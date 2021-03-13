России надо отказаться от позорной олимпиады без гимна. Но Путин на это не решится, - М.Колеров

16:38 14.03.2021 Спасибо врагу: России запретили быть на Олимпиаде даже без гимна



Новый позор для старых слабых бюрократических душ, к нашему несчастью, представляющих Россию.

МОДЕСТ КОЛЕРОВ, 13 марта 2021,



Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в Токио и Пекине. Судьи решили, что в России "Катюша" считается патриотической песней, содержащей призыв защищать Родину. Поэтому эта песня не может исполняться на любом из официальных мероприятий, в том числе и на церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований, а решение о выборе гимна для российской команды на Играх будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия.



То есть нам и нашим спортсменам запретили защищать свою Родину и даже в песне говорить о своем долге перед Родиной и любви к ней.



То есть заведомо и заранее позорное усилие наших официальных олимпийцев преклонить колена - и после запрета на исполнение гимна России предложить вместо него "Катюшу" (а не, например, "Вставай, страна огромная") было с новым позором для нашей страны отвергнуто.



Так всегда поступают с капитулянтами и рабами: нет унижения для сдавшихся, которого не позволил бы себе применить к ним безнаказанный победитель. Добровольное самоизнасилование наших официальных олимпийцев и позорное пятно, которое оно возложило на нашу страну, оказалось излишним, то есть вдвойне позорным.



Спортсменам, видите ли, захотелось хотя бы в личном или коллективно-анонимном качестве принять участие в Олимпиаде, которую враги России в мировой олимпийской политической бюрократии запретили для нашей страны как страны и государства. Раз за разом принося в жертву своим личным интересам интересы страны и народа, правящие Россией и представляющие Россию давно учат нас понимать простейшее: они капитулируют перед врагом России потому, что не ценят и не любят Россию, не связывают с ней свою судьбу и презирают ее народ.



Спасибо врагу - он отверг фальшивые и продажные "компромиссные" поцелуи. Такой грубый и нехитрый, наглый и демонстративный враг России оказался в этой ситуации гораздо большим помощником России, чем ее спортивные защитники. Он вернул предателей к их позору.



Что делать? Ответ прост: уважать свою страну и свой народ, понесших невиданные жертвы в защиту своих свободы и независимости - и отказаться от участия в такой позорной Олимпиаде.



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Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России



Западные спортивные чиновники испугались зовущей к борьбе за Родину "Катюши"



АНАТОЛИЙ КОШКИН, 13 марта 2021,



Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в Токио и Пекине. В CAS не понравилось то, что в России "Катюша" "считается патриотической". В связи с этим (?!), согласно выводам представителей суда, указанная песня не может исполняться на любом из официальных мероприятий, в том числе и на церемониях награждении, открытия и закрытия соревнований.



О том, что дискриминация и оскорбительное притеснение российских спортсменов на мировой арене станет не одноразовым "наказанием", а превратится в долгосрочную политику, ИА REGNUM предупреждало со времен зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.



Однако в России, похоже, с такой дискриминацией смирились. Например, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили так прокомментировал решение международных судей: "Не знаю, как к этому относиться. Что делать. Когда-то "Катюшу" с удовольствием слушали на улицах европейских столиц, распевали ее, учили наш язык. Пока мы в таком положении находимся, но это должно закончиться… Поймите, сейчас для нас главное - грамотно определить состав на Игры, создать ребятам все условия, чтобы они нормально успели подготовиться к Олимпиаде, чтобы наша команда была сильнейшей…"



Наше же отношение к грубой дискриминации не только спортсменов, но и всей нашей страны мы выразили давно. В частности, в публикуемой здесь повторно сохраняющей актуальность статье политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина "Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России":



