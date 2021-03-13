Уволена преподаватель БухГУ, назвавшая подарок студентов "мелочью"

08:30 15.03.2021

В Бухарском госуниверситете уволена преподаватель, назвавшая подарок студентов на 8 марта "мелочью" и предупредившая их, что "теперь все будет по-другому".



В Бухарском государственном университете расторгнут трудовой договор с преподавателем, выразившей недовольство подарком, подаренным на 8 марта студентами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.



Скриншот переписки преподавателя и одного из студентов появился в интернете. Судя по тексту, учителю подарили цветы и 200 тысяч сумов. Она пишет, что "не будет пачкать свою репутацию мелочью" и спрашивает, неужели студенты считают ее "дешевой", "простушкой" и "кишлачницей", предупреждая в конце: "Теперь все будет по-другому".



Автор канала Troll.uz Умид Гафуров, опубликовавший скриншот, написал: "Это факультет дошкольного и начального образования. То есть, эти люди готовят будущих педагогов".



"Я думаю, что такие люди не должны готовить будущих педагогов. Я уже не говорю про ошибки в сообщениях", - добавил он.



В сообщении Минвуза говорится, что действия преподавателя "не соответствуют чести и статусу Учителя".



"Руководство Министерства высшего и среднего специального образования не приемлет какие-либо проявления коррупции, а также конфликта интересов в сфере", - говорится в заявлении. В нем также сообщается о начале внедрения системы комплаенс-контроля для борьбы с коррупцией в высшем образовании.



Минвуз выразил благодарность интернет-пользователям и студентам, "осуществившим общественный контроль", и заверил, что данный случай будет обсужден во всех вузах страны.



Бухарский госуниверситет также опубликовал сообщение об инциденте.