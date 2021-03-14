 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Единственный способ стабилизировать Ирак – это изгнание войск США, - А.Веселов
14:17 14.03.2021

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 14.03.2021 |
Что папа римский искал в Ираке

С 5 по 8 марта Ирак посетил папа Франциск. Визит состоялся в условиях, которые в большинстве других стран мира назвали бы чрезвычайными – массовые протесты населения, подрывы, обстрелы, другие акты терроризма. А для нового демократического Ирака это давно стало нормой. Даже американское посольство в Багдаде накануне приезда понтифика ограничилось дежурным предупреждением: "Граждане США в Ираке подвергаются высокому риску насилия и похищения. В ближайшие дни в связи с визитом папы Франциска в Ирак, угрозы могут возрасти, в том числе на севере Ирака и в районе Эрбиля".

В конце февраля в г. Насирия (административный центр южной провинции Зи-Кар) прошли многотысячные демонстрации с требованиями улучшения государственных услуг и предоставления рабочих мест. Власти, ссылаясь на введенные в связи с коронавирусом ограничения, объявили шествия незаконными, силы безопасности для разгона применили спецсредства, а когда начались стычки – боевое оружие. В итоге шесть человек погибли, более 200 получили ранения. События создавали нежелательный фон для визита главы Ватикана, поэтому реакция Багдада была быстрой: правительство призвало демонстрантов к приостановке акций протеста на время запланированного визита папы и отстранило от должности губернатора провинции. Новым губернатором назначили главу Службы национальной безопасности Абдель Гани аль-Асади, и всем все стало понятно.

Первый в истории визит главы католиков в Ирак привлек большое внимание прессы, особенно западной. От внимания зорких репортеров не ускользнуло, что большинство тех, кто приветствовал папу по пути следования его кортежа из аэропорта, составляли строгие мужчины в гражданском, но с военной выправкой. Для обеспечения безопасности высокого гостя мобилизовали весь столичный армейский гарнизон, МВД, спецслужбы. Личная охрана понтифика, увеличенная вчетверо против обычного, показала хорошую физическую форму – крепкие ребята в черных костюмах бежали не один километр, плотно окружив своими телами бронированный лимузин.

Пара Римский прибыл в Багдад

Выступая во Дворце мира в Багдаде, глава Ватикана указал, что посещает Ирак, чтобы передать "послание мира и сосуществования". Он подчеркнул, что оружие следует заставить замолчать, должен восторжествовать мир. Он призвал работать вместе для лучшего будущего, заявив, что все компоненты Ирака должны иметь право участвовать в построении будущего страны. "Никто не должен рассматриваться как гражданин второго сорта", – подчеркнул папа. "Компоненты" выслушали речь, после чего один из них, глава правительства Мустафа аль-Кязыми, немедленно объявил 6 марта Национальным днем терпимости и сосуществования.

Поездка была насыщенной: Франциск успел провести протокольные встречи с президентом и премьером Ирака в Багдаде, руководством курдской автономии в Эрбиле, встретиться с духовным лидером иракских шиитов Великим Аятоллой Али ас-Систани в Неджефе, посетить Мосул и Каракош на севере, развалины древнего города Ур на юге. Все перемещения осуществлялись на вертолетах – это самый безопасный вид транспорта в Ираке.

Во время мессы в Эрбиле глава Римской католической церкви сказал: "Я молюсь, чтобы члены различных религиозных общин вместе со всеми мужчинами и женщинами доброй воли могли работать вместе, чтобы наладить узы братства и солидарности на службе добра и мира".

