Ташкентцы продолжают партизанскую войну против градозастройщиков Golden House и пр

10:27 14.03.2021 "Махалля будет как на ладони". Жители выступают против строительства жилого комплекса

Жители столичной махалли "Юнус Раджаби" собрали порядка 300 подписей против планируемого строительства жилого комплекса The View компании Golden House. Застройщик обещает согласовать строительство с жителями. "Газета.uz" узнала мнение сторон.



Жители махалли "Юнус Раджаби" в Ташкенте обеспокоены планируемым строительством многоэтажного жилого комплекса компании Golden House на территории бывшего Театрального института и судьбой не менее 150 хвойных и других деревьев. Застройщик обещает сохранить деревья и не начинать строительство без согласования с махаллей. "Газета.uz" узнала мнение сторон.



2018−2021 годы

О планах строительства торгово-развлекательного и жилого комплекса жители махалли узнали в 2018 году. По их словам, проект был размещен на сайте Golden House. Под видом покупателя они позвонили в отдел продаж, чтобы узнать подробности строительства. Сотрудник отдела продаж ответил, что цены будут известны на этапе рытья котлована, рассказали жители.



Тогда граждане обратилась в махаллинский комитет, где им сообщили, что "на сайте может быть что угодно", не стоит обращать на это внимание. Тем не менее, по словам жителей, в 2019 году они собрали 80 подписей, заверили их в махаллинском сходе граждан и составили письмо в приемную президента. Сейчас копию письма в махаллинском комитете найти не могут, рассказали жители.



Подробности о проекте жилого комплекса сохранились на сайте MyTashkent.uz. На площади 1 гектара Golden House совместно с британским архитектурным бюро Benoy планировала построить жилой комплекс The View, который будет состоять из четырех зданий этажностью от 11 до 14.



Фото: mytashkent.uz.



В 2020 году территорию бывшего Театрального института оградили еврозабором.



Жители рассказывают, что с недавних пор здесь начали пропадать елки. В 2018 году, по их подсчетам, насчитывалось более 200 деревьев, но их "специально перестали поливать", из-за чего небольшие деревья погибли. Сейчас осталось лишь 146 деревьев. Поливать их должны сотрудники управления благоустройства.



Если бы действия застройщика были в рамках закона, они бы вырубили или пересадили деревья, уверены жители. Но деревья, утверждают они, исчезают по ночам.



3 марта жители вызвали представителей Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды. Инспекторы составили протокол в присутствии председателя махалли, жителей, а также юриста фирмы "Бизнес партнер", арендующей помещение в одном из зданий. В протоколе сказано, что 1 марта неизвестные выкорчевали и увезли четыре можжевельника с территории, принадлежащей Golden House.



Собрание в хокимияте Яккасарайского района 27 февраля

12 февраля к сетчатой ограде добавился профнастил, которым закрывают стройплощадки. Недовольные жители вновь обратились в махаллинский комитет. Председатель Улугбек Хакимов попросил их собраться на встречу с застройщиком 27 февраля. Собрание состоялось в хокимияте Яккасарайского района с участием заместителя хокима Ташкента по делам махалли и семьи Фурката Махмудходжаева. Видео собрания "Газете.uz" предоставили присутствовавшие жители.



Еврозабор, обшитый профнастилом. Жители в ожидании собрания 6 марта.



На собрании руководитель Golden House Даврон Файзиматов сообщил, что жилой комплекс, который планируется построить, будет высотой 7−12 этажей.



"Проект полностью готовый, - сказал Даврон Файзиматов. - Мы прошли градсовет, прошли экспертизу проекта и также получено разрешение на строительство… На территории есть два здания, они находятся в аварийном состоянии. Мы провели техобследование этих зданий, и эти здания… попадают под снос. Мы в скором времени начнем сносить эти здания. Что касается вопроса деревьев, многолетние деревья мы трогать не будем. Мы сделали специально проект таким образом, чтобы обойти эти деревья. На территории имеются мелкие деревья, которые будут пересажены. Мы будем отрабатывать [этот вопрос] совместно с городской экологией. Они нам будут давать условия, куда пересаживать эти деревья".



Фото: mytashkent.uz.



Он признал, что жители махалли столкнутся с определенными неудобствами, связанными с заездом и выездом грузовой техники. Дискомфорт для жителей махалли компания постарается минимизировать, а места и время заезда спецтехники будут согласованы с махаллей, сказал Даврон Файзматов.