Что бы ни говорили чиновники от российского спорта и принявшие вопреки мнению большинства нашего народа участие в Олимпиаде в Пхенчхане на оскорбляющих страну унизительных условиях спортсмены и их тренеры и менеджеры, впечатление от происходившего во время Игр весьма неприятное. Ибо запрет использовать на Играх флаг, герб и гимн страны является беспрецедентным унижением, стерпеть которое, конечно же, не смогла бы ни Российская империя, ни Советский Союз. В каких бы прегрешениях ни были уличены спортивные чиновники, за что, по сути, вынужден был принести, хотя и невнятное, но извинение президент РФ, оскорблен весь народ нашей страны. И не желают этого понять и признать лишь расплодившиеся космополиты и компрадоры, давно потерявшие, а то и не имевшие изначально чувства и понятия о чести и достоинстве Родины. И даже если команде "атлетов из России" снисходительно "из жалости" позволят пронести флаг государства на церемонии закрытия Игр, это уже ничего не изменит. Ибо всему миру было продемонстрировано, что с русскими так обращаться можно. Не удивлюсь, если практика ущемления национального достоинства граждан нашей страны и государства в целом будет продолжена. Потому считал и продолжаю считать, что участие спортсменов РФ в Олимпиаде под позорным капитулянтским белым флагом было большой политической ошибкой, плоды которой придется вкушать еще долго.



Однако политическую "слабину" на нынешних Олимпийских играх проявили и ее организаторы. У нас в стране остался малозаметным факт изменения по требованию японского правительства флага объединенной команды Кореи. На открытии Игр было предусмотрено пронести флаг с изображением очертания Корейского полуострова на белом фоне. Этот флаг предназначался и для использования объединенной женской сборной Северной и Южной Кореи по хоккею.



Так вот - японцам не понравилось, что на эту стилизованную карту были нанесены и входящие в состав Республики Корея (Южная Корея) небольшие острова Токто, на которые, как и на русские Курилы, без основания, как считают в Сеуле и Пхеньяне, претендует официальный Токио. В Японии эти острова именуют Такэсима и даже учредили специальный "день Такэсима" для мобилизации населения на "борьбу за их возвращение". Бывая в Республике Корея и встречаясь с политиками и учеными этого государства, всегда отмечал у них непримиримый настрой и жесткость в отстаивании национальных прав на эти территории. Так, например, в кабинете председателя комитета по международным делам парламента Южной Кореи висит огромная фотография островов Токто, на фоне которой мы фотографировались с хозяином кабинета.



По информации японского агентства Киодо, для подкрепления позиции Токио в городе Мацуэ на юго-западе главного японского острова Хонсю в дни Олимпиады прошел митинг в поддержку притязаний Токио на "контролируемые Южной Кореей острова Такэсима". В проведенной в "день Такэсима" акции приняли участие представители центрального правительства и местных властей, которые заявляли о "бесспорных исторических и юридических правах" своей страны на эти территории. Как сообщало агентство, произошли столкновения между членами японских националистических организаций и южнокорейскими активистами, которые пресекла полиция.



Такие митинги ежегодно проводятся в память о том, что 22 февраля 1905 года острова Такэсима были официально включены в состав Японской империи. Однако Республика Корея считает такое "включение" не чем иным, как колониальным захватом своих территорий. Она сама была под господством Токио до поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года. В результате этого Сеул установил контроль над островами, а с 1954 года там размещен небольшой военный гарнизон. Японское правительство регулярно заявляет о своих правах на эти территории. Токто - два небольших острова и 35 прилегающих к ним скал в Японском море общей площадью менее 0,2 кв. км.

После обращения Японии с протестом в МОК южнокорейские власти, видимо, желая без политических скандалов провести Олимпиаду, пошли на попятную, согласившись убрать с флага очертания островов Токто. С этим не согласился Пхеньян - руководство КНДР обвинило Сеул в отказе от территориальной целостности Корейского полуострова. Как сообщало информационное агентство ЦТАК, Северная Корея обвинила Юг в отсутствии принципиальной позиции при защите принадлежности островов Токто, на которые претендует Япония. Было заявлено, что "правительство Республики Корея должно вынести серьезный урок из инцидента, когда объединенной корейской команде пришлось идти на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане с флагом, на котором не были обозначены острова Токто". "Их присутствие на флаге подтверждало принадлежность островов. Сеул должен был продемонстрировать волю на практике защищать острова под давлением третьих сил, а не голословно утверждать, что острова принадлежат Корее", - указало агентство.



Данный инцидент лишний раз продемонстрировал, что непризнание официальным Токио территориальных итогов Второй мировой войны, намерение добиться их пересмотра, реванша будет и впредь осложнять его отношения с окружающими государствами, включая нашу страну.

13 марта 2021

Анатолий Кошкин Источник - regnum.ru

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