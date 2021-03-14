Вашингтон и Москва, похоже, навязывают Кабулу временное правительство, - А.Серенко

00:06 15.03.2021 В результате борьбы за мир Афганистан может стать пакистанским протекторатом



14.03.2021



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Мохаммад Ашраф Гани может согласиться на досрочные выборы президента Афганистана, если талибы прекратят убивать афганцев

Россия и США, похоже, договорились о совместном продвижении в Афганистане проекта временного переходного правительства. Очевидно, что Москва и Вашингтон преследуют при этом разные стратегические цели, полагая, что используют друг друга в своих интересах. Однако политические перспективы проекта переходного правительства представляются весьма туманными и обещают новые проблемы Афганистану и региону.



"Формирование временной инклюзивной администрации стало бы логичным решением проблемы интеграции талибов в мирную политическую жизнь Афганистана", - заявила на брифинге 12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнюю инициативу госсекретаря США Энтони Блинкена о формировании временного коалиционного правительства в Афганистане. Предполагается, что сама идея такого правительства будет обсуждаться в конце марта – начале апреля на большой международной конференции в Стамбуле, которая по предложению американской стороны пройдет под эгидой ООН. Скорее всего, чуть ранее, 18 марта, проект временной переходной администрации станет предметом дискуссии на заседании представителей США, Китая и России в Москве. К участию в московских обсуждениях приглашены также представители Пакистана, "Талибана" (организация запрещена в РФ), правительства Афганистана и ряд авторитетных ветеранов афганской политики.



Любопытное единодушие представителей внешнеполитических ведомств США и России по вопросу о переходном правительстве в Афганистане уже дало основание наблюдателям предположить закулисную сделку между ними. При этом, очевидно, что речь идет именно о ситуативном совпадении интересов, а не о стратегическом партнерстве. Новая вашингтонская администрация, находясь в цейтноте условий прошлогоднего американо-талибского соглашения, лихорадочно ищет выход из тупиковой ситуации, которую эта сделка и создала. Естественно, в состоянии жесткого политического и психологического прессинга говорить об изяществе предлагаемых аналитических рецептов не приходится. Тот же госсекретарь Энтони Блинкен, судя по всему, просто вытаскивает сегодня из политического сундука спецпредставителя президента США Залмая Халилзада уже ношеные проекты, пытаясь перелицевать их на скорую руку. Собственно, инициатива о временном правительстве для Афганистана – один из них.



Трудно сказать, насколько искренне американцы считают, что досрочная отставка нынешнего правительства президента Мохаммада Ашрафа Гани и замена его некой коалиционной переходной администрацией поможет прекратить войну в Афганистане. Не исключено, что такой шаг в Вашингтоне рассматривают лишь в качестве схемы сброса переставшего быть ликвидным актива на чужой баланс, то есть - первого этапа в процессе передачи Афганистана под фактический протекторат соседнего Пакистана. Как известно, соответствующий сценарий уже не первый год обсуждается в американском экспертном сообществе. Более того, популярный американский политолог, глава частной разведывательно-аналитической корпорации Stratfor Джордж Фридман открыто написал о неизбежности такой модели завершения афганского конфликта больше десяти лет назад.



Интерес российской стороны в замене кабинета Ашрафа Гани на лоскутное временное правительство заключается не только в возможности сброса "вашингтонской марионетки" с поста президента Афганистана. Современная афганская стратегия Москвы, разработанная ветеранами дипломатической службы, переживших психологическую травму большого поражения в Афганистане в 80-х годах ХХ века, в принципе не приемлет идеи устойчивого центрального правительства в Кабуле. Именно поэтому в последние годы творцы российской политики на афганском направлении прилагали большие усилия для дискредитации и ослабления правительства Ашрафа Гани, одновременно заигрывая с афганскими оппозиционными группами, региональными кланами с севера Афганистана и некоторыми фракциями в "Талибане". Желанными политическими партнерами Москвы всегда оказывались те, кто разными способами расшатывал дворец "Арг" (резиденция президента и правительства Афганистана – "НГ"). Тот же спецпредставитель РФ по Афганистану Замир Кабулов демонстративно использует в своих публичных выступлениях в отношении афганского правительства риторические образы талибов ("кабульская администрация", "администрация Кабула" и т.д.). Не удивительно, что главного архитектора российской афганской стратегии уже несколько лет не принимают в афганской столице и за глаза называют спецпредставителем РФ при "Талибане"…



Очевидно, в Москве рассчитывают, что реализация плана Блинкена-Халилзада о временной администрации позволит еще больше ослабить центральное афганское правительство, одновременно, усилив позиции российских партнеров из оппозиционных политических группировок. Кстати, лидеры некоторых этих групп как раз и примут участие в предстоящих 18 марта консультациях по афганскому урегулированию на полях встречи "большой тройки" США, Китая и РФ.



