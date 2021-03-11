Потеря речи. Анамнез Байдена - деградирующая личность балансирует на грани маразма

09:25 13.03.2021

Новые ляпы Байдена указали на личную катастрофу

Состояние главы Белого дома вызывает большие вопросы



Американский лидер Джо Байден допустил странную оговорку в одном из последних телеобращений. Вместо аббревиатуры "CDC" он сказал "СD". Казалось бы, мелочь, но все не так просто – это далеко не первый ляп Байдена, который вызывает серьезные вопросы о его физическом и психическом состоянии. На днях он забыл, как зовут им же назначенного главу Пентагона.



В своем телевыступлении, которое демонстрировалось в прайм-тайм, Джо Байден расхваливал пакет помощи пострадавшим от коронавируса, который он с боями сумел протащить через Конгресс. И в какой-то момент, рассказывая о роли Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (сокращенно CDC) глава американского государства начал употреблять аббревиатуру CD (что можно расшифровать, например, как "компакт-диск").



На первый взгляд, это кажется такой ерундой, что об этом даже не стоит разговаривать. Ну "потерял" президент США одну букву в слове, ну мало ли! Но для американцев это очень странная промашка, которую тяжело объяснить.



Переводя на наши реалии, это, как если бы на русском спикер сказал что-то про сотрудников Министерства иностранных дел, употребив аббревиатуру "МИ". Например, "сотрудники МИ провели переговоры". Из контекста понятно, конечно, что он имеет в виду, но вопросики о том, с чего вдруг политик перепутал устоявшуюся форму, остаются.



И если бы была только злополучная аббревиатура CDC. Несколько дней назад, 9 марта американский президент посещал Пентагон, чтобы лично поздравить двух женщин с назначениями. По этому случаю Байден решил произнести речь, но получился конфуз.



"Я хочу поблагодарить этого министра обороны… ммм… ну в общем того человека, который всем здесь заправляет", - произнес Байден, так и не вспомнив имя собственного назначенца, отставного генерала Ллойда Остина.



А еще за неделю для этого американский президент попал в совсем уж необъяснимую историю. Он поехал с рабочим визитом в пострадавшие от морозов районы Техаса, и решил выразить благодарность местным конгрессменам-демократам. Получилось не просто плохо, а катастрофично.



"Конгрессмены Шерил… Ширли Джексон Ли (ее зовут Шейла – прим. авт.), Эл Грин, Сильвия Гарсия, Лиззи Пинелли, прошу прощения, Пинелл… И… Что я здесь делаю? Я сбился со счету", - так действующий президент прервал свою речь, потом посмотрел в записи и оставшееся время читал с листа.



Вопрос "Что я здесь делаю?", прозвучавший из уст смущенного президента – квинтэссенция нынешней ситуации в Америке. Как бы люди не относились к Трампу, его бы никто не мог назвать "слабым президентом". К нему применяли разные ругательные эпитеты, но там точно не было место словам "слабый" и "немощный".



С Джо Байденом же ситуация обратная – он не делает провокационных заявлений, не обещает построить стену и заставить Мексику заплатить за нее, и не выдает (даже в ходе личных бесед) сентенции из серии "Хватай ее за киску!". Но вместо этого он выглядит слабо.



Лояльные Демократической партии СМИ пытаются объяснить такую манеру, вкупе с критически малым количеством выступлений Байдена, под разными предлогами уводя людей от вопроса – а что вообще происходит с президентом.



Байден практически не выступает на публике. Во время телеинтервью он пользуется суфлером, и это почти не скрывают, а в те разы, когда американский президент бодро заявлял, что он готов ответить на вопросы зрителей, трансляция резко прерывалась.



Джо Байден выглядит слабо. Ему тяжело выступать, и это заметно. Еще в феврале прошлого года на предвыборном мероприятии демократов в Южной Каролине политик оговорился даже в том момент, когда говорил своим сторонникам о том, на какую должность он хочет баллотироваться: "Вы те, кто послал Барака Обаму на пост президента. И у меня есть простое предложение: я здесь, чтобы попросить вас о помощи. Меня зовут Джо Байден. Я кандидат от Демократической партии в Сенат Соединенных Штатов".



На одном из митингов в Лос-Анджелесе он перепутал жену и сестру. Байден представлял собравшимся сестру Валери, при этом указывая рукой на стоящую рядом жену Джилл: "Кстати, это моя младшая сестра Валери. А я муж Джилл". Заметив наконец оплошность, будущий президент быстро исправился: "Ой, нет, вы местами поменялись? Это моя жена, а это сестра. Они поменялись".



На другом собрании не смог вспомнить имя президента Обамы, а позже и вовсе выдал превратившуюся в мем фразу "О-Байден-бама демократ". Ну, а своего соперника Трампа он как-то назвал "Джорджем".



Во время избирательной кампании многие отмечали, что Джозеф Байден стал "кандидатом из подвала". Тогда он прятался в подвале своего частного дома в Делавэре от все того же коронавируса. Сейчас он переехал в Белый дом – и ничего не изменилось.



Джо Байден выглядит слабо – но он не слабый президент. Дело в том, что все президентские обязанности выполняет "коллективный Байден" - союз партийных функционеров, чиновников и лоббистов. Именно они разрабатывают все реформы, вносят законопроекты и готовят указы. И "коллективный Байден" точно знает, что нужно его партии, он точно не задает вопросов "Что я здесь делаю?".



И у этого "коллективного Байдена" есть очень важная задача – подчинить себе Байдена реального. Если это хорошо получится сделать, то нынешний президент имеет все шансы высидеть весь свой срок (или хотя бы его часть), при этом запомнившись не как ошибающийся ветеран политики, а как уравновешенный и очень спокойный политик, в противовес Трампу.



Дм.Гуляев