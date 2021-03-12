Джеруйская показуха. Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?

07:15 15.03.2021

15 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?



Президент Кыргызстана с рабочим визитом 17 марта отправится в Таласскую область. Как сообщили 24.kg собственные источники, глава государства и президент Российской Федерации Владимир Путин откроют золотоизвлекательную фабрику на руднике "Джеруй". Торжественная церемония пройдет в прямом эфире в форме телемоста.



Известно, что на церемонию прибудет председатель совета директоров компании "Русская платина" Муса Бажаев. В 2015 году право на разработку второго по величине в Кыргызстане золоторудного месторождения Джеруй получила российская компания ОАО "Восток-геолдобыча", входящая в группу компаний "Русская платина". Ранее был проведен конкурс на продажу месторождения. В итоге победитель заплатил за лицензию $100 миллионов. В конкурсе участвовали "Восток-геолдобыча", "Полюс голд" и "Кыргызалтын".



Лицензией на разработку рудника владеет ОсОО "Альянс Алтын", его учредителем является российское ОАО "Восток-геолдобыча", владельцами которого являются российский бизнесмен Муса Бажаев (с долей 60 процентов) и казахстанский бизнесмен Алиджан Ибрагимов (с долей 40 процентов).



Последний скончался на 67-м году жизни 2 февраля 2021 года. Алиджан Ибрагимов был известен как Граф Токмакский.