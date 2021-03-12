В ВерхСуд Узбекистана введены разом 9 новых судей. Молоточков не хватит...

00:07 14.03.2021

В состав Верховного суда внесены изменения

Изменился состав Верховного суда Республики Узбекистан. Об этом сообщает УзА.



Отмечается, что на должность судьи Верховного суда были избраны:



Жахонгир Гайбуллаев – на срок десять лет;

Жахонгир Жураев – на срок десять дет;

Рахмон Мадумаров – бессрочно;

Отабек Назаров – бессрочно;

Жахонгир Расулов – на срок десять лет;

Равшан Соатов – на срок десять лет;

Фахриддин Халилов – на срок десять лет;

Шерзод Шеркулов – на срок десять лет;

Ойбек Кодиров – на срок десять лет.



В связи с переходом на другую работу, от должности судьи Верховного суда были освобождены:



Шухрат Аббосов;

Анвар Шукуруллаев;

Жамол Каххоров.