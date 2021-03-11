Нетаньяху не долетел до Персидского залива. Иордания закрыла Израилю путь к аравийским партнерам, - "НГ"

10:22 13.03.2021

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11 марта 2021



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на 11 марта визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), который уже откладывался несколько раз. Незадолго до этого израильтянам удалось поссориться с Иорданией, которая, по сообщениям, попросту объявила о закрытии своего воздушного пространства для премьерского самолета. В экспертной среде обращают внимание на то, что визит в ОАЭ был крайне важен для Нетаньяху и его партии "Ликуд" ("Консолидация") с точки зрения приближающихся выборов в парламент Израиля.



О срыве поездки в ОАЭ сообщили источники израильских и западных СМИ. Данные о запланированных на 11 марта переговорах официально не подтверждали ни израильтяне, ни власти аравийской монархии, однако это не мешало наблюдателям связывать с ними определенные ожидания. Циркулировали неподтвержденные сообщения, что в ОАЭ специально для встречи с Нетаньяху прибудет кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман, вероятно, для обсуждения перспектив углубления сотрудничества, особенно в свете перекалибровки американской политики в отношении Эр-Рияда. Источник газеты Jerusalem Post в ОАЭ даже накануне отмечал, что наследник престола "готов встретиться" с главой правительства.



В ноябре прошлого года мировые и региональные СМИ обнародовали детали конфиденциальной встречи, состоявшейся на побережье Красного моря между кронпринцем Мухаммедом и Нетаньяху. Скандальный визит израильской делегации в саудовский "город будущего" Неом проходил при посредничестве экс-госсекретаря Майкла Помпео. Как следовало из сообщений, израильскую делегацию, в которую также входил глава МОССАД Йоси Коэн, интересовал вопрос нормализации официальных отношений. Однако тогда сын Хранителя двух Святынь был вынужден дать отказ. Более того, раскрытие подробностей встречи вызвало у него негодование. Вероятно, сейчас израильский премьер хотел попытать счастья еще раз.



До этого высокий визит в ОАЭ откладывался уже три раза из-за введенных еврейским государством карантинных ограничений, в избирательном применении которых не раз упрекали Нетаньяху и его правительство. Так, в февральском сообщении канцелярии премьер-министра сообщалось, что визит в Эмираты отменен "из-за закрытия неба на настоящем этапе", и отмечалось, что Нетаньяху очень ценит приглашения лидера ОАЭ, "а также исторический мир, установленный между странами". Нынешнюю же ситуацию источники некоторых израильских СМИ почти сразу связали с желанием главы израильского правительства провести время с супругой Сарой, которая накануне была госпитализирована из-за аппендицита.



Но и есть и другая версия: проблемы с визитом в ОАЭ мог создать отказ Иордании предоставить свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху. Таким образом, Хашимитское королевство якобы отреагировало на сорвавшийся визит на Храмовую гору наследника престола Хусейна бин Абдаллы. Его подъем к мечети Аль-Акса, на пороге которой был убит его прапрадед король Абдалла Первый, должен был состояться 10 марта. В ходе проработки деталей визита с израильской стороной было оговорено число сопровождающих принца иорданских охранников. Однако Хусейн взял с собой больше людей, после чего власти еврейского государства потребовали придерживаться первоначальных условий. В результате принц отменил свой визит.



В разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани обратил внимание на то, что поездка Нетаньяху в Эмираты нужна была для мобилизации внутренней аудитории накануне очередной попытки парламентских выборов в Израиле. "Авраамовы соглашения являются венцом внешнеполитических достижений Биньямина Нетаньяху, и демонстрация этого выгодна с точки зрения избирательных перспектив, – заметил аналитик. – Это также подчеркнуло бы глубину отношений между Израилем и ОАЭ для региональной аудитории, потому что у обоих государств уже налажены обмен технологиями, совместные портовые инвестиции и стратегическое сотрудничество против Ирана и Турции".



Рамани указывает, кроме того, и на общие цели в сфере военно-технического сотрудничества, потому что меры по борьбе с коронавирусом и по обеспечению безопасности ограничили участие израильтян в ежегодной международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби. Кроме того, сторонам важно обсудить сделки в сферах сельского хозяйства и ирригационных технологий.



Что же касается перспектив восстановления официальных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, то в настоящий момент ситуация имеет свои трудности, считает собеседник "НГ". "Думаю, что отношения между Израилем и Саудовской Аравией останутся в том же качестве – неформального сотрудничества, которое не предполагает официального признания Израиля Саудовской Аравией, – отметил Рамани. – Мухаммед бин Сальман может рассматривать признание Израиля как шаг к перезагрузке своих отношений с Соединенными Штатами, однако он не станет рисковать ситуацией у себя дома, пока его отец – король Сальман (является критиком арабо-израильской нормализации. – "НГ") – все еще находится на троне".