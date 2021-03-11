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|Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи. "Приятно осюрпризив" Жапар-хана
09:03 13.03.2021
При осмотре узбекских автомобилей в столичном "Технопарке" президент Шавкат Мирзиеев сообщил, что от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой помощи. В ответ президент Садыр Жапаров поблагодарил за "приятный сюрприз" и заявил, что между странами "никаких проблем быть не может".
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой медицинской помощи во время государственного визита президент Садыра Жапарова в Ташкент, передает корреспондент "Газеты.uz".
12 марта Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана посетил предприятие "Технопарк" (ООО Texnopark) в Ташкенте, где была организована выставка промышленной продукции. При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, Шавкат Мирзиеев сообщил, что от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи на базе Volkswagen Caddy и Isuzu D-Max.
Садыр Жапаров сказал, что этот подарок стал "приятным сюрпризом" и поблагодарил Шавката Мирзиеева. Он добавил, что между странами "никаких проблем быть не может" и выразил признательность за приверженность "узам братства и отношениям добрососедства, оказываемую Узбекистаном постоянную помощь и поддержку".