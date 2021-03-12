Тени фашизма над Индостаном, - Сергей Кожемякин

19:15 14.03.2021 Тени фашизма над Индостаном



Индия вступила в полосу потрясений. На фоне протестов проходит подготовка к выборам в ряде штатов. Правительство усиливает ультраправый курс, атакуя левые силы и пытаясь увлечь население экспансионистскими призывами.



Порыв отчаяния



"Люди, будьте бдительны!" - этот призыв Юлиуса Фучика знаком многим. Не все, однако, осознают, насколько актуальны слова, написанные чешским писателем-коммунистом перед казнью в гитлеровском застенке.



Ставить крест на фашизме преждевременно. Сохранились причины, породившие это явление, а значит, призраки прошлого могут воплотиться в новых гитлеров и муссолини, новые "рейхи" и газовые камеры. Капитал готов на все ради сохранения своего господства, и чем более шатким становится его положение, чем острее раздирающие его противоречия, тем бесчеловечнее его инструменты.



Признаки этого видны в разных уголках мира. Правящие классы Бразилии, Колумбии, США, Украины, Турции, Израиля все жестче подавляют рабочее и левое движение, формируют "образ врага" внутри и за пределами своих стран, дурачат людей мракобесными и псевдоисторическими мифами.



Особое место в этом ряду занимает Индия. Серия причин, среди которых этнорелигиозная обстановка, соседство с Китаем, все более укрепляющиеся отношения с США, превращают страну в полигон отработки самых реакционных приемов и технологий. В условиях обострения внутриполитической ситуации и международной обстановки эта роль становится все более выпуклой.



"Правда" освещала начавшиеся полгода назад протесты здешних крестьян. Их вызвали законопроекты, направленные на дерегулирование сельского хозяйства, его полное подчинение "свободному рынку". Государство, прежде закупавшее продукцию по фиксированным ценам, уступает место частным корпорациям. Последние смогут диктовать производителям свои условия. США и МВФ поддержали власть в Нью-Дели, заявив, что ее шаги "повысят эффективность рынка".



На деле реформа грозит катастрофой. Во-первых, она несет разорение крестьянам, составляющим половину рабочей силы. Их положение и так тяжелое. 70 процентов хозяйств имеют наделы менее 1 га, тысячи фермеров ежегодно кончают жизнь самоубийством из-за нищеты и долгов. Во-вторых, под удар ставится продовольственная безопасность, поскольку нововведения отменяют накопление госрезервов.



Возмущение подстегнула наглость, с которой правительство Нарендры Моди проталкивало законопроекты. В верхней палате парламента голоса коммунистов просто не были засчитаны. Проигнорированы как мнение Верховного суда, постановившего приостановить реформу, так и позиция регионов. Керала, Пенджаб, Западная Бенгалия и ряд других штатов не признали законность шагов центральной власти.



Единственная "уступка", на которую согласился кабинет, - это, введя в действие законы, вернуться к обсуждению "через год или два", когда "преимущества реформы станут очевидны". Протестующие расценили это как издевку. В День республики крестьяне, до того разбившие лагеря в пригородах столицы, заполнили улицы и заняли историческую крепость города - Красный форт. Власти ответили силой. В ходе разгона демонстрации погиб 24-летний фермер Наврит Сингх. В ряде регионов демонстранты перекрывают дороги, а также грозят заблокировать правительственные здания в Нью-Дели.



Палаточные городки фермеров окружены колючей проволокой, в столицу введены 50 тыс. бойцов военизированной полиции. То же самое касается наиболее неспокойных штатов: Пенджаба и Харьяны. Называющий Индию "крупнейшей демократией мира" кабинет Моди закрывает неугодные издания по обвинению в клевете, арестовывает журналистов и блокирует страницы манифестантов в соцсетях. Активно используется закон о подстрекательстве к мятежу, существующий с колониальной поры. Он позволяет держать людей под стражей годами без предъявления обвинения и возможности освобождения под залог.



