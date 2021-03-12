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Закупили не те лекарства: очередной скандал с казахстанской "СК-Фармацией"
09:47 14.03.2021

Закупили не те лекарства: очередной скандал разгорается вокруг "СК-Фармации"

Алексей Даничев

Депутат просит Антикоррупционную службу изучить вопрос, как получилось, что казахстанцы-реципиенты остались без нужных лекарств

НУР-СУЛТАН, 13 мар - Sputnik. Депутат мажилиса Ирина Смирнова выразила свое возмущение тем, как министерство здравоохранения закупило не подходящие для пациентов с донорскими органами препараты через "СК-Фармация".

Ранее сообщалось, что порядка 300 казахстанцев - пациенты, прошедшие трансплантацию органов, жалуются на отсутствие жизненно необходимых препаратов. Заменить их на другие они не могут, это ставит под угрозу их жизни.

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"Как можно ошибиться? Ведь есть все документы, прописывающие процедуру определения наименований лекарств к приобретению. Для людей с донорскими органами такие лекарственные средства должны быть от одного производителя и на всю жизнь. Никаких замен и подмен. Однако "СК-Фармация" закупила те лекарственные средства, которые, по словам пациентов, могут привести к отторжению органа. Минздрав, что же делать теперь людям? Пациентам? Приобретать самим? На свои средства?", - написала на своей странице в Facebook мажилисвумен.

Ирина Смирнова отметила, что нужных для пациентов лекарств нет в свободной продаже. Также остается открытым вопрос того, что делать с теми препаратами, которые Минздрав приобрел.

"Кто ответит за преступную халатность? "СК-Фармация", если даже вам дали заявку, не соответствующую предыдущим закупкам, можно же было усомниться и задать вопрос Минздраву, почему произошла смена закупаемых препаратов. Хотя бы не потому, что вы можете переживать за пациентов, а просто из профессионального любопытства? Но даже этого не случилось. Лекарственных средств не хватает", - добавила парламентарий.
Кроме проблем казахстанцев с донорскими органами, по словам Ирины Смирновой, люди с диабетом также испытывают дефицит инсулина.

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"Встречалась с жителями Талгарского района. Так там пациентам районной больницы заявляют, что лекарств для выдачи больным нет. "СК-Фармация", что происходит? Больница не делает заявки? Или перепродает полученное?", - задала вопросы к руководству единого закупщика лекарств в Казахстане депутат.

В своем посте Ирина Смирнова обратилась также к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину с просьбой повлиять на прозрачность в сфере закупа лекарств для казахстанцев.

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Также депутат высказала мнение о том, что нынешний глава Минздрава Алексей Цой ведет себя отстраненно и не реагирует на проблемы рядовых граждан.

"Когда я вижу министра здравоохранения, простите, всего напомаженного, лощеного, не реагирующего ни одним мускулом на происходящее, удивляюсь, как можно быть таким безразличным к бедам людей. Хочется увидеть у вас, Алексей Владимирович, участие, быструю реакцию и человечность. Это называется сейчас эмоциональным интеллектом. И его значение для руководителя, кстати, ставят выше IQ", - обратилась к Цою Смирнова.

Казахстанцы остались без нужных препаратов
В Казахстане порядка 300 пациентов после пересадки органов еще в феврале текущего года пожаловались на отсутствие жизненно необходимых препаратов.

Они должны принимать лекарства одного производителя на протяжении всей жизни, однако "СК-Фармация" не включила необходимый препарат в список на этот год. Люди испытывают проблемы с дефицитом препарата "Сандиммун неорал". Если ранее препарат поступал в поликлиники и его выдавали пациентам бесплатно, то сейчас им приходится закупать его из личных средств. В месяц им придется тратить порядка 300-500 тысяч тенге.

В министерстве здравоохранения ранее признали ошибку и выступили с заявлением, что на нынешний год в список единого дистрибьютора для пациентов после трансплантации включили другой препарат. Но вопрос срочной закупки препарата "Сандиммун Неорал" прорабатывается совместно с "СК-Фармация".
Однако спустя месяц пациенты вновь заявляют, что остались без лекарства. По словам одной из пациентки Ирины Фиценко, которая пережила 14 лет назад трансплантацию органов, в городском департаменте здравоохранения и предложили "Сандиммун неорал" в дозировке 100 миллиграмм, но такой объем ей противопоказан.

Женщине пришлось заказывать лекарство в нужной дозировке из Алматы за собственные средства.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615704420
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