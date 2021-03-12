В Алматы разбился АН-26 КНБ Казахстана. На борту было 6 человек

20:35 13.03.2021

Под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет АН-26. Ниже будет представлена информация об упавшем воздушном судне, передает zakon.kz.



Что известно об упавшем АН-26?

По данным из открытых источников, АН-26 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Антонов. Он является модификацией исходной модели АН-24.



Благодаря большой ширине проема грузового люка (2,4 м) и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. АН-26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300, установленным в правой гондоле основного двигателя. В Китае был разработан и выпускается Xian Y-7, созданный на базе Ан-26.

В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация АН-26-100 с вместимостью до 43 человек.



Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток - отсутствие багажных полок. Всего построено 1 403 самолета этого типа.

По данным МЧС РК, 13 марта в 17:25 поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.



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На борту упавшего под Алматы военного самолета находились шесть человек, передает zakon.kz.



По предварительной информации, примерно в 17:20 пропала связь с бортом АН-26. Он принадлежит одной из воинских частей. Следовал рейсом Нур-Султан-Алматы. Предварительно, на борту (находились - прим. ред.) шесть человек. Не долетев до посадочной полосы, у него было замечено возгорание, а затем произошло крушение.

пресс-служба аэропорта Алматы

На месте происшествия работают оперативные службы.



Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.



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По предварительным данным - 4 погибло, 2 - тяжело ранено и доставлены в больницы Алматы.