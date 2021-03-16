В Узбекистане найден сундук с редкими книгами X века

02:11 14.03.2021

Найдены редкие книги



В селении "Мозори кухна" в Туракурганском районе Наманганской области найдены книги X и начала XX веков.



Название данного села в произведениях "Жоме ул макомат", "Мавлоно Лутфуллох манокиби", написанных пять веков назад, приводится как "Бозори кухна".



Здесь всем хорошо известно имя Абдугафура Хакимова, предки которого были религиозными деятелями с прогрессивными и созидательными идеями, устремленными в будущее и исполненными решимости неустанно призывать народ к свету и знаниям.



В доме покойного Абдугафур-ота был обнаружен сундук с книгами.



Фото Хотама МАМАДАЛИЕВА