Bitcoin дороже 60 000 долларов. И это новый рекорд

16:17 13.03.2021

За сутки Bitcoin подорожал почти на 4000 долларов



В начале января этого года Bitcoin подорожал до 30 000 долларов, 15 февраля он стоил уже 50 000 долларов, а 22 февраля – 58 000 долларов. После этого стремительный рост прервался, но ненадолго.



За истекшие сутки главная криптовалюта мира (сколько бы не агитировал Илон Маск за Dogecoin) подорожала почти на 4000 долларов и перешагнула отметку в 60 000 долларов.



На момент написания новости за 1 BTC давали 60 160 долларов. Если Bitcoin удастся закрепится на этом рубеже, то рост в ближайшее время продолжится.



Падение стоимости криптовалюты на последней неделе февраля и первой неделе марта был обусловлен распродажей BTC – многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, а кто-то вложился в облигации США, ставки по которым, по слухам, будут расти.



Bitcoin тянет собой и другие криптовалюты: почти весь Топ-10 мировых криптовалют окрашен в зеленый цвет. Так, например, Etherium за сутки подорожал чуть больше, чем на 6%, а за неделю – почти на 20%. Схожий недельный прирост у Binance Coin и Litecoin.



13 марта 2021 в 14:43 Автор: Dexter | Теги: Bitcoin | Источник: CoinMarketCap