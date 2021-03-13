Турецкий крах: смертоносное оружие уничтожает Анкару

18:14 14.03.2021

13.03.2021 -

Постепенно становится очевидным, что амбиции Эрдогана начинают подводить страну к границе перед крахом режима, экономики, возникновению крупных социальных проблем внутри самой Турции.



Это явный "промах" турецкого лидера, который ему никак не удается скрыть.



Да, уже весь мир знает про достаточно качественный и высокий уровень производства и возможности применения турецких беспилотников. Но обеспечить потребности самой Турции и заказы из других стран не получается, производственные мощности заводов не успевают за амбициями.



Активно Анкара прорывается к китайским производителям - видимо, не хватает электронной начинки для "Байрактаров". Недавно запущенный завод китайского производителя "Oppo", по данным СМИ, будет производить телефоны, но мы же понимаем, что использование технологий всегда имеет двойное назначение. Помимо этого, Турция собирается налаживать производство на заводах "Хитачи".



Такие действия прямо указывают на острую нехватку компонентной базы. Чтобы поднять уровень обеспеченности электронной начинкой, Турция тратит колоссальные суммы. А может ли она себе это позволить? Нет.



Экономические показатели на общедоступных ресурсах говорят о том, что скоро Эрдогана могут ждать большие проблемы. Вряд ли он сможет без помощи со стороны разрешить эту проблему.



А вот тут возникает тоже интересная особенность. Турция - член НАТО, однако, это не мешает тем же американцам вставлять "палки в колеса" Эрдогану на пути восстания его империи.



США помешали поставкам 30 ударных вертолетов "АТАК" в Пакистан по контракту 2018 года, то есть они лишили Анкару полутора миллиардов долларов. И тут дело не в самом Пакистане, дело еще в санкциях из-за покупки С-400 у России, но и в Пакистане тоже.



Наладив полностью отношения с Пакистаном, Турция сможет получит шанс стать ядерной державой (если удастся договориться). И можно только представить, как будет распоряжаться Эрдоган своим "ядерным рычагом" на мировой политической арене.



В очень непростом, а скорее даже очень сложном, положении оказалась Турция со своим лидером. Внутри страны отмечается рост социальной напряженности, все прекрасно понимают, что "мощности" государства не хватает, что те "победы", которых удалось достичь, слишком малы и не смогут вытянуть экономику.



До сих пор настроения "гюленовских" организаций в самой Турции, США и Европе не мешали Эрдогану, но сейчас их "активировали" и направили против турецкого режима. Турецкому лидеру намекают, что он вызывает (как минимум) недовольство своих покровителей.



Лихорадочные поиски производственных мощностей не смогут уберечь Турцию от экономического краха. Да, экономического. Не спасут "Байрактары" экономику Турции. Совместные проекты с Россией, по своим масштабам, гораздо выгоднее и принесут экономике большую выгоду, но тут возникает страх (именно страх) перед США. Так привыкли в Турции быть "оплачиваемым рупором" НАТО в регионе.



Легкие деньги с тяжелыми последствиями.



Эрдоган - лидер и правильный руководитель, он смог после событий 2016 года верно выбрать вектор развития как внутренней, так и внешней политики, но "сломят" его именно экономическими мерами. Слишком рано начали появляться громогласные заявления о возрождении великой империи.



Невозможно усидеть на двух стульях сразу, а если их еще больше, то это просто уже нереально.



Внутренние ресурсы страны иссякают, а новые притоки не покрывают даже военные расходы (не говоря о других нуждах страны), которые Турция несет во многих точках мира. Масштаб "имперский", а экономика - нет.



Маленькая турецкая победа беспилотников, которыми воевали в Нагорном Карабахе, затмила турецкие умы. Но Азербайджан не сможет предложить достаточной базы для помощи Анкаре, да и у Алиева тоже есть свои амбиции - это их победа, а не Турции.



Никакие государства, с которыми Эрдоган пытается наладить взаимосвязь, не помогут ему экономически, кроме России. А Америка не даст стать ядерной державой через Пакистан. Эрдоган в экономическом тупике.