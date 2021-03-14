Кульбит Зеленского: как "учитель Голобородько" превратился в Бонапарта, - "МК"

00:42 15.03.2021 Еще два года назад он знал русский язык и общался с "сепаратистами"



Скоро минует два года с того момента, как жители Украины совершили невиданное: вывели во второй тур президентских выборов комика Владимира Зеленского. Еще через три недели молодой артист положил на лопатки прожженного политика Петра Порошенко и стал главой государства. Зеленый цвет его предвыборной кампании для многих граждан ассоциировался с надеждами на обновление страны. Но, как гласит китайская притча, победитель дракона сам становится драконом. Что и происходит на наших глазах.



Еще два года назад он знал русский язык и общался с "сепаратистами"



К двухлетней годовщине правления Зеленского украинское общество подходит уже без надежд, но с горьким привкусом узнавания: все чаще действия молодого президента сравнивают с деяниями Порошенко. И иногда даже – в явную пользу отошедшего от дел олигарха-кондитера.



Наверное, дело в том, что про Порошенко все все знали: от пройдохи-коррупционера и не ждали многого. А вот то, что Зеленский оказался совсем не "учителем Голобородько", на имидж которого и купился избиратель, стало неприятным сюрпризом.



Ну ладно бы артист оказался не похожим в реалиях на своего популярного киногероя, но он и от себя прежнего сейчас кажется странно далеким. Или же люди недооценили способность Зеленского приспосабливаться к "предлагаемым обстоятельствам". Во всяком случае, все его предвыборные обещания, как в антиутопии Оруэлла, превращаются в свою противоположность: "Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила".



"Война - это мир"



В конце февраля, после очередных выпадов команды Зеленского против Донбасса, бывший полевой командир ДНР Игорь Безлер по прозвищу Бес рассказал в интервью каналу Шария, как в 2014 году "Квартал 95" во главе с лидером приезжал на гастроли в Горловку, которая на тот момент уже находилась под властью "сепаратистов". Актеров-комиков это ничуть не смущало: в зале завода "Стирол" под рукоплескания они пели песню про Крым "Не отделяются любя", после – угощались пивом с котлетами в пабе "Берлога". И никому из членов дружной команды Зеленского тогда не пришло в голову, что общение с жителями отколовшихся территорий – лютая измена.



Однако уже в предвыборный период, когда "молодые и ранние" пытались овладеть электоратом, делая ставку на мир для Донбасса, Зеленский говорил, что ради спасения единства Украины готов пойти на прямые переговоры... с Москвой. Но только не с представителями республик, ибо они – "марионетки". Но в начале 2019 года Зеленский еще был настроен на диалог, хотел встречи в "нормандском формате", стремился проводить обмены военнопленными. Даже отправился на передовую – в логово "правосеков" (запрещенной в РФ организации), чтобы прекратить обстрелы с украинской стороны. Там ему и объяснили, кто он есть...



Была еще попытка в начале 2020 года создать некую Национальную платформу примирения с Донбассом, возглавлять которую было доверено известному экс-КВНщику Сергею Сивохо. Тот искренне стремился наладить диалог в обществе о судьбе Донбасса с привлечением мнения и "другой стороны". Но после того, как шоумена националисты избили прямо во время презентации этого проекта, о "платформе" благополучно забыли. А Зеленский фактически сдал своего друга, отправив его в отставку. Раз прогнувшись под националистов, президент Украины отрезал возможность для ведения реальных переговоров.



После этого "реинтеграция" Донбасса стала приобретать все более причудливые формы. Команда Зеленского сосредоточилась на идее, что Минские соглашения нехороши, их нужно менять. Начали появляться многочисленные "красные линии", за которые заступать нельзя. Прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР – нельзя. Амнистию, прописанную в Минских соглашениях, – нельзя. Выборы на неподконтрольных территориях Донбасса – нельзя...



Так попытка диалога плавно переросла в арию-соло "Не хочу, не буду". А вместо переговоров украинские чиновники стали плодить законы, еще больше раздирающие страну на две части. Чего стоит внесенный в Раду законопроект "О коллаборантах", по которому всем сотрудничающим с Россией грозит реальный тюремный срок. Так же, как и тем, кто занимался бизнесом или имел госдолжности в ДНР и ЛНР. "Реинтеграция", в ходе которой половину населения республик грозят отправить в лагеря, – идея оригинальная. А когда руководитель переговорного процесса от Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вместо поиска компромиссов говорит о том, что надо "открывать огонь на поражение", – становится очевидно, что поиски мира привели команду Зеленского к необходимости новой войны. И как тут не вспомнить Петра Порошенко, при котором все же появились "Минск-1" и "Минск-2", а "особый статус" Донбасса был хоть и временно, но закреплен законодательно...



