 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.03.2021
11:44  Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов
10:27  Ташкентцы продолжают партизанскую войну против градозастройщиков Golden House и пр
10:22  В Киргизии хотят восстановить разворованный в хлам Кадамжайский сурьмяный комбинат
09:47  Закупили не те лекарства: очередной скандал с казахстанской "СК-Фармацией"
07:40  В Боливии задержали Жанин Аньес, исполнявшую ранее обязанности президента страны
02:11  В Узбекистане найден сундук с редкими книгами X-го (?) века
00:07  В ВерхСуд Узбекистана введены разом 9 новых судей. Молоточков не хватит...

Суббота, 13.03.2021
20:35  В Алматы разбился АН-26 КНБ Казахстана. На борту было 6 человек
19:58  Жапарыши... Иссык-Куль превращают в свалку (фото)
19:53  Что дал Ислам тюркам? (40 аргументов и фактов). И что дали тюрки Исламу? - Н.Нуртазина
17:24  В московской бордель-гостинице арестован съезд оппозиционных мундепов - 150 посадочных койко-мест
16:17  Bitcoin дороже 60 000 долларов. И это новый рекорд
16:02  Галина Байтерек: "Узбекистан не будет претендовать на спорную местность Унгар-Тоо"
15:11  Товарищ Пояндашоев! Вы - генерал КГБ, или оловянный солдатик исламской партии? - С.Мирзорахматов
14:05  Умер народный артист Узбекистана и России певец Стахан Рахимов
13:06  В Самаркандской области чиновники двух районов вместо ремонта школ приобрели дорогостоящие автомобили
11:13  Ослов в Узбекистане становится все меньше? Что говорят официальные лица? - kun.uz
10:22  Нетаньяху не долетел до Персидского залива. Иордания закрыла Израилю путь к аравийским партнерам, - "НГ"
09:36  Референдум по новой Конституции Киргизии пройдет 11 апреля
09:31  Новая война в Донбассе неизбежна, - Дм.Бавырин
09:25  Потеря речи. Анамнез Байдена - деградирующая личность балансирует на грани маразма
09:03  Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи. "Приятно осюрпризив" Жапар-хана
09:00  Турция взаимодействует с Россией по принципу шведского стола, - Г.Мирзаян
08:43  Сохранение власти как самоцель. Чего ждет Пашинян, - Tageszeitung
08:30  Китай успешно запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли - Yaogan-31
08:16  Чем грозит России идея поставить крест на Украине, - Дм.Скворцов
02:20  Где находится центр Азии - в России или Китае?
01:58  Геополитика российско-китайского сближения: взгляд из Пекина
01:51  Скончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох Азизов
00:50  Экономический спад: Путин надел розовые очки
00:26  Вымираем. История России через призму демографии, - В.Катасонов
00:03  Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии"
Пятница, 12.03.2021
20:13  Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина избран и назначен Рысбек Нургазиев
19:49  В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев
18:48  США предлагают Центральной Азии отречься от советского наследия? - В.Прохватилов
11:43  Спустя 10 лет. Японцы признали, что скрывали данные о радиации развалин Фукусимы
11:35  Первый Ашаршылык (Голодомор) ЦентрАзии, 1921-22 годы: вопрос о количестве жертв – самый сложный
08:12  "Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат яда и гнили.., - ЦарьГрад
08:05  "Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате
08:02  "Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
07:59  Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel
07:01  Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова
06:56  Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"
06:49  Укус черной снохи. Британская монархия рискует пойти к черту, - М.Соколов
06:46  Вакцина AstraZeneca лечит коронавирус тромбозом
06:41  Нахлобучившего "спортсменок" допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"
06:24  Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:23  Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:22  Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу
06:21  Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:20  Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов
11:44 14.03.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 13.03.2021

Не только инструмент социальной политики

Джо Байден во время предвыборной кампании обещал, что, став президентом, немедленно примет меры по предоставлению пакета помощи американским гражданам и экономике. В размере, сопоставимом с пакетом чрезвычайной помощи, который был предоставлен в марте-апреле 2020 года, когда заговорили о "пандемии" и торгово-промышленная деятельность была сильно ограничена. Тогда из федерального бюджета было выделено в общей сложности 2,2 трлн. долл. Часть денег предназначалась для прямой раздачи гражданам: по 1200 долларов каждому взрослому американцу и по 500 долларов детям. Такие деньги получили название вертолетных (Helicopter money), они раздаются одинаковым порциями всем или почти всем (за исключением очень богатых).

Ранее уже был случай раздачи вертолетных денег американцам – во время финансового кризиса 2008-2009 гг., но тогда выплаты были более скромными: до 600 долларов на взрослого человека и по 300 долларов на ребенка.

В конце декабря 2020 года Дональд Трамп протолкнул через конгресс закон о консолидированных ассигнованиях (Consolidated Appropriations Act – CAA), предусматривающий оказание помощи населению и бизнесу в связи с вирусно-экономическим кризисом, включая раздачу вертолетных денег населению. Законодатели первоначально предложили ограничиться суммой в 600 долларов в расчете на душу взрослого населения, но Трамп настоял на сумме в 2000 долларов. Тогда на вертолетные деньги было выделено 0,9 трлн. долл.

