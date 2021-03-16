 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жапарыши... Иссык-Куль превращают в свалку (фото)Жапарыши... Иссык-Куль превращают в свалку (фото)
19:58 13.03.2021

Иссык-Куль превращается в свалку. Фотографа возмутили горы мусора на побережье

Иссык-Куль продолжает превращаться в огромный мусорный карьер. Об этом на своей странице в Facebook написал фотограф Влад Ушаков.

По его словам, стихийных и узаконенных свалок в прибрежной зоне становится с каждым годом все больше.

"Очень обидно не просто за небрежное и безответственное, а за преступное отношение всех и в первую очередь местных жителей к происходящему. Уж они-то должны понимать, что надежды на власти и чиновников нет. Там одни "временщики", и им на природу, экологию, страну, государство и в принципе все происходящее за пределами их кабинета наплевать", - написал он.

Отмечается, что снимки фотограф сделал в селе Ананьево.

Руслан ХАРИЗОВ

Источник - 24.kg
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