В какой момент Владимир Зеленский решил, что лучший путь к миру – это война? Говорят, что сразу после того, как ему пришлось съехать из "демократичной многоэтажки" в центре Киева в отдельную охраняемую резиденцию – из-за угроз радикалов. Впрочем, не только желанием потрафить националистам объясняют этот кульбит. Вот что говорит Кирилл Молчанов, заместитель директора Украинского института политики:



– Видимо, политтехнологи Зеленского решили перестать лепить из него "президента мира" и перешли к образу "государственника-патриота". Наверное, ожидается, что на следующих выборах он во втором туре встретится с пророссийским кандидатом – например, с Медведчуком. Соответственно, из Зеленского стали лепить милитаристского вождя: одевают его в камуфляж, сам он грозит Донбассу "планом Б" и так далее.



К такому маневру пришлось прибегнуть из-за того, что за предыдущие два года правления не удалось добиться ничего из обещанного по Донбассу. Причем в первый год у Зеленского было все для того, чтобы сдержать слово, но он испугался тех "красных линий", которые перед ним начертили радикалы. Теперь же он растерял существенную часть голосов в Донецкой и Луганской областях. Там он опережает Бойко всего на 3-5%.



Свобода – это рабство



Ах, как экспрессивен был "президент Голобородько", который в одной из серий "Слуги народа" изгнал МВФ с Украины, оставив страну хоть и с долгами, но и с надеждами на независимое развитие государства! Почему-то именно этого шага все ждали от избранного президента Зеленского, а еще – улучшения условий жизни, понижения тарифов, на приближении которых к мировому уровню так настаивал Международный валютный фонд. Ведь Владимир так яро нападал на Петра Порошенко во время решающих дебатов с вопросом-обвинением: "Не хотите ли вы в качестве эксперимента прожить на минимальную зарплату?.."



МВФ и ныне тут, а люди на Украине теперь решают задачку, как прожить на среднюю зарплату, потому что тарифы выросли, цены – тоже. Только за последний год платежки ЖКХ выросли на 18,6%, а средняя зарплата – лишь на 10%.



Но главное – не это. Последний год стал кризисным для многих стран, но немногие готовы жертвовать интересами страны ради кредитов МВФ. Украинское же правительство себя без денег Международного валютного фонда не видит, а потому готово вколачивать гвозди в крышку гроба украинской экономики по первому требованию.



Какие же законы были приняты за последние два года ради спасения страны? C 1 июля вступает в силу закон, разрешающий продажу земель сельхозназначения. Иностранцы давно с вожделением глядят на украинские черноземы. Но этот неприкасаемый ресурс не решился трогать даже Порошенко. При Зеленском принятие закона продавили. Также был принят закон о легализации игрового бизнеса. В Раду внесен проект о легализации каннабиса. На очереди – законопроект о новой волне приватизации. В общих чертах понятно, какую нишу отводят Украине в Европейском Союзе...



И при этом, конечно, Зеленский должен отказаться от дотаций населению цен на газ и электроэнергию. Это одно из последних требований МВФ для того, чтобы страна получила оговоренный еще в 2020 году транш. Мало кто сомневается, что эти условия также будут приняты. Ведь, как сказал украинский министр финансов Сергей Марченко, "в этом году планов без МВФ мы не рассматриваем".



Украинский политолог Алексей Якубин полагает, что Зеленский и не намеревался рвать отношения с МВФ:



– С самого начала своего президентства Зеленский начал сотрудничать с валютным фондом, причем шел на любые уступки, не задумываясь о последствиях. Петр Порошенко тоже сотрудничал с МВФ, но был намного хитрее. Он умел лавировать между различными центрами влияния на Западе. Зеленский этого не умеет, поэтому целиком отдается МВФ.



В свою очередь команда Зеленского привыкла прятаться за различные международные институции: МВФ, послы "большой семерки" и так далее. Например, хочет команда Зеленского заработать на продаже земли, поэтому говорит, что распродавать участки требует МВФ. Потом, кстати, помощник Зеленского Милованов признался, что международная организация ничего подобного не требовала. Хочет Зеленский порадовать своих олигархов – и поднимает для этого тарифы на коммуналку на порядок больше, чем этого требуют кредиторы. Опять виноват МВФ...



Вряд ли люди ожидали от Зеленского такого поведения. Наоборот, они думали, что он будет восстанавливать субъектность страны. Но оказалось, что Зеленский поставил Украину в еще большую зависимость от зарубежных сил, чем это было при Порошенко. Теперь возникает вопрос: зачем нам такая власть?



