владимир АЛЕКСЕЕВ.



"Мне трудно понять, как можно "логически", с цифрами убедить человека любить свою мать или память о своем отце, – признался поэт и писатель Ян ТАКСЮР. – Мои аргументы могут быть услышаны только теми, кто живет в одинаковой со мной системе ценностей. Если эти ценности для них пустой звук, то и убеждать бессмысленно... Все равно как если женщина тебя разлюбила, а ты логически, на фактах доказываешь свои преимущества. Унизительно и бессмысленно. Ведь любви больше нет. А любовь главное.



На мой взгляд, русское государство только тогда имеет смысл, когда оно противостоит мировому злу, руководствуясь Евангелием. А для кого-то, если цель жизни – исключительно комфорт и безопасность… Только таким "прагматикам" я хочу сказать, что если бы наши отцы и деды руководствовались "соображениями безопасности", вас, таких умных, просто не было бы".



Дм.Скворцов

9 марта 2021 Источник - Фонд стратегической культуры

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