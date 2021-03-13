В московской бордель-гостинице арестован съезд оппозиционных мундепов - 150 посадочных койко-мест

17:24 13.03.2021

В Москве массово задержали оппозиционеров: Яшин, Галямина, Ройзман, Кара-Мурза

Мундепам пригрозили силой



Утром в субботу, 13 марта, полиция пришла на проводимый в измайловской гостинице форум независимых депутатов.



В разгар мероприятия в помещения вошли правоохранители и объявили, что все участники будут задержаны.



На форум муниципальных депутатов в Москве пришла полиция. Тут человек 150 со всей страны. Всех задерживают. Ну то есть вообще всех.



- Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021



Как сообщает "Дождь", один из полицейских заявил, что задержания проводятся в связи с деятельностью нежелательной организации.



Среди задержанных - глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга и глава городской думы Евгений Ройзман, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, публицист Владимир Кара-Мурза.