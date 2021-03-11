Галина Байтерек: "Узбекистан не будет претендовать на спорную местность Унгар-Тоо"

16:02 13.03.2021

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек прокомментировала итоги государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан.



Она заявила, что по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы обе стороны пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев.



"Завершение юридического оформления госграницы укрепит стабильность на приграничных территориях, придаст новый импульс развитию двусторонних взаимоотношений. Уже сейчас известно, что в ближайшее время будет возобновлена деятельность 7 КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации", - отметила Байтерек.



Стало также известно, что кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу.



"В свою очередь Узбекистан выразил готовность в дальнейшем не претендовать на спорную местность Унгар-Тоо", - заявила она.



Напомним, 11 марта в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.



В ходе переговоров была подчеркнута историческая значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года. В целях скорейшего завершения делимитации оставшихся участков границы между странами межправительственной комиссии было поручено активизировать переговоры.



В августе 2016 года СМИ сообщили, что правоохранительные органы Узбекистана задержали четверых кыргызских инженеров, которые находились на радиорелейной станции на горе Унгар-Тоо.



Тогда напряженная ситуация на границе возникла после того, как 13 августа 2016 года милиция Кыргызстана задержала сотрудника правоохранительных органов Узбекистана за пересечение границы в Ала-Букинском районе.



Пограничные споры возникают во многом из-за несогласованных территорий - после распада СССР обе страны не смогли прийти к единому мнению, где должна проходить граница.