Ослов в Узбекистане становится все меньше? Что говорят официальные лица? - kun.uz

11:13 13.03.2021

Пища для цирковых животных, мясо и дорогая шкура. Ослов в Узбекистане становится все меньше?

Для кого-то сегодняшняя тема покажется смешной и мелкой, ведь и без того проблем хватает. Но речь пойдет о безответном животном на службе человека, отдельном биологическом виде. В последние годы в Узбекистане все чаще забивают домашних ослов и тайком продают на рынках и в пунктах общественного питания.



Ослов покупают у людей по дешевке, или воруют, а потом отдают на растерзание цирковым животным.



И наконец, ослиное мясо и шкуры незаконно вывозят из Узбекистана, и отправляют за границу, в основном, в Китай. Об этом также есть достоверная информация.



Обобщив эти случаи, можно сделать вывод о том, что в Узбекистане, как и во всем мире, поголовье ослов существенно сокращается, или они находятся под угрозой исчезновения.



Корреспондент Kun.uz провел исследование на эту тему. Конечно, очень жаль, что в наше время полностью может исчезнуть целый вид животных.



Ослы как домашние животные



Домашний осел имеет большую значимость для развития экономической деятельности, и даже культуры человечества.



Осел стал не только одним из первых животных, прирученных человеком, но и первым вьючным животным.



Вначале ослы стали использоваться в качестве домашних животных в дельте Нила. Затем в Месопотамии началось активное приручение ослов.Период одомашнивания ослов в Европе восходит к античным временам.



Преимущество осла заключается в том, что он может поднимать грузы до 2/3 от своего веса.



Технологический прогресс привел к утрате значимости ослов в народном хозяйстве



Технологический прогресс в первой половине ХХ века привел к появлению автомобилей и тракторов. Это сократило значимость ослов в хозяйстве.



Разведение ослов сохранилось благодаря географическому расположению зон. Короче говоря, этот вид животных стал самым известным в жарких, горных странах, и государствах с бедной экономикой. Другой причиной послужил тот факт, что не все жители слабо развитых стран могли приобрести дорогостоящую технику.



В некоторых государствах Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока ослы до сих пор являются движущим средством национальной экономики.



Сейчас разведение ослов в развитых государствах Европы и США происходит на уровне хобби. Существуют фермы по разведению породистых ослов.



Ослов в Узбекистане становится все меньше? Что говорят официальные лица?



Согласно данным мировых СМИ, популяция ослов в мире сокращается из года в год. По некоторым данным, на данный момент остается около 22 млн ослов по всему миру.



Ряд ученых предупреждают человечество о том, что этот вид животных может полностью исчезнуть.



Каково приблизительное количество ослов в Узбекистане? Подвержены ли они полному исчезновению?



По словам специалистов государственного комитета развития ветеринарии и животноводства, поголовье ослов в Узбекистане по итогам 2020 года составило более 230 тысяч.



Если верить сведениям комитета, за последние 3-4 года в Узбекистане ослов стало немножко больше.



Почему ослиная шкура стала дорогим продуктом?



Ослы истребляются по всему миру из-за большого спроса на них в Китае. Там из ослятины изготавливают продовольственную продукцию, различные блюда и лекарства.



Коричневый или янтарный желатин "эцзяо", получаемый при длительной варке ослиных шкур, очень популярен в традиционной китайской медицине, и особенно помогает женщинам для улучшения кровообращения. Это связано с меридианами легких и "энергией инь печени и почек". Поэтому каждый год убивают миллионы ослов, чтобы удовлетворить потребность китайцев в "эцзяо".



Промышленность эцзяо в Китае требует примерно 4,8 млн ослиных шкур в год. Согласно новому отчету, в 1992 году количество ослов в Китае составляло 11 млн, а сегодня их осталось всего 2,6 млн.



Китайцы теперь импортируют этих млекопитающих из соседних и ближайших стран.



Производители эцзяо в КНР сейчас находятся в поисках субсидий правительства для поощрения разведения ослов, потому что так незаконная торговля может сократиться. Однако, другие государства запрещают экспорт ослиных шкур, и принимают радикальные меры.



Какое наказание установлено за безжалостное отношение к ослам и другим домашним животным?



В ноябре 2020 года был опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", согласно которому, установлена ответственность за безжалостное отношение к животным. Если безжалостное отношение к животному, его истязания приведут к его смерти или увечью, это будет наказываться штрафом от 25 до 50 БРВ, либо общественными работами до 240 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы до шести месяцев, либо лишением свободы до шести месяцев.



Также, за подобные случаи, являющиеся прямым нарушением закона "О ветеринарии", следует привлекать к серьезному наказанию.



Подготовил Ильяс Сафаров

5 марта 2021