Сохранение власти как самоцель. Чего ждет Пашинян, - Tageszeitung

08:43 13.03.2021

12 марта 2021 г.

Тигран Петросян | Tageszeitung

"Сохранение власти как самоцель"

Новые выборы могут как минимум дать Армении передышку, при этом военный переворот маловероятен, считает Георгий Дерлугьян. Журналист немецкого издания Die Tageszeitung Тигран Петросян побеседовал с историком.



"У правительства, точнее у Никола Пашиняна, есть в руках два козыря. Это недемократическая конституция, унаследованная от прошлого режима и следующая максиме: сохранение власти как самоцель. При этой конституции Пашинян теоретически может оставаться у власти пожизненно. И он все еще популярен среди широких масс населения", - отметил собеседник издания.



"Этому способствует связь между его противниками и предыдущим олигархическим режимом, который был свергнут "бархатной революцией" в 2018 году, - пояснил Дерлугьян. - В этом смысле сегодняшние протесты выгодны и Пашиняну, потому что многие люди протестуют в основном за то, чтобы старая гвардия не вернулась к власти".



Говоря об оппозиции, историк указал: "Ее шансы тают, как снег на мартовском солнце. Сегодняшняя оппозиция, которая правила страной до Пашиняна, не сможет победить соответствующим конституции способом. При этом ирония судьбы в том, что эта конституция является их трудом. Оппозиция может свергнуть Пашиняна только благодаря очень масштабному протесту, внешнему вмешательству, прежде всего со стороны России, или военному перевороту".



"Демонстрации оппозиционных сил не достигают нужного масштаба. Россия, то есть Владимир Путин и его окружение, не вмешиваются, так как Москва, по-видимому, опасается повторения сценариев Украины и Белоруссии. Остается только армия. Однако в государствах бывшего Советского Союза нет традиции военных переворотов. Это касается и Армении, где армия недавно проиграла войну против Азербайджана. Применение военной силы к собственному населению может привести к вспышке возмущения, которое больше невозможно будет контролировать", - полагает историк.



Говоря о том, почему не вмешивается Россия, он пояснил: "В московской логике геополитика побеждает над идеологией. (...) Никол Пашинян по-прежнему выполняет все обязательства перед Россией, как и его предшественники. Так, например, он отправил контингент армянских солдат на совместные операции с Россией в Сирии. Так же он ведет себя и в отношении условий военной капитуляции перед Азербайджаном, которые по большей части были разработаны лично Путиным. Россия должна установить новое равновесие сил на Южном Кавказе, чтобы обеспечить свое военное присутствие в Нагорном Карабахе с согласия Азербайджана, избежать прямых военных действий с турецким президентом Эрдоганом и одновременно вытеснить из региона Запад. Путин не симпатизирует Пашиняну, но об этом и не идет речь. Значение имеет только реальная политика".



По мнению Дерлугьяна, выходом из политического кризиса могут стать досрочные выборы. "Они в первую очередь успокоили бы ситуацию. С высокой долей вероятности новые выборы принесли бы победу Николу Пашиняну, но, возможно, не дали бы явного большинства в парламенте. Но потом кризис все же может перейти в хроническое состояние", - отметил историк.



Источник: Tageszeitung