Юрист Golden House по строительным вопросам Алишер Усманов заявил, что компания Unique Trade Business приобрела два здания с прилегающей территорией. Об этом также свидетельствует решение хокима №454 от 17 марта 2018 года.



Жители выразили обеспокоенность нагрузкой на коммуникации района и автомобильные дороги.



"50−60 лет назад последняя труба канализации проложена, водопровод, - сказал глава махалли Улугбек Хакимов. - Все дышит на ладан. Мы сейчас посадим 12-этажку. Вы отберете воду. У четвертых этажей проблемы с водой. О транспорте я не говорю".



По его словам, в одном из дворов махалли был построен подземный гараж, которым не смог воспользоваться ни один водитель, потому что "там полтора метра воды".



Жителей также волновал вопрос демонтажа забора. Руководитель Golden House заявил, что ограждения установлены в том числе и из соображений безопасности, так как существующие здания находятся в аварийном состоянии.



Юрист Алишер Усманов заверил, что коммуникации жилого комплекса не будут пересекаться с существующими коммуникациями махалли. Он также отметил, что весь пакет документов будет передан представителю махалли, которого выберут жители.



"Вопрос не в том, есть у вас документация или нет, - сказал активист из числа жителей, архитектор Рашод Асомов. - Вопрос в том, кто согласен, а кто нет. Нам с этим жить".



"У вас не выполнен главный вопрос, - добавил Улугбек Хакимов. - В последних постановлениях или указах президента написано, Шавкат Мирзиеев сказал, [что нужно согласие махалли]. У вас нет согласования с махаллей, с жителями".



Он добавил, что это условие также вошло в новую редакцию Градостроительного кодекса, который вступит в силу в конце мая. "Согласование с народом уже стало законом", - сказал он.



Активист Рашод Асомов (слева) и председатель махалли "Юнус Раджаби" Улугбек Хакимов на собрании 6 марта.



Представители Golden House поинтересовались, что предлагают сами жители. Рашод Асомов предложил приостановить проект. Жители выразили сомнение по поводу аварийности зданий. По их словам, здесь находится избирательный участок, куда они приходят на всех выборах. Здесь голосовали первый секретарь Центрального комитета Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов и первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов.



Глава махалли Улугбек Хакимов попросил Golden House изучить вопрос строительства ЖК и предложил реконструировать существующие здания и расположить в них медицинский центр, школу или спортзал.



"Ваши желания примем во внимание, - сказал юрист Алишер Усманов. - Все будем делать, согласовывая с вами. Все ваши переживания - коммуникации ли, природа ли, деревья ли - все стороны изучив, с вами посоветовавшись… никто не сможет игнорировать слова главы государства. Если такое задание есть (согласование с жителями - ред.), вопросов нет, с вами будем согласовывать".



"Мы с избранным махаллей человеком [обсудим], если надо реконструировать эти здания, реконструируем, - продолжил он. - Если нельзя реконструировать, с вами согласовав, снесем и построим заново, без ущерба окружающей среде. Что касается коммуникаций, коммуникации жилого комплекса не будут привязаны к коммуникациям махалли. Объем не подходит. Никто бы не дал разрешение. Хуже вам не будет. Но все будет с вашего разрешения".



"У нас в махалле не только [главный] есть, - сказал председатель Улугбек Асамов. - Есть архитекторы, строители, разные люди. Мы должны договориться, что никакие работы не будут начаты до согласия махалли".



"Хоп", - согласился Алишер Усманов.



"Без разрешения жителей ничего строиться не будет… Это самый главный постулат у нас, - сказал замхокима Фуркат Махмудходжаев. - Инвесторы согласились. Они предоставят план действий. Они подумают, можно ли сделать что-то на основе имеющихся вариантов. Единственное, что мы просим, что и председатель махалли просил, и я, мы все будем просить, - никаких работ не производить, покуда жители этой махалли не будут согласны. Это и есть цивилизация".



В конце собрания одна из присутствующих женщин заявила, что планируемое строительство расположится в трех метрах от ее дома. По ее словам, представители застройщика заявили, что это соответствует градостроительным нормам.



Замхокима Фуркат Махмудходжаев сказал, что застройщик предоставит эти документы.



