Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов

11:44 14.03.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 13.03.2021



Не только инструмент социальной политики



Джо Байден во время предвыборной кампании обещал, что, став президентом, немедленно примет меры по предоставлению пакета помощи американским гражданам и экономике. В размере, сопоставимом с пакетом чрезвычайной помощи, который был предоставлен в марте-апреле 2020 года, когда заговорили о "пандемии" и торгово-промышленная деятельность была сильно ограничена. Тогда из федерального бюджета было выделено в общей сложности 2,2 трлн. долл. Часть денег предназначалась для прямой раздачи гражданам: по 1200 долларов каждому взрослому американцу и по 500 долларов детям. Такие деньги получили название вертолетных (Helicopter money), они раздаются одинаковым порциями всем или почти всем (за исключением очень богатых).



Ранее уже был случай раздачи вертолетных денег американцам – во время финансового кризиса 2008-2009 гг., но тогда выплаты были более скромными: до 600 долларов на взрослого человека и по 300 долларов на ребенка.



В конце декабря 2020 года Дональд Трамп протолкнул через конгресс закон о консолидированных ассигнованиях (Consolidated Appropriations Act – CAA), предусматривающий оказание помощи населению и бизнесу в связи с вирусно-экономическим кризисом, включая раздачу вертолетных денег населению. Законодатели первоначально предложили ограничиться суммой в 600 долларов в расчете на душу взрослого населения, но Трамп настоял на сумме в 2000 долларов. Тогда на вертолетные деньги было выделено 0,9 трлн. долл.



Джо Байден, придя в Белый дом, принялся проталкивать через Конгресс США еще один пакет помощи. 6 марта сенат, а 10 марта палата представителей одобрили закон по ослаблению последствий COVID (Covid Relief Act, CRA), ассигновав на его реализацию 1,9 трлн. долл. Закон окрестили "Американским планом спасения".



160 млрд. долл. предполагается использовать на тестирование населения на предмет коронавируса и вакцинацию. Несколько сот миллиардов долларов предназначены для помощи бизнесу, на открытие школ после карантина, на укрепление органов государственной власти и др. А более половины ассигнований в рамках CRA (около 1 триллиона долларов) – для помощи населению. Каждый взрослый американец должен получить чек на сумму 1,4 тыс. долларов. Это в чистом виде вертолетные деньги. Плюс к этому дополнительные пособия на детей, продление надбавок к пособиям по безработице и другие льготы отдельным социальным группам. "Американский план спасения" нацелен на поддержание самой бедной части населения (примерно пятая часть); по оценкам экспертов, до окончания текущего финансового года (т. е. до 1 октября 2021 года) доходы этих американцев должны повыситься на 20%.



Итак, если отсчитывать с момента принятия в конце марта прошлого года CARES Act до принятия в этом месяце Covid Relief Act, то получается ровно год. Сумма всех пакетов помощи по принятым за год законов – около 5 триллионов долларов. Сумма колоссальная. Так, в федеральном бюджете США на 2019 год общая сумма всех расходов была определена в 4,4 трлн. долл. Получается, что за истекший год средства, выделенные на борьбу с COVID-19 и его социально-экономическими последствиями, превысили суммарные расходы бюджета США в 2019 финансовом году.



Достаточно сложно подсчитать общую сумму всех вертолетных денег, выделенных за последний год. Чаще всего называется сумма в 1,5 триллиона долларов. Для сравнения: расходы на оборону (самая крупная статья бюджетных расходов) в федеральном бюджете США на 2020 год была определена в 738 млрд. долл.



Сторонники практики раздачи вертолетных денег подчеркивают, что они являются не только средством социальной политики (поддержка бедных), но и инструментом стимулирования экономики. Получаемые гражданами деньги расходуются на приобретение продовольствия и других жизненно необходимых продуктов, производимых американскими товаропроизводителями.



У вертолетных денег есть свои оппоненты. Они обращают внимание на то, что не менее половины получаемых в рамках срочной помощи денег граждане тратят на приобретение продукции не отечественных, а иностранных товаропроизводителей. Вертолетные деньги, мягко выражаясь, слабо стимулируют американского производителя. Правильнее было бы направлять деньги напрямую американскому бизнесу, особенно малому и среднему. А гражданам оказывать помощь не деньгами, а в натуральном виде.



Имеется в виду программа льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program), которая действует в Америке несколько десятков лет. Ее еще называют помощью в виде продуктовых талонов (food stamps), дающих право на приобретение продуктов по льготным ценам. Число американских граждан, пользующихся талонами, за год увеличилось с 36 до 44 миллионов. В среднем помощь в расчете на одного держателя талона составила 161 доллар в месяц (суммарная величина ценовых скидок). Бюджетные расходы на продуктовую помощь американцам в 2020 финансовом году увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом и достигли 90 млрд. долл. (субсидирование льготных цен на продовольствие). Цифра внушительная, хотя не идет ни в какое сравнение с астрономическими суммами вертолетных денег.



Неожиданно у оппонентов вертолетных денег появился еще один любопытный аргумент – исследование Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), основанное на анонимном опросе американцев. На вопрос, как они планируют распорядиться очередной порцией вертолетных денег, 37% опрошенных сообщили, что хотят приобрести акции на фондовом рынке. В абсолютном выражении это примерно 150 млрд. долл.



Аналитики из банка JPMorgan Chase так прокомментировали результаты этого исследования (комментарий был опубликован 10 марта): "Если предположить, что перечисление выплат в размере 1,4 тысячи долларов начнется на этой или следующей неделе, есть высокий шанс, что мы увидим повторение расклада декабря прошлого года". Отмечается, что предыдущие выплаты в рамках стимулирующих мер позволили фондовым индексам США достичь в январе рекордных значений. Тогда на фондовом рынке США произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников на онлайн-платформе Reddit. Физические лица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. Эта история широко обсуждалась в СМИ, но никто не обратил внимания на то, что активность более шести миллионов американцев на фондовом рынке была спровоцирована не только новостным сайтом Reddit, но и вертолетными деньгами, полученными гражданами по Consolidated Appropriations Act, который был принят накануне нового года.



Можно ожидать, что предстоящая раздача вертолетных денег по Covid Relief Act приведет к новому аномальному взлету котировок на фондовом рынке. Эти деньги – инструмент не только социальной политики, но и надувания финансовых пузырей.