Идеологи "жизненного пространства"



Но власти не довольствуются государственным аппаратом подавления. Они натравливают на протестующих своих сторонников, разжигая межрелигиозную вражду. Пользуясь тем, что значительную часть демонстрантов составляют сикхи - последователи распространенного в Пенджабе религиозного течения, - провластные СМИ приписывают им сепаратистские устремления и поддержку из-за рубежа. Министр по делам потребителей и продовольствия Раосахеб Данве объявил, что за протестами стоят Пакистан и Китай. А Моди обвинил фермеров в осквернении индийского знамени во время штурма Красного форта. "Это международный заговор против Индии!" - возглашает он.



В мессенджерах и соцсетях распространяются призывы к расправам. В одну из ночей толпа ультраправых активистов с криками "Убить предателей!" напала на лагерь протестующих. Палатки забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью, а когда их обитатели дали отпор, вмешалась дотоле бездействовавшая полиция. На крестьян обрушились дубинки и гранаты со слезоточивым газом, многие были арестованы.



Ненависть направляется и против левых. В изданиях правящей Бхаратия джаната парти (БДП) на них вешаются ярлыки "агентов Пекина" и "врагов индийского народа". Министр финансов Нирмала Ситхараман во время митинга в Керале назвала руководимое коммунистами правительство штата "фундаменталистами", потворствующими расправам мусульман над индусами. В свою очередь президент БДП Джагат Пракаш Надда назвал коммунистов "позором страны" и "врагом государства номер один".



Это не одиночные полемические "перегибы", а целенаправленная политика. Она затрагивает все сферы. Сознание людей обрабатывают дичайшими суевериями. На государственном уровне с участием сотен тысяч человек проводятся экзамены по "коровьим наукам". Миллионными тиражами распространяются "научные пособия", в которых рассказывается о чудесных свойствах коровьего навоза как антисептического и антирадиационного средства. Последователям системы народной медицины "Аюрведа" разрешили проводить хирургические операции.



Руководство крайне правой индуистской организации "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС), политическим крылом которой считается БДП, требует пересмотреть школьные программы. Там заявляют, что индийская история "искажена европейцами" и насчитывает не 5 тысяч, а… миллионы лет. Это не первое утверждение такого рода. Еще основатель РСС Мадхав Голвалкар, рассматривая эпос "Махабхарата" как описание реальных событий, утверждал, что "руки индуистской империи простирались до Америки задолго до Колумба", и называл Китай, Японию и многие другие земли - "вплоть до Сибири" - исконной территорией Индии. Другой деятель РСС Правин Тогадия заявляет, что "в определенный момент истории весь мир был индуистским", а численность индусов составляла 7 млрд человек.



Над этим можно было бы посмеяться, не имей домыслы продолжения. Лидер РСС Мохан Бхагват недавно призвал к построению "Акханд Бхарат" - "неделимой Индии", в которую, в частности, должны войти Пакистан и Афганистан. Его соратник Индреш Кумар назвал коронавирус "биологическим оружием Китая" и прибавил, что "Индия несет ответственность за избавление мира от своего незаконного и жестокого соседа". Этому же деятелю принадлежит призыв к расширению "жизненного пространства" за счет соседних стран. "Я хочу спросить - есть ли у вас большой дом, высокооплачиваемая работа или собственный магазин? - обратился он к участникам митинга. - Все это вы можете получить в (пакистанских городах) Лахоре и Карачи!"



Власти поощряют эту риторику. Главный министр штата Трипура Биплаб Деб сообщил об обещании, данном ему главой МВД и правой рукой премьера Амитом Шахом. Тот заявил, что после победы во всех индийских регионах правительства БДП будут созданы в Непале и Шри-Ланке. Министр комментировать информацию отказался, но тревожные сигналы уже поступают. Например, в Непале на фоне политического кризиса резко активизировалось местное отделение РСС.



Правда против реакции



Степень агрессивности прямо связана с глубиной кризиса. Прошлый год экономика Индии завершила с почти 8-процентным падением. Потеряны свыше 100 млн рабочих мест, 84 процента граждан признались в ухудшении материального положения. Доходы работающих индийцев сократились в среднем на 17 процентов, а у беднейшей их части - на четверть. Это привело к почти двукратному росту нищеты. По данным ООН, в стране голодают 200 млн человек. В то же время суммарное состояние богатейших индийцев за год увеличилось на треть, или на 64 млрд долл.



