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|Китай успешно запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли - Yaogan-31
08:30 13.03.2021
Китай успешно осуществил вывод на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-31, сообщило 13 марта Центральное телевидение КНР.
Запуск состоялся в 10:19 по местному времени (05:19 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" (CZ-4C, Long March-4C) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Запуск стал 363-м для ракет серии "Чанчжэн".
Аппараты будут изучать электромагнитные поля и проводить другие технические эксперименты.
В конце января Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников Yaogan-31.