Как заставить ребенка чувствовать вину за белый цвет кожи. О моральном терроре в Америке

08:33 15.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.03.2021 |



В американском издании City Journal вышла недавно объемная статья The Miseducation of America’s Elites (Неправильное образование американских элит). Статья повествует о душевных страданиях нью-йоркских и калифорнийских богачей, детей которых в элитных частных школах подвергают промыванию мозгов "критическими расовыми теориями", заставляя стыдиться белого цвета кожи и унижаться.



Состоятельные родители, чьи дети учатся в школе Гарвард-Вестлейк в Лос-Анджелесе, обеспокоены превращением школы в так называемое антирасистское учреждение, о чем рассказывается в 20-страничном плане на школьном сайте. Представляя план, руководство школы приносит извинения цветным учащимся за прежние расистские инциденты и обязуется искоренить "непростительный опыт предвзятости, микроагрессии и откровенного расизма".



Родители жалуются журналистам, что их детей заставляют "зацикливаться на расе", чувствовать вину за белый цвет кожи. Школьникам внушают, что "все белые несут коллективную расовую вину". Из школьных библиотек изымается классическая американская литература. Школьники уговаривают родителей не вмешиваться, не выступать против новых школьных порядков. "Этот страх глубоко разделяет детей. Для них это не просто страх получить плохую оценку… Это страх социального позора", – пишет City Journal.



"Если вы опубликуете мое имя, это разрушит мою жизнь. Люди нападут на меня даже за то, что я поставил под сомнение эту идеологию", – заявил журналисту учащийся Филдстонской школы в Нью-Йорке.



Ни один человек из числа родителей, с которыми разговаривал корреспондент, не разрешил назвать его имя. Они опасаются или сами потерять работу, или причинить вред своим детям. "Школа может попросить вас уйти по любой причине, – говорит мать ученика подготовительной школы Брентвуда в Лос-Анджелесе. – Тогда тебя занесут в черный список всех частных школ и назовут расистом. А это хуже, чем прослыть убийцей".



Школа Брентвуда



В некоторых штатах насаждают "новую нормальность", чтобы будущие "хозяева Вселенной" (Masters Of The Universe), "американские принцы", поступали в элитные колледжи, зная "критическую теорию рас" и догматы учения о "расовой справедливости", даже если такие знания даются "ценой незнания Шекспира".



В церковной школе Грейс на Манхэттене учеников заставляют зубрить 12-страничный справочник по "инклюзивному языку", запрещающему использовать слово "родители" (надо говорить "люди") или задавать вопрос "какой вы религии?".



Учитель английского языка в школе Гарвард-Вестлейк приветствует школьников, вернувшихся после лета, словами: "Я – гомосексуальная белая женщина европейского происхождения (I am a queer white woman of European descent).



Изобретен "прогрессивный" новояз. Горе подростку, который на вступительных экзаменах в университет скажет "Latino", а не "Latinx"!



Учебная программа в нью-йоркской Филдстоунской школе этической культуры может заставить родителя упасть в обморок. Согласно веб-сайту школы, факультативы для 11–12-х классов включают иммунологию, астрономию, нейробиологию, фармакологию и учат "этической культуре" в духе "новой нормальности". Законы Ньютона, к примеру, предлагается называть "тремя фундаментальными законами физики", чтобы "децентрировать белизну", так как "в физике есть нечто большее, чем просто Ньютон".



Брентвудская школа в Калифорнии, где обучение стоит $45 тыс. в год, попала в скандальные заголовки после того, как в ней были организованы разделенные по расовому признаку "сессии диалога и построения сообщества" на тему "расовой справедливости". В учебной программе школы больше нет таких классических произведений американской литературы, как "Алая буква" Натаниэля Готорна, "Маленькие женщины" Луизы Олкотт, "Убить пересмешника" Харпер Ли или "Повелитель мух" Уильяма Голдинга. Зато есть "Штампованный" и "Яки Дельгадо хочет надрать тебе задницу". Пораженным родителям директор школы заявил, что "важно меняться в соответствии со временем".



В других школах внедряется "идеология "пробуждения" (woke ideology), основанная на индустрии пропаганды DEI (Diversity, Equity and Inclusion), – "разнообразие, равенство, инклюзивность", куда вкачиваются миллиарды долларов.



Такова Америка сегодня: расовые различия возводятся в степень расовой противоположности с комплексом вины белых перед небелыми. Существовать общество "новой нормальности" может только под властью тоталитарного режима.



В американском ритейле начали отмечать бренды и продукты, выпускаемые расово-правильными компаниями, специальными пометками рядом с ценниками



В американском ритейле начали отмечать бренды и продукты, выпускаемые расово-правильными компаниями, специальными пометками рядом с ценниками



Бойскаутов теперь не называют бойскаутами, потому что это "не инклюзивно": они теперь скауты. Детей заставляют определять свои пол, расу, религию, а затем решать, по какому из этих пунктов они подвергаются угнетению. Детей и подростков разных рас и религий учат видеть в одноклассниках "угнетателей, которые, возможно, хотят причинить им вред". Девочкам говорят, что их притесняют, хотя они превосходят мальчиков по показателям академической успеваемости. Студенты из Азии ущемляются в статусе, потому что они не вполне "цветные люди", им приклеивают ярлык white adjacent (почти непереводимо).



Мать с ужасом слышит от сына-третьеклассника: "Мамочка, моя учительница сказала мне сегодня, что то, что у меня есть пенис, не означает, что я мальчик". А ее дочь, которая учится в четвертом классе говорит: "Знаете ли вы, что мы родились с первородным грехом привилегий белых и что мои братья – угнетатели?"



В феврале Heterodox Academy в Нью-Йорке провела социологический опрос, который показал, что в 2020 году 62% университетов США, по которым проводился опрос, "согласились с тем, что климат в их кампусе не позволяет студентам говорить то, во что они верят".



Многие американские школьники и их родители организуют тайные группы, где обсуждают "запретные темы", к примеру критикуют феминизм. Они используют псевдонимы и закрывают камеры мобильников и ноутбуков, если встречаются для разговоров в Zoom.



Поднимается против "новой нормальности" и часть американской профессуры. В интервью французской Le Figaro профессор политологии университета штата Кентукки, инструктор Национальной стрелковой ассоциации афроамериканец Уилфред Рейли рассказал, что он присоединился к проекту "1776" – движению, созданному американскими черными и белыми интеллектуалами в противовес "проекту 1619" газеты The New York Times, цель которого – переосмыслить историю США через призму рабства. Такие движения, как Black Lives Matter, уверен чернокожий профессор, эксплуатируют прошлое: "Для них жизненно важно найти расовые конфликты, потому что они живут ими!"



Насаждаемая в США идеология "новой нормальности", если она не уничтожит вид Homo sapiens, рано или поздно станет провокацией большой расовой войны.