 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бабуся обиделась. Против принцессы Меган наняты расследователи, - "МК"
15:18 14.03.2021

Монархия нанесла ответный удар Меган: начинается расследование
Жену принца Гарри обвиняют в издевательствах над дворцовым персоналом

Букингемский дворец "привлекает внешнюю юридическую фирму для проведения расследования о запугивании", в то время Меган Маркл требует показать электронные письма и тексты после того, как ее обвинили в "недопустимом поведении" по отношению к двум сотрудникам дворца.

По сообщениям, Букингемский дворец привлечет внешнюю независимую юридическую фирму для расследования утверждений о том, что герцогиня Сассекская (она же Меган Маркл) издевалась над королевским персоналом, пишет

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9359547/Buckingham-Palace-brings-external-legal-firm-carry-bullying-probe.html

Daily Mail.

В связи с эскалацией противостояния между двумя сторонами Меган Маркл обратилась к Букингемскому дворцу с требованием показать документы, электронные письма или текстовые сообщения, относящиеся к жалобе на издевательства против нее, сообщает The Mail on Sunday.

Но в результате беспрецедентного шага, который, несомненно, еще больше усилит напряженность, королевский персонал решил, что вместо внутреннего расследования управление расследованием, о котором было поначалу объявлено, как сообщает The Sunday Times, должна взять на себя третья сторона.

Старший помощник из Букингемского дворца обвинил Меган в "неприемлемом поведении" по отношению к двум личным помощникам и в подрыве доверия к третьему, что привело к расследованию, которое будет передано юридической фирме.

Про обвинение впервые стало известно в начале марта, когда газета Times получила утечку электронной почты, отправленной Джейсоном Кнауфом, тогдашним пресс-секретарем пары. В октябре 2018 года, когда принц Гарри и Меган еще жили в Кенсингтонском дворце, Джейсон Кнауф написал: "Я очень обеспокоен тем, что герцогиня смогла затравить двух помощников за последний год. Обращение с X [имя удалено] было совершенно неприемлемым. Герцогиня, кажется, всегда стремится к тому, чтобы кто-нибудь был в ее поле зрения. Она издевается над Y и пытается подорвать ее уверенность. Мы получали сообщение с докладом от людей, которые были свидетелями неприемлемого поведения по отношению к Y".

Это электронное письмо было отправлено Саймону Кейсу, в то время личному секретарю герцога Кембриджского, а ныне секретарю кабинета министров, после разговоров Джейсона Кнауфа с Самантой Каррутерс, главой отдела кадров во дворце.

В своем электронном письме Кнауф указал, что Каррутерс "согласилась со мной по всем пунктам, что ситуация очень серьезная". Он добавил: "Я по-прежнему обеспокоен тем, что ничего не будет сделано".

Букингемский дворец заявил, что "явно очень обеспокоен" этими обвинениями, добавив: "Члены персонала, работавшие в то время, включая тех, кто покинул дворец, будут приглашены к участию, чтобы посмотреть, можно ли извлечь уроки".

Ожидается, что бывшие и нынешние королевские помощники, которым было запрещено давать показания в суде во время недавней битвы за конфиденциальность Меган, выступят в ходе расследования.

Герцогиня готовится дать отпор тому, что она назвала "клеветнической кампанией", высокопоставленный источник в Букингемской дворце подтвердил, что офис жены принца Гарри "написал письмо с просьбой предоставить доказательства".

В ответ королева передала запрос принцу Уэльскому, ближайшие помощники которого сейчас проводят поиск документом.

Между тем, в субботу вечером выяснилось, что Уильям и Гарри "имели контакт" впервые после скандального интервью с Опрой Уинфри в прошлое воскресенье, сообщает "Санди Таймс".

В феврале двое высокопоставленных членов королевского персонала заявили, что над ними издевалась Меган, а третий представитель персонала заявил, что они были лично "унижены", и заявил, что двое сотрудников подвераглись издевательствам.

Меган отвергла эти обвинения. Однако, согласно королевскому источнику, беседовавшему с The Times: "Наихудшие случаи пока не известны. Есть несколько ужасных историй".

Ожидается, что принца Гарри и Меган не будут приглашать к участию в расследовании, несмотря на то, что они написали об этом в Букингемский дворец – решение, которое может еще больше усугубить раскол между королевской семьей и парой.

Дворец надеялся, что любое расследование будет частным делом, но это выглядит маловероятным сейчас, когда друзья герцогини Сассекской, по-видимому, получили санкции защищать Меган публично.

АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615724280
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