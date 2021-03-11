В Самаркандской области чиновники двух районов вместо ремонта школ приобрели дорогостоящие автомобили

13:06 13.03.2021

12 марта прошло тринадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



Фото: Информационная служба Сената Олий Мажлиса

Как передает корреспондент Kun.uz, сенаторы рассмотрели результаты изучения в Андижанской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях целевого и эффективного расходования средств, сформированных за счет дополнительных источников областных бюджетов, а также районных и городских бюджетов по итогам 2020 года.



Всего в местных бюджетах были сформированы дополнительные источники в размере 1 трлн 193,4 млрд сумов, за счет которых произведены расходы в размере 1 трлн 151,9 млрд сумов.



Однако сенаторы заявили, что в ходе изучения были выявлены ошибки и недостатки в обеспечении исполнения местного бюджета.



В частности, без соблюдения требований статьи 126 Бюджетного кодекса, без принятия решений соответствующих местных кенгашей народных депутатов за счет дополнительных источников бюджетов областей, районов и городов в Бухарской области израсходованы средства в размере более 3,5 млрд сумов, в Ферганской области – 38,5 млрд сумов.



Решения соответствующих местных кенгашей народных депутатов были приняты после того, как в Андижанской области средства в размере 18,5 млрд сумов, в Ферганской области – 225,7 млрд сумов были направлены на различные мероприятия.



В Андижанской области 1,3 млрд сумов, в Бухарской области 3,2 млрд сумов, в Самаркандской области 2,5 млрд сумов и в Ферганской области 5,2 млрд сумов были направлены на содержание организаций, финансирование которых не предусмотрено за счет соответствующего бюджета.



В Булунгурском и Нарпайском районах средства были направлены в первую очередь не на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, а на приобретение дорогостоящих автотранспортных средств для районных хокимиятов. Именно в этих районах 8 общеобразовательных школ, 9 дошкольных образовательных организаций и 5 учреждений здравоохранения нуждаются в ремонте.



Кроме того, в Бухарской области фондам, созданным в целях стимулирования организации новых рабочих мест, были выделены средства в размере 3,5 млрд сумов, а в Андижанской, Ферганской и Самаркандской областях средства в этот фонд вообще не направлялись.



Между тем, и в 2020 году безработица в этих областях сохранится выше среднереспубликанского уровня.



Кроме того, в Андижанской области продукция на сумму 1,4 млрд сумов, в Бухарской области – 399,0 млн сумов, Самаркандской областях – 2,1 млрд сумов и Ферганской областях – 7,1 млрд сумов была реализована по договорам, заключенным напрямую без соблюдения требований закона "О государственных закупках" и подзаконных актов, без проведения тендеров, конкурсов и аукционов, без размещения объявлений на соответствующем информационном портале.



Кроме того, не проведена на должном уровне работа по информированию и обеспечению активного участия населения на портале "Открытый бюджет" с целью направления не менее 10 % дополнительных ресурсов в бюджеты районов и городов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения.



По вышеуказанным вопросам принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.