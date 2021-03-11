 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Референдум по новой Конституции Киргизии пройдет 11 апреля
09:36 13.03.2021

12 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров подписал закон о назначении референдума

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, референдум назначен на всей территории страны на воскресенье, 11 апреля 2021 года.

На референдум для принятия гражданами КР будет вынесен проект Закона "О Конституции Кыргызской Республики".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона "О Конституции Кыргызской Республики" во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против - 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, - в зале находилось 83 депутата.

Источник - 24.kg
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