В КазКНБ рассказали о погибших в авиакатастрофе под Алматы

14:07 14.03.2021

Тимур Батыршин



Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести



Комитет национальной безопасности выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в крушении военного самолета близ Алматы.



Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК:



– майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отдела;



– капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 г.р., бортового техника летной группы авиационного отдела;



– старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 г.р., штурмана экипажа летной группы авиационного отдела;



– сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего бортового механика летной группы авиационного отдела.



"Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", - говорится в сообщении КНБ.