Джо Байден, придя в Белый дом, принялся проталкивать через Конгресс США еще один пакет помощи. 6 марта сенат, а 10 марта палата представителей одобрили закон по ослаблению последствий COVID (Covid Relief Act, CRA), ассигновав на его реализацию 1,9 трлн. долл. Закон окрестили "Американским планом спасения".

160 млрд. долл. предполагается использовать на тестирование населения на предмет коронавируса и вакцинацию. Несколько сот миллиардов долларов предназначены для помощи бизнесу, на открытие школ после карантина, на укрепление органов государственной власти и др. А более половины ассигнований в рамках CRA (около 1 триллиона долларов) – для помощи населению. Каждый взрослый американец должен получить чек на сумму 1,4 тыс. долларов. Это в чистом виде вертолетные деньги. Плюс к этому дополнительные пособия на детей, продление надбавок к пособиям по безработице и другие льготы отдельным социальным группам. "Американский план спасения" нацелен на поддержание самой бедной части населения (примерно пятая часть); по оценкам экспертов, до окончания текущего финансового года (т. е. до 1 октября 2021 года) доходы этих американцев должны повыситься на 20%.

Итак, если отсчитывать с момента принятия в конце марта прошлого года CARES Act до принятия в этом месяце Covid Relief Act, то получается ровно год. Сумма всех пакетов помощи по принятым за год законов – около 5 триллионов долларов. Сумма колоссальная. Так, в федеральном бюджете США на 2019 год общая сумма всех расходов была определена в 4,4 трлн. долл. Получается, что за истекший год средства, выделенные на борьбу с COVID-19 и его социально-экономическими последствиями, превысили суммарные расходы бюджета США в 2019 финансовом году.

Достаточно сложно подсчитать общую сумму всех вертолетных денег, выделенных за последний год. Чаще всего называется сумма в 1,5 триллиона долларов. Для сравнения: расходы на оборону (самая крупная статья бюджетных расходов) в федеральном бюджете США на 2020 год была определена в 738 млрд. долл.

Сторонники практики раздачи вертолетных денег подчеркивают, что они являются не только средством социальной политики (поддержка бедных), но и инструментом стимулирования экономики. Получаемые гражданами деньги расходуются на приобретение продовольствия и других жизненно необходимых продуктов, производимых американскими товаропроизводителями.

У вертолетных денег есть свои оппоненты. Они обращают внимание на то, что не менее половины получаемых в рамках срочной помощи денег граждане тратят на приобретение продукции не отечественных, а иностранных товаропроизводителей. Вертолетные деньги, мягко выражаясь, слабо стимулируют американского производителя. Правильнее было бы направлять деньги напрямую американскому бизнесу, особенно малому и среднему. А гражданам оказывать помощь не деньгами, а в натуральном виде.

Имеется в виду программа льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program), которая действует в Америке несколько десятков лет. Ее еще называют помощью в виде продуктовых талонов (food stamps), дающих право на приобретение продуктов по льготным ценам. Число американских граждан, пользующихся талонами, за год увеличилось с 36 до 44 миллионов. В среднем помощь в расчете на одного держателя талона составила 161 доллар в месяц (суммарная величина ценовых скидок). Бюджетные расходы на продуктовую помощь американцам в 2020 финансовом году увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом и достигли 90 млрд. долл. (субсидирование льготных цен на продовольствие). Цифра внушительная, хотя не идет ни в какое сравнение с астрономическими суммами вертолетных денег.

Неожиданно у оппонентов вертолетных денег появился еще один любопытный аргумент – исследование Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), основанное на анонимном опросе американцев. На вопрос, как они планируют распорядиться очередной порцией вертолетных денег, 37% опрошенных сообщили, что хотят приобрести акции на фондовом рынке. В абсолютном выражении это примерно 150 млрд. долл.

Аналитики из банка JPMorgan Chase так прокомментировали результаты этого исследования (комментарий был опубликован 10 марта): "Если предположить, что перечисление выплат в размере 1,4 тысячи долларов начнется на этой или следующей неделе, есть высокий шанс, что мы увидим повторение расклада декабря прошлого года". Отмечается, что предыдущие выплаты в рамках стимулирующих мер позволили фондовым индексам США достичь в январе рекордных значений. Тогда на фондовом рынке США произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников на онлайн-платформе Reddit. Физические лица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. Эта история широко обсуждалась в СМИ, но никто не обратил внимания на то, что активность более шести миллионов американцев на фондовом рынке была спровоцирована не только новостным сайтом Reddit, но и вертолетными деньгами, полученными гражданами по Consolidated Appropriations Act, который был принят накануне нового года.

Можно ожидать, что предстоящая раздача вертолетных денег по Covid Relief Act приведет к новому аномальному взлету котировок на фондовом рынке. Эти деньги – инструмент не только социальной политики, но и надувания финансовых пузырей.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615711440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы
- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК
- Н.Нигматулин принял посла Великобритании
- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования
- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания
- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре
- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства
- Об усилении привлечения иностранных инвестиций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  