Говоря об этих московских консультациях, следует обратить внимание на отсутствие в числе приглашенных представителей Индии. Это можно расценивать как признак того, что организаторы форума и не рассчитывают добиться на нем каких-то реальных успехов в деле примирения сторон многолетнего афганского конфликта. "Не надейтесь добиться мира в Афганистане без решения проблемы Кашмира" - эту глубокую и очень важную для понимания реальной ситуации в регионе фразу приписывают министру иностранных дел Пакистана Шаху Мехмуду Куреши. Другими словами, пока не будет урегулирован индо-пакистанский спор по кашмирскому вопросу, рассчитывать на мир в Афганистане не стоит. Отсутствие индийских представителей за столом московских консультаций 18 марта (пакистанских коллег Замир Кабулов пригласил) позволяет предположить, что заявленная повестка встречи (афганское примирение, прекращение вооруженного насилия и обсуждение модели коалиционного правительства в Афганистане) вряд ли является искренней: без индийцев такая дискуссия будет если не бессмысленной, то не слишком перспективной.



Можно предположить, что реальной целью организаторов московских встреч 18 марта является, прежде всего, приобретение российской стороной пиаровских, имиджевых очков. Судя по заявлениям представителей МИД РФ, ведомству на Смоленской площади пришлась по нраву концепция "московского коридора к миру в Афганистане". Во всяком случае, функционеры российского МИД любят подчеркивать, что Московский формат консультаций по афганскому примирению проложил путь к Дохинскому процессу. Соответственно, можно предположить, что и московские консультации 18 марта будут объявлены стратегической прелюдией к Стамбульской международной конференции, которая должна будет начать свою работу вскоре после дискуссий "большой тройки" в российской столице.



Впрочем, и в Москве, и в Стамбуле не стоит рассчитывать на легкое продавливание совместной американо-российской инициативы относительно свержения кабинета Ашрафа Гани и образования некоего коалиционного переходного правительства в Афганистане с участием талибов. По состоянию на сегодняшний день такую перспективу активно поддерживает в регионе только Пакистан. Третий участник "большой тройки" - Китай – проект замены правительства президента Гани коалиционной временной администрацией до сих пор не поддержал. Категорически против этого выступает Индия, есть веские основания полагать, что и Иран поддержит Нью-Дели в этом вопросе.



Разумеется, против откровенного игнорирования Основного закона страны и учреждения неконституционного переходного временного правительства выступает президент Афганистана Ашраф Гани и его команда. Судя по сигналам, которые уже несколько месяцев подает официальный Кабул, Мохаммад Ашраф Гани готов при определенных условиях покинуть пост главы государства и провести досрочные выборы президента и, возможно, парламента, сформировав по их итогам новое высшее руководство Афганистана. В этих выборах смогут принять участие и талибы, тем самым, показав подлинный масштаб поддержки среди афганских избирателей. Однако, как подчеркивает глава афганского государства, процесс ротации власти в стране должен происходить, во-первых, в соответствии с действующими правовыми рамками, признанными мировым сообществом, и, во-вторых, в ситуации полного прекращения вооруженного насилия. А это уже накладывает серьезные обязательства на "Талибан", лидеры которого пока явно не собираются отказываться от "джихада".



Кстати, сами талибы, судя по информационным утечкам, занимают весьма своеобразную позицию по вопросу формирования переходного правительства в Афганистане. Как говорят представители движения "яростных мулл", они не возражают против создания коалиционной временной администрации в стране, но при этом отказываются принимать участие в ее работе. Другими словами, "Талибан" рассматривает проект временного правительства лишь как инструмент сброса правительства президента Гани и разрушения в общественном мнении остатков легитимности актуальной афганской государственно-правовой системы, которую талибы никогда не признавали. Как не без оснований надеются лидеры боевиков, переходная администрация быстро превратиться в банку с пауками, которые начнут драться между собой, погружая страну в еще более глубокую пучина хаоса. В конечном итоге, это должно помочь "Талибану" достигнуть стратегической цели – вернуться к власти в Афганистане, тем самым, создав необходимые предпосылки для его превращения в пакистанский протекторат.



Таким причудливым образом совпадают цели американской, пакистанской и талибской дипломатии, которые, судя по всему, частично разделяет и российская сторона. Идея временной переходной администрации призвана сыграть в реализации этих целей одну из важных ролей. Через несколько дней можно будет увидеть, насколько энергично проект фактического демонтажа афганской государственной системы под благовидной миротворческой риторикой будет продавливаться в Москве и Стамбуле. Источник - ng.ru

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