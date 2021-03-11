Китай успешно запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли - Yaogan-31

08:30 13.03.2021

Китай успешно осуществил вывод на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-31, сообщило 13 марта Центральное телевидение КНР.



Запуск состоялся в 10:19 по местному времени (05:19 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" (CZ-4C, Long March-4C) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Запуск стал 363-м для ракет серии "Чанчжэн".



Аппараты будут изучать электромагнитные поля и проводить другие технические эксперименты.



В конце января Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников Yaogan-31.