 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволенный за развал работы мажор-раздолбай Надыров возглавил КазРеспцентр развития здравоохранения
08:26 15.03.2021

Камалжан Надыров назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК, передает zakon.kz.

Надыров Камалжан Талгатович родился 27 февраля 1983 года, имеет два высших образования – медицинское и экономическое.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран. Обучался в магистратуре Высшей школы общественного здравоохранения. Окончил бизнес школу Назарбаев Университета по направлению Execuitive MBA. В разные годы проходил обучение в Duke University, "The Fuqua School of Business" (США), "Parkway College" (Сингапур), группа клиник "Florence Nightingale" (Турция),"Social Health Insurance system" (Германия).

С 2007 по 2014 год работал клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора в Научном центре урологии им. академика Б. У. Джарбусынова.

С 2014-2016 гг. работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр - "University Medical Center".

В 2017-2019 годах руководил Управлением общественного здравоохранения города Астаны, в 2019-2020 гг. занимал должность вице-министра здравоохранения РК, с июня по октябрь 2020 года был руководителем Управления общественного здоровья г.Алматы.

РЦРЗ - экспертная организация в области развития системы здравоохранения, основной миссией которого является - Развитие национальной системы здравоохранения, повышение ее конкурентоспособности путем методологического сопровождения принимаемых в области здравоохранения решений.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615785960
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