Шаги властей лишь усугубляют неравенство. В бюджете на этот год урезаны социальные расходы. Сокращено финансирование министерств образования, сельского хозяйства, науки и др. Даже расходы на здравоохранение будут на 10 процентов меньше, чем в скорректированном бюджете 2020 года. С 88 до 50 млрд долл. снижаются государственные субсидии на продовольствие и топливо. Зато на 20 процентов возрастут траты на оборону.



Резко выросший бюджетный дефицит власти закрывают не только экономией на соцпрограммы, но и ростом налогов. Правда, бьют они опять-таки по интересам малоимущих, в то время как крупный бизнес получает новые льготы. Почти 25 млрд долл. власти собираются выручить за счет приватизации. "Правительство не должно заниматься бизнесом. Частный сектор приносит с собой инвестиции и лучший мировой опыт", - заявил Моди.



Минимальное присутствие государства сохранится только в четырех отраслях: атомной энергетике, оборонной промышленности, транспорте и телекоммуникациях и добыче полезных ископаемых. На нынешний год запланирована приватизация десятков крупных предприятий, включая банки, энергетические и транспортные компании. Частный капитал во все больших масштабах допускается в сферу железнодорожных перевозок, электроснабжение и здравоохранение. Из 30 тыс. клиник, допущенных к программе вакцинации от COVID-19, 20 тыс. являются частными, и прививки в них платные. На новый этап вышла трудовая реформа. Срок уведомления о забастовке вырос с двух недель до двух месяцев, введены нормы, увеличивающие гибкость условий труда.



В заявлении Коммунистической партии Индии (марксистской) проект бюджета и другие неолиберальные инициативы названы "колоссальным предательством народа". "Власть продвигает интересы корпораций за счет увеличения страданий рабочего класса. Она списывает долги банкам, но отбирает дома и земли у нищих крестьян-должников", - говорится в документе.



Коммунисты активно участвуют в протестах. В штате Андхра-Прадеш они поддержали забастовку на сталелитейном заводе. Его коллектив протестует против плана приватизации и арестов профсоюзных активистов. С ноября продолжается стачка свыше 3 тыс. рабочих завода "Тойота" в штате Карнатака. Их заставляют выпускать 360 машин в сутки вместо 300 без повышения зарплаты. В Тамилнаде бессрочную забастовку объявили 100 тыс. работников транспорта, требующие повышения зарплат и выплаты 5-летней задолженности по взносам в пенсионные фонды.



Растущее недовольство грозит власти поражением на выборах. Они пройдут с конца марта по конец апреля в штатах Ассам, Тамилнад, Западная Бенгалия и Керала. Если в первых двух БДП хочет сохранить власть, то в остальных ее задача - установить свое господство. Делегации во главе с министрами и самим Моди колесят по штатам, прибегая ко всем возможным способам привлечения голосов. В Ассаме премьер открыл больницу и распорядился выделить субсидии работникам чайных плантаций, в Ченнаи - столице Тамилнада - принял участие в запуске новой ветки метро. Но главная ставка сделана на провоцирование ненависти. В Керале Моди заявил, что коммунисты и Индийский национальный конгресс чередуются у власти, чтобы вместе грабить штат.



Оппозиция разоблачает политику власти. Главной задачей коммунисты считают победу над разрушительным курсом, для чего необходим леводемократический светский фронт. В Ассаме, Тамилнаде и Западной Бенгалии такие коалиции созданы и претендуют на победу. "Мы растем, несмотря на насилие и запугивание. Наша сила - на заводах и в полях. За нами правда", - заявил генеральный секретарь ЦК КПИ(м) Ситарам Йечури.



Это важно и с международной точки зрения. США превращают Индию в инструмент своей политики. В феврале прошли очередные переговоры "четверки" - альянса США, Индии, Японии и Австралии с антикитайской повесткой, продолжаются провокации на границе. Остановить реакционный режим может только массовое сопротивление внутри страны.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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