На юге Казахстана образован новый район - Сауран (не путать с Сауроном)

07:20 15.03.2021

Новый район образован в Туркестанской области Казахстана©



Президент Казахстана поручил образовать в составе Туркестанской области район Сауран с административным центром в селе Шорнак



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании района Сауран в Туркестанской области.



"Постановляю образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.



Музей ходжа Ахмета Яссауи

© PHOTO : FACEBOOK/ АКИМАТ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Туркестан принят в Организацию городов Всемирного наследия

Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, Туркестанская область до 2018-го года называлась Южно-Казахстанской, ее центром был город Шымкент. Ныне Шымкент стал городом республиканского значения наравне с Нур-Султаном и Алматы, а центром переименованной области стал город Туркестан. В состав Туркестанской области входили 13 районов - Байдибекский, Казыгуртский, Мактааральский, Ордабасинский, Отырарский, Сайрамский, Сарыагашский, Сузакский, Толебийский, Тюлькубасский, Шардаринский, Жетысайский и Келесский, а также города Арысь (Арыс) и Кентау.



Сауран - древний город, основанный на территории современного южного Казахстана в I веке нашей эры и разрушенный в начале XIX века во время войны с джунгарами.