На Западе старательно обходят неудобные факты и намеренно путают причины со следствиями, отказываясь признать, что именно вооруженная агрессия и свержение Саддама Хусейна привели к неисчислимым страданиям иракского народа. Так, утверждают, что все беды христиан в Ираке происходят от запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. Однако к созданию этой группировки приложили руку западные спецслужбы, она до сих пор получает финансовую и логистическую поддержку, в том числе на уровне правительств ряда стран. Конечно, правительства не афишируют свою причастность, но тот факт, что террористы не испытывают проблем с передвижением через границы, а также в снабжении оружием и боеприпасами, говорит сам за себя. Речь идет не о кустарных образцах оружия, а о современных системах, включая БПЛА, и колонны только что сошедших с конвейера пикапов под черным флагом приведут в замешательство любого, кто не представляет, как такое возможно.

В ИГ исповедуют принцип "кто не с нами - тот против нас". Деятельность террористов не имеет ничего общего с борьбой за веру: целями кровавых атак становятся сунниты и шииты, езиды и христиане. И именно христиане стали одними из главных объектов грабежей, нападений и убийств; многие из них являлись учеными, профессорами, врачами. На Западе избегают упоминать, что в 2003 году в Ираке насчитывалось 1,8 млн. христиан при общей численности населения около 25 млн. человек. В настоящее время население страны превысило 40 млн, а христиан осталось менее 300 тысяч. Так, в крупной провинции Зи-Кар с населением почти два миллиона человек сегодня проживает всего одна христианская семья, и чтобы помолиться, семья вынуждена ехать за 300 км – ближе не осталось ни одной церкви!

Когда 8 марта в 09.54 местного времени лайнер с папой Франциском оторвался от ВПП Багдадского аэропорта и взял курс на Рим, облегченно вздохнули не только все, кто находился на борту самолета, но и те, кто отвечал за встречу высокого гостя на земле. Визит прошел без инцидентов, хотя 7 марта в Багдаде произошли два теракта с использованием СВУ, причем в районе Заафарания был взорван частный дом. Вечером 8 марта в Багдаде террорист-смертник подорвал себя среди шиитских паломников у мечети имама Мусы Аль-Кязыми. Ранее в тот же день МВД объявило о предотвращении трех терактов с участием смертников против паломников-шиитов.

Напряженным остается противостояние между силами коалиции во главе с США и радикальными шиитскими вооруженными группировками, за которыми стоит Иран. Ракетный обстрел крупной базы НАТО в Эрбиле 15 февраля, где были убитые и раненые среди персонала, не мог остаться без ответной реакции. 27 февраля президент Джо Байден направил в конгресс официальное письмо, в котором сообщил, что по его приказу ВВС США нанесли удар по инфраструктуре, используемой проиранскими ополченцами в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии. Акция была осуществлена накануне ночью "в ответ на ракетные обстрелы американских войск в Эрбиле и других местах в Ираке".

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Тему постарались развить в Пентагоне: его глава Ллойд Остин выступил с пафосным заявлением: "Я очень горжусь мужчинами и женщинами в наших вооруженных силах, которые приняли участие в операции. Они действовали очень профессионально". В завершение пресс-секретарь министерства обороны контр-адмирал Джон Кирби подчеркнул, что ВВС США применили семь 500-фунтовых бомб, в результате чего "были уничтожены несколько важных объектов, которые использовались для переброски оружия". Вскоре появились фотографии, сделанные на месте удара, но в США посчитали вопрос закрытым.

Один из пяти уничтоженных вагончиков – те самые "важные объекты"

Один из пяти уничтоженных вагончиков – те самые "важные объекты"

Вопрос, однако, не закрыт – три шиитских группировки пообещали, что их ответа ждать долго не придется, и слово сдержали. Утром 3 марта десять неуправляемых реактивных снарядов были выпущены по крупной военной базе "Айн аль-Асад" в провинции Анбар; пятеро американцев были ранены, убит сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

Последовало флегматичное заявление Л. Остина: "При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем". Это означает лишь то, что обмен ударами продолжится. Группировки "Кятаиб Хезболла", "Асаиб аль-Хак" и "Кятаиб Нуджаба" вновь подчеркнули, что единственный способ стабилизировать Ирак – это изгнание войск США.

Источник - fondsk.ru
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