Незнание – это сила



В период кандидатства Зеленского в президенты в украинских соцсетях была популярна его фотография в роли Бонапарта из комедии "Ржевский против Наполеона". Некоторые хорошо знающие Владимира люди еще тогда предупреждали, что в каждой шутке есть доля истины, и Зеленский склонен к "бонапартизму". Но очень уж убедительно вся "Зе-команда" заявляла о новом, "либертарианском" курсе страны.



Оказалось, эти идеи "свободного выбора" касаются лишь отказа государства в социальной поддержке льготных категорий граждан. А вот в политике команда "младореформаторов" очень быстро устремилась по пути введения тотального контроля. Иногда – с прямым нарушением имеющегося законодательства.



Первым "звоночком" стал роспуск Верховной рады. Но депутатов-майданщиков никто не любил, поэтому Зеленскому простили эту маленькую диктаторскую шалость. С появлением монобольшинства "Слуги народа" в парламенте многие вопросы стало решаться просто.



Однако мы уже упоминали, на принятии каких законов сосредоточилась эта почти абсолютная власть. А вот до пересмотра закона о языке, что Зеленский обещал сделать еще в предвыборный период, у команды президента руки не дошли. Он благополучно вступил в силу – и теперь по всей стране в отношении русскоязычных закручиваются гайки. А беспрецедентное давление на телеканалы, ориентированные на русскоязычное население страны, и на политиков, стремящихся поддерживать отношения с Россией, – это вообще "ноу-хау" бонапарта Зеленского, с помощью которого он пытается решить свои рейтинговые проблемы. Других вариантов, кроме как закрыть рот критикующим, молодая власть не знает. Просто в силу своей политической профнепригодности. Ну нет в этой команде дилетантов тех, кто знает, как эффективно управлять страной. Могли бы найти консультантов, да только сами себя обложили "люстрационными" ограничениями: все "спецы" работали прежде либо на Януковича, либо на Порошенко. Вот и крутятся как могут. А когда правительство не знает как надо – оно делает "как попало".



Однако все уже с разочарованием заметили, что "бонапартизм" Зеленского не выходит за рамки принятого "сценария". То есть давят только тех, кого можно. Олигархов, ориентированных на Запад, – нельзя: за ними деньги и интересы США. Поэтому ни одного доведенного до суда коррупционного дела как не было, так и нет. И Порошенко по-прежнему "живее всех живых". Националистов – нельзя: за ними сила. Поэтому по Украине по-прежнему маршируют молодчики с факелами, а стадионы называют именами прислужников фашистов. А вот бизнесменов, осмеливающихся говорить о сотрудничестве с Россией, давить можно. Потому что за это последует лишь тихое осуждение полузадавленных жителей востока страны. Но по треуголке они дать не смогут, в отличие от радикалов.



Вот так – чешуйка за чешуйкой – маленький змей цвета надежды превращается в привычного красно-черного дракона.



По мнению же главы фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, у Зеленского изначально не было никакой концепции свободы слова:



– Он пришел в политику из бизнеса, и отношение к СМИ у него было соответствующим. Он воспринимает журналистов как передатчиков официальной информации и очень болезненно воспринимает вещи, которые могут быть восприняты как личное оскорбление. Кроме того, в украинском обществе понятие свободы слова всегда было довольно условным.



Закрытие же трех телеканалов стало результатом личного конфликта Зеленского с Медведчуком. На определенном этапе Медведчук действительно перегнул палку. Он начал пытаться забрать себе ряд полномочий президента. Вел переговоры об освобождении пленных на Донбассе, договаривался о цене на газ, о поставках вакцины от коронавируса и так далее. В конце концов, Зеленский решил показать, кто в доме хозяин.



Что касается русского языка, то здесь дело обстоит несколько иначе. Зеленский является его носителем, он выходец из русскоязычной семьи. Украинский язык он начал учить в достаточно позднем возрасте, поэтому говорит на нем хуже, чем на английском. Однако, исходя из политической целесообразности, он начал контактировать именно с теми, для кого языковая проблема является достаточно серьезным идентификатором. Фактически он начал заходить на поле Петра Порошенко. В Киеве даже шутят, что если у Порошенко был лозунг "Армия, мова, вера", то у Зеленского – "Армия, мова, Вова".



Сейчас на Украине выстраивается вариант диктатуры, что само по себе объективно, потому что любая революция так заканчивается. Ну и, естественно, это невозможно без ограничения свободы слова.



14.03.2021



Елена Гамаюн

Артур Аваков Источник - московский комсомолец

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