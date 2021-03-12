В ВерхСуд Узбекистана введены разом 9 новых судей. Молоточков не хватит...

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00:07 14.03.2021
В состав Верховного суда внесены изменения
Изменился состав Верховного суда Республики Узбекистан. Об этом сообщает УзА.
Отмечается, что на должность судьи Верховного суда были избраны:
Жахонгир Гайбуллаев – на срок десять лет;
Жахонгир Жураев – на срок десять дет;
Рахмон Мадумаров – бессрочно;
Отабек Назаров – бессрочно;
Жахонгир Расулов – на срок десять лет;
Равшан Соатов – на срок десять лет;
Фахриддин Халилов – на срок десять лет;
Шерзод Шеркулов – на срок десять лет;
Ойбек Кодиров – на срок десять лет.
В связи с переходом на другую работу, от должности судьи Верховного суда были освобождены:
Шухрат Аббосов;
Анвар Шукуруллаев;
Жамол Каххоров.