Собрание жителей 6 марта

На собрание в сквер бывшего Театрального института пришли около 50 жителей махалли "Юнус Раджаби". На 6 марта против строительства высказались более 120 домохозяйств, к 11 марта собрали уже около 300 подписей. Их сбор продолжается.



Сбор подписей 6 марта.



По словам жителей, каждый вечер активисты собираются на обсуждение дальнейших действий, о чем составляют протокол.



"Я против строительства, потому что здесь люди живут в частных домах, - высказалась жительница махалли Дилором. - Вы захотите, если живете на первом этаже, чтобы ваш дом был на обозрении 14 этажей? В чем тогда смысл махалли? Узбекистан испокон веков славился тем, что люди привыкли жить на земле. Пусть Golden House проедет по городу и посмотрит, сколько заброшенных домов, действительно аварийных. Им интересно это место. Потому что здесь квадратный метр будет стоить очень много, а что люди будут при этом недовольны, им все равно".



Рашод Асомов сказал, что генеральным планом Ташкента не предусмотрено расположение на этой территории жилого комплекса.



"Во-первых, [жители ЖК будут] заглядывать каждому в дом. У вас не будет личной жизни, - сказал активист. - Коммуникационные вопросы: и канализация, и водопровод, и электричество, и газификация сядут. Все жалуются на работу всего этого сейчас. А будет на нуле, еще хуже. Будет автомобильный коллапс. Здесь будет 200−300 семей (по данным сайта MyTashkent.uz, в ЖК The View будет 272 парковочных места - ред.). Когда тут будет эта махина, ездить вообще будет невозможно. Я уже не говорю про обеспечение социнфраструктурой - это тоже городские требования. Медобеспечение, обеспечение школами, детсадами, махаллинским комитетом, который сейчас справляется еле-еле с текущими проблемами".



Председатель махалли Улугбек Хакимов сказал, что 5 марта в 15:00 отправил компании Golden House три копии протокола собрания 27 февраля, когда представители компании обещали предоставить документы, а также согласовывать все действия с махаллей.



"Обещали подписать. Сегодня ответили, что они его рассматривают. Я пригласил их на совещание сюда сегодня. Не приехали, вы видите", - сказал Улугбек Хакимов.



Комментарий руководителя Golden House Даврона Файзиматова "Газете.uz"

"В своей работе мы соблюдаем два базовых принципа: делать все по закону и в согласии с соседями. И хотя в данном случае Golden House действует не от своего лица, а от имени Unique Trade Business, с которым у нас подписан договор на управление объектом строительства, тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы решить все вопросы к общему удовлетворению".



"Безусловно, соответствующее решение хокима города Ташкента [об отчуждении земли компании Golden House] имеется - датировано оно 17 марта 2018 года. При этом надо учесть и то, что Unique Trade Business не просто получила разрешение на строительство на пустом участке, а приобрела в собственность два пустующих нежилых объекта с прилегающей территорией. Именно на этом участке планируется возвести жилой комплекс".



"Отдельный вопрос - деревья, которых на нашем участке насчитывается около двухсот. Могу ответственно заявить, что никакой вырубки не было, и мы совершенно точно сохраним все без исключения многолетние деревья: план строительства специально разработан таким образом, чтобы обойти их, ни в коем случае не повредив".



"Установка забора необходима по всем строительным регламентам и требованиям безопасности: вскоре мы планируем приступить к демонтажу, а этот процесс предполагает ограждение территории - прежде всего для защиты жизни и здоровья окружающих".



"Еще раз: мы хотим добрых отношений с соседями, а потому будем стремиться уладить все разногласия. Я сам уже встречался с жителями махалли „Юнус Ражабий", и могу сказать, что это прекрасные интеллигентные люди, настроенные в большинстве своем вполне конструктивно. Мы ценим этот диалог, и будем его продолжать до тех пор, пока имеющиеся спорные вопросы не будет решены".



12 марта

Жители сообщили "Газете.uz", что на 12 марта они все еще не получили документов. По их словам, они также наняли адвоката, который направил в Golden House адвокатский запрос с требованием предоставить документы. Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615706820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы

- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК

- Н.Нигматулин принял посла Великобритании

- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования

- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания

- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре

- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства

- Об усилении привлечения иностранных инвестиций